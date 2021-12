Baiano ganhador de Cannes é produtor do clipe de Paul McCartney gravado em Salvador

Vico Barbosa, 32, começou a carreira profissional como arquiteto. Trabalhando no setor de arquitetura de um shopping, começou a se envolver em projetos de inaugurações de lojas e ações promocionais e, por conta do seu desempenho nessas atividades, passou a integrar a equipe de marketing do empreendimento. Paralelamente, decidiu fazer faculdade de design e, após se formar, trabalhou em agências de publicidade até decidir abrir o próprio escritório de design.

“Dentro das agências eu sempre trabalhei nessa área de gestão de marcas, já que normalmente estavam mais focados na parte de mídia, e com isso eu montei o escritório. Os clientes nos rotulavam como uma agência de publicidade sem mídia”, diz. Além das agências, o escritório de Vico começou a atender artistas baianos e a se envolver com agências em São Paulo. Através dos trabalhos por lá, foi convidado pela startup de tecnologia portuguesa Jack The Maker para ser o representante brasileiro da empresa.

Foi com a Jack que desenvolveu o projeto “Follow the Ball” para a Nissan, colocando painéis de LED ao redor do campo com carros projetados que seguiam a bola, vencedor de três leões no Festival de Cannes, dois de prata e um de bronze. “Sempre tratei prêmios como uma consequência. Quando esse projeto ganhou, a minha primeira atitude foi ligar para o cliente e saber se ele estava vendendo mais carros. Mas é claro que agrega bastante para o profissional, é o reconhecimento máximo dentro da área”.

Vico também foi o responsável pela produção do clipe de Back in Brazil, de Paul McCartney, com quem teve contato direto e foi gravado em Salvador. ”Esse projeto vem tendo uma repercussão muito boa, já que é o olhar de um artista mundialmente famoso, que tem uma legião de fãs no país, e ajuda a trazer uma leveza para o momento atual”.

