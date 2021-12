"As avenidas de vale criaram uma esquizópolis"

Quando decidiu falar de Salvador em um livro, o arquiteto e urbanista Isaías de Carvalho Santos Neto acabou promovendo um encontro. Somou conhecimento acadêmico às cartas escritas pela mãe e às fotografias dos álbuns de uma família nômade e assim escreveu, em relato crítico e fluido, a própria história e a da capital baiana no século 20. As imagens de Memória Urbana - Poética para uma cidade nos levam para o tempo dos bondes nas ruas e quando o Centro era uma referência viva. Apesar disso, o sentimento não é de saudosismo e sim de afeto. Os 500 exemplares lançados em outubro confirmaram: a tiragem era mesmo pequena diante da procura, esgotada em três meses. A Edufba agora negocia a reimpressão para o novo lançamento em breve. Nesta entrevista, o professor aposentado fala de mobilidade urbana, da cidade como construção coletiva, e mostra como a ideia de atualidade, tão alardeada nos anos 1970, existiu mesmo nos 1950, com projetos vanguardistas como a Escola Parque ou Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador.

A dinâmica das cidades muda em ocasiões como a Copa. O que mais destacaria no caso de Salvador?

A realização da Copa vai, por tabela, melhorar o acesso à cidade. O aeroporto está em condições precaríssimas de funcionamento. O transporte público, sem dúvida, vai ter uma melhoria. A Lapa deve se consolidar como uma estação central. A cidade tem que ter uma estrutura claramente definida pelo sistema viário e pela linha de transporte. E, para isso, precisa de uma estação central.

Salvador já teve um sistema de transportes que funcionou bem com os bondes. Como viramos uma cidade engarrafada e que não consegue emplacar seu metrô?

Sem qualquer saudosismo, a situação dos bondes é impossível de repetir. Havia poucos carros e, sobretudo, os caminhos dos bondes eram excluivos. O bonde era de todo quem não tinha, era um meio de transporte agregador. Quando as vias foram ampliadas e a cidade fez um projeto que privilegiou o automóvel, esqueceu-se de que já existia um sistema de transporte eficiente. Os ônibus passaram a usar as mesmas vias dos carros e a partir de circuitos arbitrários. Antes, você tinha uma linha que saía do bairro, ia para o Centro e voltava. Ficou impossível manter isso com o desenvolvimento da cidade, ia ser um engarramento monumental. Para atender à demanda, criaram-se os circulares, mas a topografia não é favorável, houve uma divisão. Hoje, quem usa ônibus não é quem tem carro. E essa divisão é perigosíssima. Uma das coisas que a nova administração municipal tem que resolver. Se é privilegiar o carro ou ver quem não tem carro é prioridade.

