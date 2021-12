Arte do corpo

Um corpo no mundo. Nesta ideia está contida uma neutralidade que não cabe à performer Michelle Mattiuzzi, 37. Paulista radicada em Salvador – embora percorra outras paragens, sempre em movimento –, ela explora em sua arte os limites do corpo; um corpo negro marcado desde sempre por estereótipos em um mundo onde o branco é o referencial comum. “Para uma pessoa negra há caminhos sem escolhas, os nossos caminhos são cheios de acontecimentos, e agarramos ou soltamos. Escolha é privilégio da cis-supremacia branca. Estou aqui porque teve uma ancestralidade pesada que disse não”.

Em algum lugar na Europa, que ela prefere não revelar, Michelle hoje integra o seleto grupo que participou neste ano de uma residência artística em Atenas, Grécia, pelo programa Capacete, que desenvolveu, nesta edição, atividades no contexto da aclamada Documenta 14, considerada a maior mostra de arte contemporânea da atualidade.

Pipa e racismo

Michelle ficou em segundo lugar do Prêmio Pipa, criado em 2010 e hoje uma das mais destacadas competições em artes visuais no Brasil. A sua vitória – há que se dizer, mesmo que não tenha alcançado o primeiro lugar – não se deu sem conflito. Na votação online, ela vinha ganhando com uma boa margem em relação aos outros finalistas.

No último dia, ocorreu uma virada repentina e venceu o mineiro Jorge Luiz Fonseca – simultaneamente, Michelle começou a receber mensagens ofensivas em sua caixa de mensagens no Facebook. A situação gerou diversos questionamentos nas redes sociais, algumas apontando uma ação proposital para impedir que a performer recebesse o prêmio.

A organização do Pipa se manifestou com nota pública no último dia 8, afirmando não ter identificado o uso de robôs virtuais, perfis fictícios ou grupos racistas entre os seguidores. “A categoria, que acontece integralmente na internet em dois turnos, reconhece a identidade dos votos por IP e perfil no Facebook, as maneiras mais seguras que identificamos para realizar uma votação online”, diz o comunicado.

“A verdade, contudo”, prossegue o esclarecimento oficial do Prêmio Pipa Online 2017, “é que a capacidade final de verificar a autenticidade e a identidade dos membros do Facebook ou qualquer outra mídia social, de forma definitiva (e seu pertencimento ou não a grupos organizados de discriminação), está muito além da nossa capacidade, dependendo não só das plataformas como também das operadoras de telecomunicação e autoridades”.

Fonseca também se pronunciou sobre o caso. “Foi com muita felicidade que recebi o resultado final e a esperada confirmação da lisura do processo de votação. Passei a segunda-feira aguardando a divulgação oficial e acompanhando, calado, as várias manifestações pró e contra o resultado, inclusive as insinuações de fraude, já devidamente rechaçadas pela direção. Permaneci firme e tranquilo. Quem insinuou tal coisa não me conhece, tampouco conhece meu trabalho”.

Ele mencionou, no entanto, ter acompanhado “comentários inaceitáveis” feitos por haters tendo Michelle como alvo. “É preciso que fique claro que essas pessoas não me representam e não fazem parte dos grupos que mobilizamos. E muito me entristece a possibilidade de que alguns votos tenham vindo de pessoas que se posicionam de forma tão abominável”. Procurada por Muito, Michelle disse que ainda pensava no que fazer sobre o que aconteceu.

Vida e arte em trânsito

Em constante deslocamento em sua temporada europeia, Michelle estava muito cansada. Em São Paulo, começou sua trajetória artística, ainda no teatro, na década de 1990. Ela acompanhou o irmão mais velho, Osvaneo, em aulas de interpretação pelo método Stanislavski no Teatro Escola Macunaíma, já que ele não queria ir sozinho.

