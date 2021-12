Artista baiana transforma casamento dos pais em filme

Numa sequência do documentário Um casamento, primeiro longa-metragem da artista visual Mônica Simões, 61, vemos a mãe da documentarista, Maria, de 81 anos, esboçar surpresa ante o passado. "É a expressão de quem relembra", diz Mônica, frisando as cenas na tela do seu computador. Ou, talvez mais apropriado, a expressão de quem junta os fios de sua história. O exercício de memória, que a filha propõe à mãe, também é do espectador. Da revisita aos recortes e fitas que registraram o casamento entre Maria Moniz e Ruy Simões (1923-1996) é possível seguir para os recortes e as fitas de uma Salvador. Partindo de memórias pessoais, Um Casamento é um documento sobre machismo, preconceito e tabus sociais.

"A ideia era registrar a reação imediata e espontânea de minha mãe às fotos e às filmagens que eu mostro a ela durante o documentário", diz Mônica, sentada num grande sofá vermelho em seu escritório, num sobrado em Nazaré, propriedade da família há quase um século. "Através dos fotogramas dos filmes de época, percebemos o lugar que o casamento ocupava naquele momento. O que interessa é justamente o que não foi dito ou exposto. Observar as questões que surgem nos implícitos destas imagens".

O depoimento de Maria revela uma mulher de vanguarda, rodeada de amigos gays e de falas feministas, que enfrentou o marido, que não se conformava com o desejo que a esposa tinha de ser atriz. O casamento apresentou sinais de desgaste e não resistiu mais que cinco anos. "É quando a história privada se torna a história de toda uma geração e mostra os costumes de uma época. Aniversários, batizados, casamentos, separações são ritos de passagem com os quais nós, ocidentais, nos reconhecemos".

Apresentado pela primeira vez no início deste mês, no Cine Glauber Rocha, Um Casamento pode ser compreendido como um desenlace necessário para uma artista que já foi classificada pelo documentarista João Moreira Salles como "autoetnográfica". Anterior no currículo está Uma Cidade (2000), documentário que conta a história de Salvador por meio de filmes caseiros realizados entre 1920 e 1970, encontrados no Departamento de Som e Imagem da Fundação Cultural do Estado.

Historiadora formada pela Ufba, Mônica enveredou primeiro para a fotografia, "registrando gente na cidade", como diz, mas, sobretudo, os membros da família - em especial, mulheres. No primeiro trabalho audiovisual, Eu sou neguinha (1988), premiado no Festival Latino-Americano, em São Francisco (EUA), pôs na mochila a pergunta "qual o significado do fim da escravidão para você?" e viajou por países de forte passado escravagista, entrevistando mulheres.

A situação do negro também esteve presente em Mulheres Negras (1992) e Quilombos Urbanos (1994), onde retrata a vida em pedaços de terra cercados por cidade, mas que ainda conservam traços de isolamento e restrições.

Moradora de São Paulo há 15 anos, ela pretende voltar à questão racial no próximo filme. "Países com o passado colonial, como o do Brasil, ainda vivem um apartheid social. Sinto que há uma consciência maior, nem sequer chegamos perto de uma democracia racial", diz. "Meu papel, como artista, é deflagrar a questão".

