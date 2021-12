Arte e movimento

Produzido com financiamento colaborativo, grupo finaliza em Arembepe filmagens de um longa sobre a atualização do movimento hippie no Brasil

O caminho pode ser no asfalto, recortado pelos carros que cruzam as avenidas, ou no chão de terra, de onde se vê no horizonte o desenho irregular dos morros. Fato é que se anda. Um barbudo fala de insatisfação, um tatuado, de desencanto. Close na mão que faz do arame artesanato: é o que move o viageiro por diversos territórios em Malucos de Estrada: a reconfiguração do movimento hippie no Brasil.

O documentário, que teve as filmagens concluídas em janeiro, é resultado de três anos de caronas, paletas, pedaladas e alguns voos. Na jornada do coletivo Beleza da Margem, 19 estados e mais de 80 municípios. A última parada foi em Arembepe, onde a primeira aldeia do país reinventa o tempo, quatro décadas depois. Em fase de edição, o filme comemora o sucesso de uma campanha de financiamento colaborativo que rendeu R$ 62 mil.

Não vai passar no cinema nem na televisão. O plano é lançar em março pela internet e deixar o acesso livre para quem quiser ver e levar para escolas, cineclubes, praças ou para casa. Do projeto que originou o longa-metragem (e que depois vai virar uma série) vem a proposta de tratar o tema sem a ingenuidade do bicho-grilo-paz-e-amor nem o estereótipo do sujo, drogado e vagabundo, abordagens equivocadas e já midiatizadas à exaustão. "A gente quer provocar o reconhecimento do maluco de estrada ou maluco de BR, como uma expressão cultural brasileira", pretende o diretor Rafael Lage.

Mas maluco não é pejorativo? O contrário, ele diz. Rafael defende que foi assim que o hippie americano encontrou a sua tradução no Brasil e desenvolveu jeito próprio, com influência africana e indígena. Aqui, ficou valendo a filosofia versada por Raul Seixas e Cláudio Azeredo nos idos de 1977, a de que o maluco beleza é o contraponto ao sujeito que se esforça para ser normal e fazer tudo igual. Em resumo: "Você não vai encontrar ninguém falando para o outro 'e aí, hippie?'. O que se diz é 'e aí, maluco?'".



Atitude

Para contar sobre o artesão nômade pelo Brasil foram realizadas mais de 200 entrevistas, sempre de maneira informal: câmera ligada, gente falando do outro lado, algumas provocações e o discurso sem filtros. Cada depoimento serviu para construir um cenário maior, onde o artesão é a figura que, historicamente, subverteu o crime de vadiagem trabalhando elementos da natureza e fez disso um estilo de vida ("maluco não é trampo, é atitude"), com um código que diz, por exemplo, que a comida de um é de todos. E, numa linguagem deles, na qual pedra é ponto de encontro; rádio-cipó, a avó das redes sociais; mocó é dormida de improviso; e mangueio é troca.

Na feitura desse inventário cultural, o coletivo topou com algumas contradições, como uma certa intolerância ao estrangeiro justo por quem gosta tanto de viajar ou ainda o machismo e a homofobia expressados por quem teve o amor livre como base. Isso, pondera Rafael, não é regra nem é mais importante do que a resistência de um grupo que sempre esteve marginalizado. Que enfrentou a repressão da ditadura militar e entendeu que ela também existe na democracia. Hoje, cerca de 20 mil pessoas se reconhecem como malucos de norte a sul do país, seja em comunidades rurais ou nas pedras urbanas, afirma o diretor.

Nas cidades, o cenário junta quem foge da violência na periferia, quem é politizado, quem quer ser "micróbio" (o mais largado dos malucos) e quem diferencia as viagens lisérgicas da barra pesada do álcool e do crack. Há os simpatizantes com a causa que vivem na fronteira, assim como sempre tem o playboy que quer tirar onda ou o hippie de verão, que só se fantasia. Rafael nega que o sonho tenha acabado. "Foi esse movimento que infiltrou na sociedade a ideia de ecologia. Se pensarmos bem, é algo atemporal, que vem muito antes dos beatniks. Jesus era um artesão que só andava de burro porque não existia bicicleta".



Beleza da margem

Maluco de Estrada é parte de um projeto que começou há 15 anos, quando o então adolescente Rafael Lage deixou o conforto da família mineira de classe média para pedalar pelo Brasil. Virou artesão sem endereço fixo ou curso universitário. "Cheguei a ficar três meses só trocando, sem tocar em dinheiro". Quando voltou, viu o quanto tinha mudado e, sem conseguir falar sobre tantos acontecimentos, decidiu fotografar.

Em 2009, montou a exposição A Beleza da Margem, À Margem da Beleza, na Praça Sete de Setembro, em Belo Horizonte, lugar que estava sendo duramente repreendido pela fiscalização da prefeitura. Não deu outra: teve as fotos confiscadas por "obstrução da via pública" e levou uma multa de R$ 17 mil. Em vez de desistir, montou o coletivo, fez um blog e começou a filmar. O curta A Criminalização do Artista: como se fabricam marginais em nosso país superou um milhão de visualizações e foi usado como documento na denúncia feita ao Ministério Público, corregedoria da Polícia Militar, Defensoria Pública e prefeitura.

Esses embates também foram decisivos para gestar o longa-metragem. Coube ao psicólogo Ciro Almeida transformar as filmagens esporádicas em algo mais roteirizado. Veio dele ainda a proposta de migrar de uma produção bancada "na tora" para o financiamento colaborativo via Facebook. A campanha chegou a esmorecer depois de um ótimo começo (eles conseguiram R$ 30 mil nos primeiros três meses). Mas, em dezembro de 2013, voltou a bombar, completando o valor orçado. "Fugiu totalmente do nosso controle. O dinheiro não estava vindo mais só de pessoas que compartilhavam e apareciam em nosso feed de notícias. Teve muita gente ali que nem conhecemos, mas que apostou na causa".

O fato de os integrantes do Beleza da Margem terem um histórico na estrada facilita, mas pede cuidado. Para Ariane Rocha, autora de muitos textos do coletivo (ela usa a formação em ciências sociais para embasar o projeto teoricamente), o desafio é não deixar a experiência pessoal impregnar o olhar. "Não é imparcialidade, mas manter o estranhamento para entender melhor". Ariane acredita que a compreensão sobre a malucada seguirá uma trajetória semelhante à da capoeira, que antes de ser cultura já foi considerada crime.

Outro desafio é deixar claros os limites ideológicos do projeto. Este é um dos motivos pelos quais o filme não vai estrear no circuito comercial. Quando a campanha ganhou mais visibilidade, Rafael lembra, teve a proposta de um estilista para levar a estética do maluco para o Rio Fashion Week. O coletivo recusou, e a justificativa fica para reflexão: "A indústria tem a perspicácia de transformar tudo em produto. Mas será que há uma contrapartida válida dessa movimentada indústria para aqueles aos quais ela se refere?".

(Colaborou Kátia Borges)

adblock ativo