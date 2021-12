Bailarino por vocação

Ele não lembra de ter visto nenhum balé ao vivo ou na TV antes de, aos 8 anos, pedir ao pai que o matriculasse em uma academia de dança, que na época, em Salvador, mal aceitava meninos. Foi uma dessas estranhas manifestações de vocação que ficaria provada, anos mais tarde, após passar por importantes companhias de balé europeias e se tornar o primeiro-bailarino da companhia alemã Aalto Ballett Theater Essen, em 2009. Breno Bittencourt, 30, foi o primeiro a estudar na Ebateca - o que representou uma dificuldade, porque quase não havia na cidade quem ensinasse a técnica masculina, e ele acabava imitando, sem querer, os movimentos femininos, mais delicados, menos viris. Mesmo assim, aos 14, venceu um concurso em Brasília e ganhou uma bolsa para estudar na Escola de Balé da Ópera de Viena. E assim começou sua história de sucesso. Apesar de ainda ser jovem, de manter a saúde e a disciplina, Breno sabe que lhe restam poucos anos para continuar a dançar profissionalmente, porque a dança exige o máximo de vigor. A aposentadoria deve chegar aos 38, ele estima. Assim, já faz planos para uma nova profissão. Apesar de ter feito um curso para dar aulas de balé, decidiu que, quando pendurar as sapatilhas, vai ser de uma vez por todas. É que ele também cursou informática e pretende seguir nesse ofício. "Tive a sorte de trabalhar com coreógrafos muito bons e de dançar todas as peças que eu queria. Acho que não vou sentir falta".

