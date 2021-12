Bar na Barra com cara de pub aposta nas comidinhas da moda

O Oslo Gastrobar, na Barra, traz um pouquinho de tudo que tem feito sucesso ultimamente: hambúrgueres, costela suína, batata rústica, onion rings. Aberto em maio do ano passado, o espaço lembra um pub, aqueles bares escuros, comuns no Reino Unido, que servem comida, não apenas petiscos, e bebidas alcoólicas. E a decoração vai por esse caminho. As paredes são escuras e remetem a um cenário mais urbano, industrial.

O preço dos petiscos pode assustar um pouco – o filé, que vem com molhos de provolone e mostarda, custa R$ 34,90. A porção de batata rústica, acompanhada de molho de queijo e farofa, sai por R$ 19,90. Provamos o combinado Oslo, uma tábua que vem com duas coxinhas de frango, dois dadinhos de tapioca com carne e molho de pimenta, dois bolinhos de cordeiro e dois bolinhos sabor quatro queijos. O destaque fica para a coxinha, uma coxa de frango com osso com sabor que lembra os queridos salgadinhos de festa.

No happy hour, que acontece nas terças, quartas, quintas e domingos, o combo custa R$ 29,90. Nos outros dias, o preço é R$ 34,90. Também experimentamos um dos carros-chefe da casa, a costela suína com molho barbecue de caju, servida com batatas rústicas. O sabor surpreende, especialmente quem está acostumado ao barbecue tradicional, mas não é muito marcante. Os valores vão de R$ 39,90 (meia costela, 500 g) a R$ 69,90 (peça inteira) – no happy hour custa R$ 32,90. A costela inteira não entra na promoção.

Oslo Gastrobar Rua Recife, 86 – Barra. Terça a quinta, das 17h à 0h; sexta e sábado, das 17h à 1h30; e domingo, das 16h às 23h. Tel.: (71) 2137-9752.

Destaque O destaque vai para o combinado Oslo. A tábua, que serve de duas a três pessoas, adianta o estilo dos outros pratos do cardápio. Vale a pena ir ao happy hour.

