As redes invadem as ruas

Ter um porquê claro e direto das manifestações que marcaram o País em junho deste ano seria perder de vista a complexidade das perguntas. Convidamos um grupo de estudiosos para analisar aspectos da recente onda de protestos que, se ainda provoca surpresa, já provou seu poder de mobilização e capacidade de pressionar por decisões políticas. Na área da cibercultura, o pesquisador André Lemos quebra a oposição entre participação na rua e na rede, mostrando a potencialidade política das redes sociais.

Nelson Pretto, da educação, desafia a necessidade de se encontrar uma dita "objetividade" nas demandas apresentadas pelas ruas. Já o comunicólogo Messias Bandeira questiona os tradicionais operadores da política apontando que eles não são suficientes. E o historiador Igor Gomes esclarece as semelhanças e as diferenças entre os protestos de hoje e outros, ocorridos no passado, no Brasil e no mundo.

Victoria Espiñeira, de ciências políticas, traz o conceito de multidão para o debate demonstrando como a entidade política Estado, sempre em transformação, ainda desempenha um papel aquém do esperado para atender às demandas dos diferentes atores sociais que vêm se organizando por meio do botão multitarefa do computador, como destaca Pretto.

O sistema político atual, onde se vota em representantes partidários, parece não ser suficiente para canalizar o desejo visto em múltiplas vozes nas ruas e na internet. Como o sistema das redes sociais vai influenciar a organização do Estado é algo ainda a ser visto ao longo dos anos. Diante da dimensão dos protestos, parece que o menos relevante é entender o porquê.

