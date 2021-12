Banana: fruta em três versões

Pouca coisa na cozinha fala tanto do afeto quanto um feijão com banana cortadinha. E a vitamina da infância ou ela amassada com granola de manhã. A gente inventa é o que fazer com essa iguaria que veio da Índia, mas é tão brasileira. E porque a banana é um coringa, pedimos a três cozinheiros que mostrassem essa versatilidade em receitas com diferentes tipos da fruta.

Começamos pela tradição. A dona de casa Márcia Rebouças, que nasceu em Andaraí, na Chapada Diamantina, fez um godó, ensopado de banana verde inventado pelos garimpeiros da região. Esse, dona Márcia come desde menina e aprendeu com a mãe, dona Leonor, um capricho de forno e fogão.

No tempo em que se conhecia asfalto só até Feira de Santana, quase não chegava ingrediente pela estrada de barro. Como as verduras eram escassas por aquelas bandas, as pessoas usavam o que tinham. Almoçava-se cortado de palma com maxixe. Ou a banana-d'água bem verde, que, depois de cozida com carne de sol ou charque, ganhava o impressionante gosto de batata.

Está aí o mais surpreendente no godó. Uma simplicidade meio misteriosa, que, se você comer sem aviso, jura que é batata. A ciência explica essa semelhança pela maior quantidade de amido que a banana verde libera, mágica que se faz praticamente sozinha. O negócio é achar a banana no ponto que a receita exige.

