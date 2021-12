Bar na Barra investe em cervejas artesanais e hambúrgueres

A movimentação na varandinha do bar-hamburgueria Los Cervejeiros & Los Hamburgueiros é constante nesses tempos de verão, seja no happy hour ou no avançar da noite. Destaca-se dentro das ruas relativamente vazias no ambiente noturno da Barra. Lá dentro, o colorido dos rótulos das cervejas artesanais logo chama a atenção. Escolas, tamanhos, cores entremeadas por formatos variados de latas e garrafas. São cerca de 170 opções, com preços que variam de R$ 7,90 (Schornstein Soul, 350 ml) até R$ 89,90 (Delirium Tremens, 750 ml, e Chimay Blue, 750ml).

Para comer, petiscos e hambúrgueres. Iniciando os trabalhos, então, vale a pena pedir o Dadinho de Tapioca, com queijo coalho, por apenas R$ 13,90, acompanhado de molho especial da casa. Tendo certa parcimônia com o bolso, indica-se as cervejas, de amargor suave, Zlata Praha (14,90, 500ml), da República Tcheca, ou uma clássica Memminger Gold (11,90, 500ml), da Alemanha. Mas quem deseja experimentar uma cerveja mais marcante, cai bem uma Val-Dieu Triple (R$ 35, 330ml), do rótulo vermelho. Da escola Belga, tem leves toques de frutas, malte e baixa acidez.

O cardápio de hambúrgueres também é convidativo. Há possibilidades com gorgonzola e cebola caramelizada (R$ 25), com cheddar e bacon crocante (R$ 25) e mussarela e ketchup artesanal de goiaba (R$ 25). Os vegetarianos podem pedir um de falafel, com salada, maionese da casa no delicioso e macio pão de brioche (R$ 25). Chegam no capricho acompanhados por batatas fritas rústicas.

Los Cervejeiros & Los Hamburgueiros Rua Marquês de Caravelas, 358 - Barra. De terça à quinta, das 18h à 0h. Sexta, das 18h à 1h. Sábado, das 15h à 1h. Domingo, das 15h às 22h30. Tel: (71) 98866-8787.

