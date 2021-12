Aventuras no mundo digital

Que tal relaxar explorando planetas no espaço, ser transportado para um colorido recife de corais no fundo do mar, ou ainda visitar museus e cidades sem precisar se deslocar fisicamente? Os adeptos da adrenalina podem preferir se tornar piratas espaciais para atirar em drones, ou enfrentar a invasão de uma horda de zumbis. Há também lugar garantido para aqueles de espírito mais lúdico, e uma alternativa é agarrar-se a um arco e flecha para proteger seu castelo de divertidos invasores do período medieval. Outra é assumir a pele de um personagem para simular profissões como as de cozinheiro, vendedor ou mecânico.

São experiências que fazem parte do acervo da VR7, Arcade de Realidade Virtual inaugurada em julho, primeira casa do tipo em Salvador e quarta do país. Em um imóvel no bairro do Canela, o usuário encontra salas individuais para testar os cerca de 200 jogos e experiências completamente imersivas, que podem ser tanto inspiradas no mundo real quanto em universos imaginários.

A vivência também pode ser feita em grupo. Para ajudar nas “viagens”, frequentadores dos 7 aos 70 anos recebem óculos, fone de ouvido e controles presos ao corpo. Não é necessário ter qualquer experiência prévia com o mundo digital, auxiliares orientam, dão suporte e acompanham o desenrolar das aventuras, em módulos que duram em média 30 minutos. Mas o personagem, o cenário e o tempo que vai se levar fica a critério de cada um decidir.

A dupla de empresários que trouxe a novidade para a Bahia – os engenheiros Raymundo Sanches e Marcos Oliveira – aposta que em breve esse novo e envolvente tipo de diversão vai se incorporar à rotina dos baianos, da mesma forma que o cinema, o estádio ou o boliche.

VR7 Realidade Virtual Rua Marechal Floriano, 482-B, Canela. Funciona todos os dias das 14h às 22h. Reservas pelo tel. 3014-3007 ou no site vr7.com.br

