Autor estreia com livro inspirado em Salvador e Bukowski

Antes mesmo de Pedro Contino acordar, o céu já está sendo riscado por tiros. O barulho anuncia a saga. Em Mundo Cão (Novo Século Editora, 2015), primeiro livro de Matheus Peleteiro, 19, o protagonista está no fogo cruzado da realidade. A favela é a fictícia Roda Viva e a cidade é Salvador. Mas "tudo poderia se passar em qualquer metrópole brasileira", diz o autor, com ímpeto de cronista.

Matheus, estudante do curso de direito da Unifacs, nunca experienciou a vida de Contino. A criatura nasceu de "uma observação constante sobre a cidade, as festas, os noticiários". Foi há um ano, no entanto, quando encontrou os rebeldes malditos da literatura (Charles Bukowski, Samuel Beckett, John Fante, William Blake), que ele se viu "dominado pelo impulso de registrar o mundo à frente".

Colocou, nos fones de ouvido, canções de bandas baianas (Scambo, Maglore, Velotroz, Vivendo do Ócio) e, em seis meses, estava com o livro escrito. "Roda Viva é um bairro do Brasil. Mas, como todo bairro, não é uma realidade à parte. O tráfico, a pobreza, em menor ou maior escala, atingem a todos", diz.

Com os dois mil exemplares de Mundo Cão circulando como cartões de visita - à venda em livrarias da cidade e, também, disponíveis em e-book na Google Play e na Amazon, Matheus agora planeja, para o primeiro semestre do ano que vem, um livro de poesia e outro de minicontos em homenagem a Salvador.

