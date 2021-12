Arte sem gênero

Única mulher drag queen cis em atuação na capital baiana, a estudante de direito e modelo Ingridy Carvalho vem destacando-se em concursos de novos talentos transformistas

Ingridy Carvalho, 23, chega atrasada para a entrevista. Quando, enfim, encontra a equipe de reportagem da Muito, trata logo de pedir desculpas e justificar-se pelo atraso. "Mil perdões, mas hoje era o único dia que tinha para comprar o material da próxima apresentação". De sandália rasteira, vestido longo e maquiagem leve, ninguém desconfia que é ela quem dá vida à personagem Nágila Goldstar, mulher trintona glamourosa e sensual que vem arrancando suspiros e surpreendendo o público que frequenta o circuito LGTB da cidade.

A qualidade das apresentações a levou a ficar em primeiro lugar em um dos mais tradicionais concursos de transformistas de Salvador, o Talento Marujo - a 6ª edição da competição foi realizada entre os meses de abril e junho no Bar Âncora do Marujo, na Carlos Gomes. A performer, que é também atriz e modelo, concorreu com outras 12 participantes. Era a única mulher drag queen cis do grupo [o termo cisgênero ou cis é utilizado quando há identificação entre a identidade de gênero e o sexo biológico]. Uma conquista e tanto, já que se trata de um universo no qual, tradicionalmente, artistas do sexo masculino interpretam personagens femininos.

Desafios

"Essa foi a primeira vez que uma mulher drag cis venceu o concurso. Fiquei muito feliz, não só porque concorri com pessoas muito talentosas, mas por abrir espaço para mulheres que, como eu, gostam de trabalhar com transformismo", diz Ingridy, que faz questão de esclarecer que não está inventando a roda. "Outras mulheres também cis já passearam por esse universo, mas, no momento, sou a única em atuação em Salvador", explica a atriz, que chegou a participar da edição do Talento Marujo do ano passado, mas acabou sendo eliminada na quarta semana.

Agora, ela sonha com outro título, o Super Talento 2016, motivo da correria diária que vem enfrentando nos últimos dias. A disputa, comandada pela transformista Valerie O'rarah, começou em junho e as apresentações têm acontecido aos domingos no Burlesque Bar, no bairro da Mouraria. Ingridy é, novamente, a única mulher drag cis entre os 14 participantes. Nove já foram eliminados, ela segue na disputa, também como Nágila. "Ela é o meu alterego", diz. "Me sinto muito confortável nesse papel porque a admiro. É bom poder dar vida a um personagem com a qual a gente se identifica".

O desejo de se transformar em outras vem desde a infância. Quando criança, espelhava-se em uma tia, sua referência de feminilidade na época. "Ela viajava muito. Usava roupas incríveis, estava sempre muito maquiada e perfumada. Queria ser como ela. Lembro que me montava com suas roupas e saía desfilando pela casa", diz, rindo. "Na verdade, acho que sempre fui uma 'mulher viado'. Desde a adolescência já me chamavam de travesti. Amava dançar, aparecer e imitar os artistas. Sempre tive uma veia artística forte".

Mas a trajetória, ainda curta, também inclui personagens masculinos. Foi interpretando o sedutor Caio Roberto Belsetto que ela passou a ser conhecida no meio. O personagem surgiu em 2013, quando estrelou o Cabaré Drag King. Montado pela produtora e DJ Adriana Prates, o Cabaré era um espetáculo de improviso no qual vários artistas performavam masculinidades . "Foi a minha porta de entrada nesse universo. Ali, experimentei, criei, troquei experiências e me percebi como uma drag mesmo".

Ainda no Cabaré, Ingridy interpretou a personagem Maria de Lourdes, uma cangaceira cheia de personalidade. "Ela foi inspirada em minha bisavó. Como a gente utilizava a masculinidade como o foco das performances, eu não queria fazer uma mulher lésbica estereotipada, como normalmente vemos representada nos palcos. Queria falar de uma mulher forte, destemida, com um jeitão de homem, utilizar um outro jeito de abordar a masculinidade e todo esse universo".

Ingridy diz que utiliza as suas performances como uma maneira de questionar as imposições de gênero. "Nós, mulheres, sempre fomos condicionadas a nos comportar de maneira delicada, sensível, certinha. Por que tem que ser assim? Por que não brincar de ser homem de vez em quando ou sempre que der vontade. Precisamos desconstruir essa ideia de que ou se é isso ou aquilo. Podemos ser o que quisermos".

Preconceito

Lésbica assumida, mulher, negra e vítima dos mais diversos tipos de preconceito, Ingridy ainda está aprendendo a lidar com mais um, já que como mulher drag passou a atuar e ter destaque em uma área representada majoritariamente por pessoas do sexo masculino. "Nem todos aceitam uma mulher drag queen. Tem pessoas que reagem de maneira positiva, mas há também os que torcem o nariz. Felizmente, fui abraçada pelas drags veteranas e tenho recebido total apoio. De maneira geral, a resposta tem sido bastante positiva. Isso me deixa muito feliz".

Para ela, o reconhecimento que vem obtendo é resultado de muita dedicação e zelo. "O júri desses concursos costuma ser bem rigoroso e os temas das provas são desafiadores. Não é apenas chegar lá e se apresentar, como muitos pensam. Há todo um trabalho sério de pesquisa, um trabalho imenso, o investimento nas roupas e nos acessórios é alto, é preciso ensaiar muito. Tem todo um processo até o dia do show".

No momento, Ingridy tenta conciliar a vida de estudante do 4º semestre de direito, os eventos como modelo e os ensaios para as apresentações do Super Talento. A última etapa acontece em setembro. Até lá, segue esperançosa e com o discurso na ponta da língua para quem questiona a sua participação em uma competição voltada para drag queens. "A arte não tem gênero".

adblock ativo