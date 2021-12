Ronaldo Jacobina

Artista multimídia, J.Cunha reunirá toda sua obra em livro

Nos 22 metros do belo gradil do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) , no antigo prédio do Tesouro, no centro, o artista visual J. Cunha, 66, "escreveu", com símbolos e figuras, parte da história e da cultura afro-brasileira. Foram meses e meses de pesquisa até chegar ao formato final. A obra, intitulada Histórias de Ogum, vai integrar o acervo do museu e será incluída no roteiro de visitação. "A peça refere-se ao orixá Ogum, mas busca traduzir a história do negro no Brasil, com seus símbolos e referências culturais. Desde a escravatura aos dias atuais".

O baiano, que nasceu na Cidade Baixa e cresceu ali mesmo, acompanhando a rotina dos pescadores e se encantando com as cores das festas populares, construiu uma carreira artística de alcance internacional. Suas obras estão espalhadas por vários países. Das Américas à Europa.



As habilidades como cenógrafo, figurinista, escultor, pintor, dançarino, alegorista e designer o levam a se autodefinir como um artista popular. "Sou multimídia, mas, antes de tudo, sou um artista popular", diz. A popularidade foi conquistada ao longo de mais de 30 anos dedicados, primeiro, a criar cenários e figurinos para o Balé do TCA, depois como autor da identidade visual do bloco afro Ilê Aiyê, de onde saiu por ter ficado descontente com o uso de imagens de sua obra por uma cervejaria que não pagou os direitos autorais. O caso gerou um processo judicial ainda em curso.

Em seu ateliê, localizado na Boca do Rio, próximo à sua casa, caixas e pedaços de madeira, garrafas pets, tábuas de carne, tecidos multicoloridos, vassouras de piaçava e diversos outros objetos se transformam em obras de arte que integrarão a próxima exposição individual, Orábulus, ainda sem data. "Estou criando, quando tiver tudo pronto, aí é que vou pensar em viabilizar a exposição".



Formado torneiro mecânico pelo Senai, Cunha começou nas artes ainda menino. Foi levado à Escola de Belas Artes, onde teve como mestres e parceiros nomes como Mário Cravo Júnior e Juarez Paraíso. "Entrei para o curso livre e fiquei encantado quando ouvi aqueles mestres discutindo o meu trabalho. Um dizia, 'tem que deixar ele desenvolver o estilo dele', outro dizia, 'não' ", diverte-se. E assim foi. Na primeira Bienal da Bahia, lá estava ele com sua obra. Na segunda, interrompida pela ditadura militar, teve as peças confiscadas. "Roubadas mesmo", diz. "Em tudo que a gente fazia, eles interferiam". A frustração ficou no passado. Este ano, J. Cunha levou um painel gigante para a terceira edição da Bienal. A obra levou quatro anos para ser concluída. O próximo passo é sintetizar num livro toda a sua obra. O projeto já foi aprovado em edital.

