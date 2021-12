As praças da cidade

Áreas bem cuidadas e equipadas são poucas. Mas a população ocupa os espaços públicos de Salvador, expondo o desejo por uma cidade que propicie a convivência

Ocampo é árido, poroso, cheio de ervas daninhas. As traves podem ser remanescentes de outros lugares, feitas de sobra de madeira ou paralelepípedos soltos. Uns pés estão descalços; outros, com tênis esfiapado, botas, chinelos. Mas, ainda assim, chutam e correm com habilidade e desembaraço. Competem por orgulho ou alegria - ou pelo prazer de parar. A parada (da mente) no movimento (do corpo).

Os meninos que jogam no Largo do Papagaio, na Cidade Baixa, jogam, sem querer, com a história. Foi ali, entre o Caminho de Areia e a Avenida Porto dos Mastros, em 1904, que a primeira partida entre clubes da cidade - Regatas Itapagipe x Sport Bahiano - foi realizada. E, desde que o espaço foi inaugurado, um ciclo de apogeu e declínio se faz.

A quadra, que ocupa uma das extremidades do largo, chegou em 2003, substituindo a grama que, por sua vez, substituiu o barro. Mas, tal como a grama e o barro, a quadra dá sinais de que seu tempo chegou. E aos jogadores, como bandeirantes ao avesso, cabe empurrar a validade da área. Dona Ilza Soares, 69 anos, tem olhos afiados para as oscilações do lugar. Moradora do bairro desde os 5 anos, já viu o Papagaio "brilhar, em época de eleição, e se esvaziar, quando só o que se ouve é conversa de assalto".



Como integrante da Associação dos Moradores de Itapagipe, foi dela a voz forte para que a prefeitura, há dez anos, fizesse a reforma que hoje quase já não se percebe mais. E é dela, também, uma indicação para tentar entender a frequência assídua: "Muitos lugares, altamente significantes para certas pessoas, têm pouca notoriedade visual. São conhecidos emocionalmente, e não através do olho crítico ou da mente".

