Arte de cuidar

Esta reportagem começa pelo fim. O fim da vida, pelo menos da forma como a conhecemos – existirão céus de nuvens brancas, rios de leite e mel? Não sabemos. Há pessoas que, no entanto, não são simplesmente surpreendidos por ela, um dia deitados na cama ou a bordo de um veículo a 150 km/h, mas passam a conviver mais de perto, aos poucos, até que chegue o dia. É o caso de parte dos pacientes tratados pela pediatra Lara Torreão, coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Aliança.

Um deles tinha fibrose cística (doença genética e crônica que induz o corpo a produzir muco mais espesso do que o normal, causando danos aos pulmões e a outros órgãos do corpo) e, aos 12 anos, necessitava de um transplante de coração e pulmão. O tempo passou e nem mesmo o transplante seria eficaz para mantê-lo vivo. Foram 10 anos sendo acompanhado pela equipe. E o que fazer quando se passa uma década encarando a morte?

É em situações como essa que entram os cuidados paliativos. “A definição de cuidados paliativos é muito mais ampla do que cuidar apenas daquele paciente que está morrendo. Você tem inúmeras possibilidades de trazer qualidade de vida, conforto, do que só cuidar do momento da morte – que, claro, tem um foco bem importante. Mas não é só isso”, explica.

A ideia de cuidados paliativos tem registros anteriores, mas a pioneira do movimento moderno nesta área é a inglesa Cicely Saunders, enfermeira (e posteriormente assistente social e médica) que trabalhava com pacientes oncológicos já em fase terminal e fundou em 1967 o St. Christopher’s Hospice, unidade com foco na atenção integral, o que vai além dos sintomas físicos e engloba aspectos psicológicos, emocionais, sociais e espirituais.

O conceito foi estabelecido pela Organização Mundial da Saúde em 1990 e redefinido em 2002. Os paliativistas, como são chamados os profissionais que se especializam nesta abordagem, acreditam que a noção deveria ser universalizada. “Somos educados para salvar, curar. E isso acontece poucas vezes”.

Vida em potência

Quando a morte chega no começo da vida, as coisas podem soar ainda mais difíceis. Lara aponta que há um preconceito dentro da pediatria em relação aos cuidados paliativos, diante do tabu que o fim da vida representa, até mesmo na medicina. “Não é um tema que atrai muito as pessoas. Criança tem um potencial de vida. Parece antifisiológico morrer”. Mas isso ocorre: desde pacientes recém-nascidos, que mal respiraram pela primeira vez; crianças pequenas; alguns mais velhos, que já têm capacidade de diálogo; até aqueles que já compreendem a abstração da morte. “Acho que essa resistência vem desde a formação em saúde, porque o tema é muito pouco abordado”.

Lara, porém, defende que é preferencial que o paciente deixe a UTI, caso tenha condições, e vá para um quarto, no mínimo. “Tendo possibilidade, a gente dá alta. Não tem sentido ficar na UTI, porque ela tem suas restrições”. Aos pacientes pediátricos é possível trazer objetos pessoais, DVDs, brinquedos; as visitas são flexibilizadas. “Há hospitais que permitem até animais, em visitas”. Tudo pelo conforto do paciente.

Apesar de prezar por atender às vontades do paciente, dentro do possível, as decisões da equipe são divididas com os pais ou responsáveis. “Não se coloca a criança para tomar decisões”, pontua. O pequeno paciente, no entanto, não necessariamente fica alheio ao que está acontecendo e pode receber informações sobre seu quadro, caso questione. “As crianças menores [são informadas] de acordo com a maturidade, com o desejo. E, às vezes, lidam muito bem, mais do que a gente imagina. É um mito achar que a criança não sabe lidar com isso”.

E como se diz a uma criança que ela está no fim de sua vida? “Tenho a impressão de que a criança sabe que está morrendo. Quando é perguntado, quando quer saber, a gente diz a verdade, porque o vínculo de confiança que se cria é grande”. Uma estratégia usada pela médica é devolver a indagação à criança, explorando suas percepções sobre seu estado de saúde e suas noções sobre vida e morte.