De algo meio por acaso, acabou obtendo o registro profissional de atriz. “E assim foi plantada a semente do fazer artístico na minha vida”. A partir daí, tentou vestibular em escolas e universidades públicas para estudar teatro, mas não conseguiu. Optou então pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde cursou comunicação das artes do corpo.

“A universidade particular é um investimento alto, mas eu queria tanto ter formação em artes que fiz milhares de trabalhos subalternos para pagar a mensalidade. Foram quatro anos vivendo uma maratona de contradições”. Cuidadora de crianças, auxiliar de serviços gerais, operadora de telemarketing, atendente de corretora de seguros, recepcionista, bancária. Performances diversas em um bruto cotidiano.

“Faria tudo isso de novo, pois vivo o capitalismo neoliberal. Para um corpo negro, um corpo que é considerado dissidente, desde a história das civilizações ditas antigas até hoje, não houve mudanças concretas. O caminho que fiz é comum dentro do que se espera de um artista, apenas em Salvador consegui realizar meu trabalho. E, mesmo assim, num contexto de precariedade compulsória”.

Na capital baiana, onde chegou em fevereiro de 2012, seu trabalho foi ganhando forma e ela se associou/colaborou com outros artistas, como o coletivo GIA e o fotógrafo Alex Oliveira. “Nos conhecemos em 2012 pela internet. Ela vivia em São Paulo. Eu vivia na Vila Eliseu, no Canela, e estava vagando um quarto na casa. Ela veio morar comigo”, conta Oliveira.

A convivência desaguou em parceria. “A chegada de Michelle – artista da performance graduada em artes do corpo pela PUC-SP, e tendo uma série de produções coletivas no percurso – potencializou meu fazer fotográfico, juntamos desejos criativos, em prol de uma hibridez e de uma contaminação entre as linguagens, que se deu a partir da junção da potência da construção de discurso” .

As ações eram executadas em espaços públicos e privados da cidade. Juntos, produziram diversas obras no campo da fotoperformance. “Nossas trocas, e contaminações entre os fazeres artísticos, deram-se de forma intensa, constante, vivencial, visceral e, por vezes, geraram inúmeras tensões... Michelle é uma chama acesa que provoca ruídos por onde passa”.

Foi no ano de sua chegada a Salvador que Michelle criou uma de suas mais conhecidas performances, Merci beaucoup, blanco!. Em um banco, ela pinta o corpo nu com tinta branca, exibe-se em gestos graciosos e sorrisos para o público, já com a pele coberta. A (provoc)ação questiona, por meio dessa máscara, a imposição e estigma sobre os corpos negros, que passa por diversos processos, como exotificação, erotização, subalternidade.

Performance Merci beaucoup, blanco!. Foto: Alex Oliveira / Divulgação

“A arte me permite imaginar e gerir toda a fúria e o ódio que eu sinto vivendo nesse mundo de desigualdade”, afirma. Um ano depois, em São Paulo, Merci chegou a não ser aceita pelo curador, por conter cenas de nudez – o episódio é contado aos risos por ela em entrevista para um dos espaços onde a ação se passou, a galeria Vasli Souza, em Malmö, na Suécia.

Michelle tem circulado bastante desde então, mas aponta Salvador como sua base. “Eu quero agradecer a todos os artistas da Bahia, que foram fundamentais para seguir esse caminho. São muitos nomes e não vou listá-los agora. E desejo estar em Salvador logo, para comer aquela maniçoba do D’Venetta no Centro Histórico e beber aquela gelada no Oliveira’s com os jovens do bairro. Desejo muito amor”. Enquanto esse dia não chega, ela vai abrindo seus espaços, apresentando-se onde é chamada e afirmando sua existência onde não foi chamada.

“Quem tem o privilégio de ter planos é a branquitude. Eu vivo sobre as ruínas do que chamam civilização. Eu vivo o apocalipse, e haverá caminhos, mas não serão planejados e sim agarrados com unhas e dentes. Eu, certamente, estou esperando o que há por vir”. Ex-tudo, Michelle é um corpo no mundo.

