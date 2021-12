Bar na Pituba tem happy hour sem frescuras

A decoração é sóbria, mas o cardápio é um convite a um fim de expediente animado. Desde novembro de 2013, quando foi inaugurado, o Zaccaria (sim, o nome é uma referência ao trapalhão) vem moldando o seu menu para oferecer o que se procura num happy hour: um bar sem frescuras. Mesmo as opções mais elaboradas - como o burger francês, que leva queijo brie, alho-poró, cogumelo-paris - chega em porção GG, o que cancela qualquer cerimônia.

Um dos itens mais pedidos é a tábua alemã, com salsichões acompanhados de batatas fritas, anéis de cebola e três opções de molho. Mas, em sabor, ganha o hambúrguer de costela, com 220 gramas de carne suína desfiada, molho barbecue, bacon, queijo muçarela e maionese caseira. Os preços circulam na faixa dos R$ 30, uma realidade no mercado. O bônus, no Zaccaria, traduz-se mesmo na quantidade que chega à mesa, convite à partilha com amigos.

Zaccaria Rua das Margaridas, 90 - Pituba. Terça a quinta, das 18h à 0h (sexta e sábado funciona até as 3h). Tel. 71 2137-4914.

Destaque Não há poluição visual nem sonora. Numa cidade de tantos bares estridentes, um alívio.