Paciente-família

Os pais têm papel importante no trabalho dos paliativistas, já que dividem com eles a tomada de decisão e têm um elo primordial com o paciente. “Na UTI pediátrica, temos a mãe e o pai 24 horas, é um direito da criança. E isso facilita muito o trabalho, porque eles percebem que estamos do mesmo lado. Eles acompanham todos os momentos, a decisão vai sendo construída”. Lara define os responsáveis pelas crianças como parceiros. “Quando chega essa proposta é porque a gente já esgotou todas as possibilidades, e eles já percebem isso”.

Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a enfermeira Juliana Amaral destaca que não apenas o paciente é o alvo da equipe de cuidados paliativos. “Há duas unidades a serem tratadas: paciente e família”, destaca. A atenção começa na comunicação do diagnóstico a esse “binômio”. “É um momento muito difícil. Porque todos temos uma trajetória de vida. Existem inclusive teorias que respaldam isso”, diz.

“Qual o projeto de vida de qualquer indivíduo? Nascer, crescer, ir à escola, estudar, ter amigos. Depois, ir à universidade. Em seguida, casar, ter filhos, ter uma ascensão profissional. Viver a velhice e morrer. Quando a doença vem em qualquer momento desses, ceifa uma perspectiva”. Além da interrupção do percurso, há a percepção, por parte dos familiares, de uma presença que lhes será tirada.

Diante do impacto, o prognóstico precisa ser passado de forma clara, mas ser construído naquele núcleo familiar. “É um processo. As famílias inicialmente não recebem bem”. Ao longo dessa caminhada, a família vai absorvendo a informação em etapas – Juliana cita as cinco fases identificadas pela psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross.

Há a negação – “ah, isso é mentira desse médico, e vai buscar outros profissionais, uma resposta diferente daquela”. O paciente e a família passam também pela raiva, diante da irreversibilidade da morte. Depois disso, ainda é possível uma etapa de negociação, com a promessa de renovação em troca da continuidade. Após a barganha, há a tristeza. “Ela coloca como depressão. Não a doença, mas os sintomas”. Felizmente, vem a aceitação. “A gente conhece essas etapas e sabe muitas vezes as reações possíveis que a família pode ter”. Juliana ressalta que um dos maiores medos é o do abandono – fica a cargo da equipe mostrar que serão cuidados até o fim.

Com a aceitação, muitos pacientes iniciam tarefas, que por serem as últimas nem por isso são menos importantes. Auxiliá-los também é tarefa da equipe de cuidados paliativos. “Falo muitas vezes que ninguém quer sair de cena com tudo desarrumado. A gente quer organizar para sair. Os cuidados paliativos primam por isso: oferecer as terapêuticas possíveis para que ele possa organizar o tempo de vida e viver de forma plena, resgatando histórias, pendências. E que ele faça esse processo de morte/morrer da forma mais digna possível”.

Juliana cita como exemplo pacientes que precisam resolver questões de ordem prática, como oficializar a situação conjugal. Mas há também ações mais prosaicas. “Querem outro tipo de cuidado, mais humano, ir para casa, fazer coisas que são importantes, o último aniversário, uma reunião”. Fugindo do modelo biomédico, todas as dores do paciente têm seu lugar. “Tiveram na prática situações muito fortes. Pacientes que me pediram para ensinar a rezar, no momento próximo a sua morte”, exemplifica. Às vezes, já é muito importante ganhar fôlego para conseguir ir até a sacada.

Em casa

No caso da mãe da funcionária pública Cíntia Calmon, 43 anos, a decisão foi tomada pela família – aos 93 anos, ela sofre de câncer com metástases (focos de tumores a distância do local inicialmente afetado), que enfrenta desde 2015. “A gente optou por não deixá-la no hospital. Primeiro que ela nunca gostou de hospital. Achamos que em casa, no ambiente que ela já conhece, no conforto de casa, ficaria mais tranquila”. Junto com seus quatro irmãos e por orientação do oncologista, Cíntia optou pelo home care, a internação domiciliar.

