As mil artes de João Milet Meirelles

Se fosse para explicá-lo assim, de pronto, era dizer música e imagem. O som estava ali desde sempre, de quando era pequeno e ouvia rock, experimental e MPB em casa e quando decidiu estudar isso na faculdade. A fotografia veio no início do curso de composição e regência da Ufba, num momento em que capturar palco e bastidor era quase inevitável para quem nasceu no teatro. O tempo tem mostrado a João Milet Meirelles, 27, que o trabalho é mais expressivo se as linguagens andam juntas. E, mais do que isso, quanta diversidade existe entre uma coisa e outra. Bom exemplo é "Chamando ela", parceria com a artista Sheila Canevacci Ribeiro e o fotógrafo Tiago Lima. Juntos, eles fazem crônicas da vida contemporânea em editoriais de moda. No cenário de São Paulo, exploram temas como grafite, imigrantes nordestinos, seguranças particulares.

Leia matéria completa na edição de domingo da Muito.

adblock ativo