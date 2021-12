Ator baiano faz sucesso em novela da Globo

Como muitos meninos, Danilo Mesquita sonhava ser jogador de futebol. Fez testes no Bahia, Vitória e Galícia, mas a bola nunca corria como esperava. Aos 17 anos, viu-se velho, desistiu daquilo. Tomou novo rumo quando o badalado caça-talentos Sérgio Mattos o avistou em Salvador e falou que ele poderia ser modelo.

No começo de 2010, Danilo fez as malas e foi morar no Rio de Janeiro. Lá, além de trabalhar com moda, passou a estudar teatro, relembrando a época em que se apresentava meio de brincadeira na escola e em casa. Desta vez, a história era séria. Participou de espetáculos, dirigiu um curta e acabou sendo chamado, no final do ano passado, para fazer um teste para a novela das sete da Globo, I Love Paraisópolis.

Aos 23 anos, ganhou sua primeira grande chance. Na trama ele vive Máximo, primo do galã Caio Castro, e contracena com um dos seus ídolos, o ator paraibano José Dumont. A pressão pesou no começo, mas Danilo não é de se deixar abater. "Um ator precisa se experimentar. Quanto mais velho for, melhor vai ser, porque terá vivido mais experiências".

Para se exercitar artisticamente, ele também escreve e fotografa. Não pensa muito em fama, mas em persistência e consistência. "Meu desejo é não parar de trabalhar e poder viver de arte". Outra coisa que ele espera é uma folguinha, para visitar Salvador e especialmente o Cabula, onde sua família mora. "Nunca fiquei tanto tempo sem ir aí... Já tô ficando doido de saudade".

adblock ativo