Neste modelo, o paciente é acompanhado 24 horas por técnicos de enfermagem – é necessário também que a família eleja um cuidador, seja um parente ou um profissional – e receba visitas do médico que acompanha o caso, além dos outros membros da equipe: psicólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e até mesmo fonoaudiólogo. “Se precisar, ele [o médico] vai mais vezes, se tiver alguma mudança de quadro. Os técnicos que ficam em contato direto com a base e, se acharem que está mudando, eles acionam”. A residência é preparada para atender às necessidades do paciente.

Vinte e um anos antes, Cíntia viveu uma situação parecida: o pai faleceu aos 72 anos, também com um câncer metastático. “Mas só que não tinha esse serviço. A gente colocou no hospital. Foi o mesmo quadro, só que com outra vivência”. E a idade avançada não interfere, não é vista como consolo . “Ela sempre foi muito ativa, sempre foi uma pessoa querida, amada, fez a diferença”. Após as duas experiências, Cíntia pretende deixar expressas aos familiares suas preferências. “Quer morrer em casa. Diante do que eu vivi antes e estou vivendo agora”, afirma.

Ortotanásia

Ainda não há no Brasil legislação específica referente às diretivas antecipadas de vontade – que é o documento no qual a pessoa registra os cuidados e tratamentos que quer ou não quer receber. O Conselho Federal de Medicina (CFM) criou uma câmara técnica para discutir o assunto e emitiu resoluções para orientar eticamente o trabalho dos profissionais de saúde. De acordo com resolução recente (nº 1.995, de 2012), o médico deve considerar as diretivas antecipadas de vontade em suas decisões sobre o tratamento, ou se basear ainda nas informações prestadas pelo procurador indicado por ele. “Quem nomeia é o paciente, não pode chegar alguém dizendo que é”, afirma o cirurgião-geral Emerentino Araújo, presidente da câmara técnica de cuidados paliativos do Conselho Regional de Medicina (Cremeb).

Para fazer valer sua vontade, o paciente pode manifestá-las ao seu médico, que as registrará em prontuário (incluindo quem é seu representante), ou ainda oficializar seu testamento vital em cartório – mesmo sem a última medida, porém as diretivas têm validade perante a equipe que presta o atendimento e se sobrepõem à vontade da família. Araújo pontua, no entanto, que nem todos os desejos podem ser realizados. “O paciente não pode pedir eutanásia no testamento vital, não pode pedir suicídio assistido, porque são crimes na nossa legislação. Não pode pedir, por exemplo: minha perna está doendo, ampute-a, por favor. Mas se não tem indicação de amputar, mesmo pedindo, o médico não pode fazer”. O impedimento consta na resolução editada pelo CFM. Araújo destaca que há diferença entre eutanásia e ortotanásia – esta última a prática permitida e defendida pelos paliativistas. A confusão entre os dois termos é o que acaba por vezes trazendo a polêmica para o centro da discussão sobre cuidados paliativos.

“Toda vez que esse assunto surgir a gente precisa delimitar o objeto que a gente quer discutir. Quando a gente fala de eutanásia, nós médicos ou bioeticistas queremos dizer ‘eutanásia ativa voluntária’”. Ativa porque envolve ação para antecipar a morte de um paciente com doença de caráter terminativo e voluntária porque necessita ser da vontade do paciente – de qualquer caso, proibida no Brasil. A eutanásia (ativa voluntária) é permitida em países como Bélgica, Luxemburgo e Holanda.

“Não existe a discussão sobre eutanásia involuntária: o paciente está sofrendo e eu, com pena dele... Ou a filha dele, está com pena, e pede, sem ele saber, sem ele pedir. Isso não existe, não tem cabimento essa discussão, porque não tem como a gente aceitar ética ou juridicamente”. Em alguns estados dos Estados Unidos, é liberada outra modalidade, o “suicídio assistido”, que representa o auxílio ao paciente que deseja pôr fim a seu sofrimento. No Brasil, é permitida apenas a ortotanásia, que se trata apenas de permitir o curso natural do processo de morte. “Isso tem que ser muito ressaltado: paciente brasileiro que pede eutanásia está sem cuidados paliativos. Isso é básico”.

