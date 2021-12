Arte e empreendedorismo movimentam casarão nos Barris

O casarão rosa na travessa dos Barris é muito conhecido entre os frequentadores do bairro. Nas imediações da Biblioteca Central, vendedores, passantes e ambulantes expressam, cada um ao seu modo, algum conhecimento sobre o espaço, sem hesitar. “É a casa com portão gradeado e uma escadinha, logo na frente”. Outro, mais antenado e antigo na vida boêmia do Centro, pergunta: “Ah, a casa onde ficava o Quixabeira? A casa rosa. Já fui muito lá, tinha uma cervejinha gelada e uma carne de sol maravilhosa”.

Uma senhora, vendedora da bodega ao lado do Shopping Colonial, além de informar o endereço, demonstra curiosidade: “Vi que agora tem um movimento. O que está funcionando ali?”.

A ocupação da Casa Rosada – ou concessão, já que, pelo acordo com a dona, dura um ano, com possível renovação – tem sido feita há quase quatro meses pelo coletivo de dança, performance e outras linguagens Deslimites Mediações Artísticas, formado por Ana Brandão, Brisa Morena, Thiago Cohen, Janaína Candeias, Naiara Rezende, Nefertiti Altan, Nirlyn Seijas e agregados, como o artista e produtor Robson Mol.

Diversas ações, como espetáculos de arte cênica, shows de jazz e música brasileira, bazar (Bazá Rozê), aulas de capoeira e tai chi chuan, compõem a programação da “casa feminista de cultura”, como é caracterizada pelos seus gestores. Eles se reúnem quase diariamente, dividem responsabilidades e fazem a programação conjuntamente.

O barzinho no charmoso quintal, ventilado e com um efluvioso pé de pitanga, funciona sempre às quintas-feiras. Nesses dias, a playlist musical e a venda de bebidas ficam por conta dos próprios artistas que gerem o local. O espaço também está aberto para propostas de comemorações, confraternizações e outros tipos de evento. Um formulário foi divulgado na página no Facebook Corpo em Casa com o objetivo de receber projetos para o verão.

A proposta da Casa Rosada, segundo a dançarina Brisa Morena, que faz parte do Deslimites e da administração do espaço, prioriza sempre, na curadoria, os trabalhos das mulheres.

“Quando a gente faz um show de música, chamamos uma técnica. Temos trazido mulheres para tocar aqui. Queremos, claro, receber os caras, temos a Jam (organizada pelo baterista Ivan Huol), com homens e mulheres, e outros. Mas a gente se coloca assim, como casa feminista, porque é um movimento em busca de um mundo melhor para todos”. A artista norte-americana Nefertiti Altan, também da dança e integrante da casa, diz que as ações atravessam pensamentos multidisciplinares.

Deslimites: novos projetos animam a cena cultural no bairro dos Barris

“Somos formados em dança, mas passamos por outras linguagens”, acrescenta, citando o Festival Ornitorrinco de Dança Audiovisual, realizado pelo grupo em 2017. Um dos principais projetos do Deslimites, o Corpo em Casa, aconteceu entre agosto e outubro, cada mês com um tema e curadoria: Sapotieira – sobre cuidados e maneiras de resistir, Mangueira – elas insistem ser e Pitangueiras: substância transformar. Ao todo, 26 artistas se apresentaram, sendo 22 mulheres.

“É um projeto que pensa como obras artísticas que estão dentro de um lugar que não é cênico, como um teatro, podem incorporar a história daquele espaço, mexendo com o sentido das obras”, diz a dançarina Ana Brandão.

O começo e o cotidiano

A chegada do Deslimites e a reativação do casarão como espaço cultural, em junho deste ano, teve o intermédio do sócio do Circuito Sala de Arte, André Trajano, “o fazedor de pontes do grupo”. O dançarino do Deslimites e morador da Casa Rosada, Thiago Cohen, explica que ter um espaço para desenvolver os trabalhos de dança e performances do projeto Corpo em Casa, na perspectiva de entender a casa enquanto espaço cênico, era muito importante. Antes de se estabelecer nos Barris, o grupo se apresentou no Casarão Barabadá, no Santo Antônio, e ocupou temporariamente o Cine XIV, no Pelourinho.

“A partir do contato no cinema com André Trajano, conhecemos esse espaço que estava parado há mais de 15 anos. Depois do incêndio no cinema (em novembro de 2017), estávamos sem lar. Ficamos então um ano conversando com a dona da casa e desenvolvemos o projeto Barris: um bairro para encarnar, com a ideia de chegar na casa e propor uma ação que tivesse esse envolvimento com o bairro”, diz Cohen, paulista, de família baiana, que desejou morar em Salvador assim que pisou nesta terra.

O Bazá Rozê acontece mensalmente: criatividade, alto astral e música. Foto: Mariana D'Oliveira / Divulgação

A Casa Rosada guarda memórias de quem viveu a efervescente noite dos Barris entre o final dos anos 1990 e princípio dos 2000. Em notícias da época, o bar e restaurante Quixabeira era chamado de “reduto GLS” e “local de diversidade”, e atualmente preserva o traço de resistência contra opressões.

A atual ocupação, materializada em eventos, projetos, espetáculos e, também, na moradia, dialoga com tais afetos construídos em diferentes momentos. Isso significa, nas palavras de Cohen, “se relacionar com as memórias existentes e com as que a gente vem trazendo. Pensar num tempo suspenso em que isso começa a existir juntos”.

No 1º domingo de novembro, Thiago coordenou uma prática de toque dançante, com o objetivo de refletir sobre o cuidado cotidiano com o outro, o que deve se repetir em outras atividades. “É um lugar de acolhimento, interno e externo”.

Projeto casas

Segundo Robson Mol, os moradores do bairro estão cada vez mais frequentando o local. A ideia do grupo é que, durante o verão, isso se intensifique. Em uma das apresentações de jazz, de Ivan Huol e a banda Geleia Solar, alguns ouviram o som e chegaram. “As aulas de capoeira, o yoga e o Bazá Rozê (bazar) têm atraído vizinhos para cá. Vem muita gente daqui e que fala do Quixabeira, da saudade”.

Além disso, o Projeto Casas (Casas Alternativas de Salvador), com outros espaços da cidade, a exemplo da Casa Charriot, Casa Preta, Casarão Barabadá, Ponto Art, PachaMãe, está sendo articulado. “Queremos manter esse diálogo e ter uma programação integrada de todas as casas artísticas e autogeridas”, fala.

O Bazá Rozê integra a programação mensal da Casa Rosada. Já teve algumas edições, com dezenas de expositores, brincadeiras para crianças e shows, como o de Marcela Bellas e Ana Dumas (Carrinho Multimídia), no projeto itinerante e alto-astral Achei Music, e do ex-banda Cascadura Thiago Trad, apresentando músicas do seu álbum, o instrumental (experimental e sensorial) Moscote, entre outros.

A produtora do Bazá Rozê, Brenda Medeiros, diz que o evento se alinha à Casa Rosada enquanto feira feminista. “Os expositores se relacionam com os conceitos da casa, de acolher, de estar junto, de trocar. Além das apresentações artísticas, reunimos arquitetura, paisagismo, atividades para crianças”.

Durante o verão, o acolhimento, a integração e a expressão artística como experiência e ativismo devem movimentar a casa. “Estamos sempre abertos para que projetos de outros artistas também venham para cá”, completa Mol.

