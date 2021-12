Ator Lelo Filho é destaque da edição #344 da Muito

A edição da Muito que circula neste domingo (14/12) traz como destaque o ator baiano Lelo Filho, 52. Considerado o "patife-mor" da Cia Baiana de Patifaria, ele mostra um lado mais reservado para aqueles que o associam imediatamente à cômica Fanta Maria, de A Bofetada, personagem que ocupa 26 dos seus 32 anos de teatro. Em novembro, Lelo esteve em cena sozinho pela primeira vez e experimentou o estranhamento do silêncio.

Com o monólogo Fora da Ordem tratou da ditadura militar e de outras violências, como homofobia, intolerância religiosa e racismo e foi partindo daí que a repórter Tatiana Mendonça e o fotógrafo Fernando Vivas traçaram o perfil do ator.

Ainda nesta edição, o filósofo João Carlos Salles, novo reitor da Universidade Federal da Bahia, fala à editora Kátia Borges da relação com a palavra (recentemente, ele também foi eleito membro da Academia de Letras da Bahia), reflete sobre a militância estudantil e traça um esboço do que seria a Federal da Bahia, espaço, segundo o reitor, mais plural.

Já na seção de gastronomia, o repórter Ronaldo Jacobina testa as comidas congeladas assinadas por chefs locais.

E mais:

Documentário do jornalista Valber Carvalho exibido na Sala Walter da Silveira recupera a história do restaurante Grão, que completou 40 anos. O lugar ultrapassou a proposta de apenas vender comida para se tornar um ponto de encontro de arte e política na cena soteropolitana.

A coluna de vinhos, assinada por Regina Bochicchio, mostra como usar a internet para escolher os rótulos do fim do ano.

O Atalho é o projeto de um engenheiro, um historiador e uma avdogada. A Red Sheep Comic é boa pedida para quem gosta de quadrinhos. Além das revistas, a loja vende cartas de RPG, miniaturas de super-heróis e de personagens como da série Game of Thrones, além de camisas e bolsas com estampa de cinema.

Conheça também a marca Meninos Rei, dos irmãos Júnior e Céu Rocha e guarde espaço na agenda para o lançamento do Calendário dos Chefs, durante a terceira edição do Guia Internacional da Bahia, no próximo dia 27, no Palacete das Artes. Chefs de cozinha nus, como vieram ao mundo, foram retratados por fotógrafos e artistas visuais como Ayrson Heráclito.

adblock ativo