A ortotanásia consiste em não empregar meios para prolongar artificialmente, “às custas de intenso sofrimento”, o processo de morte de alguém – o que é chamado de distanásia. “O que às vezes o médico faz? Empurra para adiante o processo de morte. Ele bota um tubo e bota na ventilação mecânica. Isso é distanásia”. Isso não quer dizer, Araújo aponta, que procedimentos invasivos não devam ser utilizados na atenção à saúde. “Eu só entubo um paciente que, digamos, estou entubando porque ele está com pneumonia e na próxima semana ele está em casa, tocando piano”, afirma, para completar: “Mas entubar um paciente para ele não morrer hoje, mas daqui a três dias, entubado, com a família vendo aquilo? É quase uma unanimidade de que isso é algo incorreto, eticamente inaceitável, que não deve ser feito”.

Em casos como esse, pode entrar em cena outra face da ortotanásia. “E se foi feito [a distanásia] por um erro, deve ser desfeito. Que é a questão da suspensão. É possível extubar um paciente que foi entubado erroneamente e, se estou extubando, eu deixo de empurrar a morte para adiante. Ele vai morrer na hora certa”.

Mesmo sem ser possível, os médicos às vezes recebem pedidos de eutanásia. “Tem dor que qualquer pessoa pede eutanásia. Dor oncológica é assim”, exemplifica. Diante desses processos enfrentados por vezes pelos pacientes alvo de cuidados paliativos, Araújo cita outro tópico polêmico referente ao tema: o uso da morfina. “Morfina é um opioide, é entorpecente, dá dependência. Eu preciso me preocupar com dependência se você tem uma dor de cabeça e eu te passasse morfina. Você tem dor de cabeça toda semana e vou ficar te passando morfina? Não está correto. Mas o paciente com câncer, avançado, com metástases ósseas, em coluna. A dor é insuportável. Qual é a resistência em usar morfina?”, questiona. O médico explica que muitas vezes a chegada do medicamento à mão do paciente de cuidados paliativos acaba sendo dificultada. “A gente já tem todo um movimento de treinamento dos médicos em perder o medo da morfina. Porque ela tem alguns efeitos colaterais, mas nesse contexto eles são insignificantes”.

Nos primeiros usos, há um risco de depressão respiratória: a diminuição da respiração, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Outra preocupação é com a dependência. Segundo Araújo, no caso de pessoas que têm doenças em fase terminativa, o foco deve ser no controle da dor física, que pode ser intensa. “A morfina é muito interessante. Todo analgésico que você imagina tem uma dose-teto. Morfina você não pode subir rápido, abruptamente. Mas se você começa a usar em uma dose baixa, controlada, de quatro em quatro horas. A dor alivia, mas ele continua com dor. Você aumenta mais um pouquinho; nesse aumento gradual chega uma hora que a dor passa. Enquanto não passa, você não tem dose-teto”, detalha. Há pacientes que, após meses, recebem doses que seriam letais se administradas de uma vez em outra pessoa.

Delicadezas

Para além da dor corporal, que podem ocupar todos os espaços caso não seja tratada, os cuidados paliativos são executados também nos pequenos detalhes: a comida preferida do paciente, um objeto pessoal querido que pode entrar no hospital, a ajuda para fazer as pazes com alguém que se tornou distante. Com o envolvimento, a atenção pode acabar se estendendo até o momento em que a vida já cumpriu seu trajeto. Paliativista e coordenadora da atenção domiciliar da SOS Vida, Ana Rosa Humia cuidava pessoalmente dos corpos de seus pacientes, quando ainda trabalhava na assistência direta. Ela mesmo penteava, maquiava, vestia, cuidava da retirada dos equipamentos, de colocar algodão nos orifícios. “Mesmo que depois eu chegasse no carro e chorasse, chorasse e chorasse”, conta. A iniciativa era uma forma de honrar a vida daquele paciente, mesmo após sua morte. “A gente precisa respeitar aquele corpo”, declara.

O contato com os cuidados paliativos surgiu aos poucos – ela já tinha se especializado em medicina da família e comunidade, para poder prestar atenção integral ao paciente. Ao trabalhar com home care, sentiu a necessidade de se aprofundar na questão. “Eu não via o paciente por partes. Quando você entra no home care, a gente tem essa possibilidade, porque você vai na casa do paciente, você está em contato in loco com o ambiente dele, com a família, vê as relações familiares, as dificuldades”. Daí em diante, foi além. “Tenho uma formação em acupuntura, fiz uma pós, e também fiz outra em fitoterapia. Porque, apesar de algumas pessoas acharem que médico não acredita em terapias alternativas, eu acredito. Eu acredito que tem efeito, principalmente em cuidados paliativos. A gente pode minimizar sim os sintomas através da acupuntura, de determinadas ervas medicinais”.

Entre morrer em casa – muitas vezes com o apoio do home care – e no hospital, há um meio-termo, que remonta ao início do movimento moderno de cuidados paliativos: o conceito de hospice (na esteira à unidade fundada por Cecily Saunders). Em Salvador, a primeira clínica especializada em cuidados paliativos, a Florence, foi aberta em maio deste ano no bairro de Nazaré, e é a única do ramo no Norte-Nordeste. O nome faz referência a outra enfermeira famosa, a também inglesa Florence Nightingale. O projeto é tocado pela paliativista Fernanda Tourinho, que também atua no Hospital São Rafael, e pelo cardiologista Lucas Andrade.

A entrada lembra um estabelecimento de saúde comum, mas adentrando o lugar vai se percebendo a diferença: há um jardim com plantas frutíferas, por exemplo, para onde os pacientes são estimulados a caminhar ou apenas ficar apreciando a vista. “Somos uma unidade que a gente chama de ‘baixa tecnologia e alto contato humano’, ao contrário do hospital, que é de alta tecnologia e menor contato humano”. Além do ambiente mais acolhedor, o foco é oferecer o máximo no que diz respeito à interação entre a equipe e o paciente. “O coração do nosso serviço são pessoas capacitadas para fazer uma escuta adequada, para acolher as pessoas, cuidar com paixão, com amor, fazer o que a gente chama de ‘cuidado centrado no paciente’”, explica Andrade. Lá, além da presença de um acompanhante, é possível fazer visitas fora dos horários convencionais dos hospitais.

Cada paciente tem sua rotina dentro da Clínica Florence, mas a equipe tem algumas prioridades, para ampliar a qualidade de vida. “Todos os pacientes a gente tira do leito sempre que possível, obviamente. A maioria deles é possível. A cama cabe dentro do elevador, então mesmo o paciente restrito ao leito vai para o jardim”, explica. Os pacientes que têm condição de sentar comem no refeitório. “É diferente fazer uma refeição na cama e na mesa, com um familiar, com outras pessoas”. Se a condição clínica permitir, o banho sempre é no sanitário. “Sempre que a gente consegue mover ou ajudá-lo a se mover sem que ele tenha dor. É muito mais fácil dar banho no leito, mas para a pessoa é outra experiência”. Andrade lembra uma paciente que estava há seis meses sem usar o chuveiro. “Era possível levá-la, não tinha nada que impedisse. O primeiro contato dela com a água, parecia uma criança com a mão aberta, vendo os pingos caírem, abrindo os olhos. São coisas que parecem pequenas, mas muito significativas”.

De volta ao começo

No hospice há oito dias, uma paciente com paralisia teve grandes ganhos após quatro meses e 21 dias no hospital. “Nádia chegou dia 5 à tarde. À noite a gente já sentiu a diferença. Pensei que fosse o ar, a equipe acolhedora. Nos passou a segurança que não tínhamos lá. Desde então, só estou vendo progresso. Ela não sentava, não ia ao banheiro”, conta a irmã, Nildes Miranda, 57, sentada no jardim da clínica, assim como Nádia, que estava no mesmo local, rodeada por outros familiares, inclusive o pai, que não a visitava há meses. Com a melhoria da irmã, o efeito se espalha. “Minha vida parou. Não cuidava de unha, de um cabelo, não dava mais atenção ao meu esposo. Depois daqui, estou me sentindo tão leve, tão mais preparada, que hoje estou mudando. Estou mais tranquila, dormindo melhor. Foi uma mudança radical”, conta, com ar de maravilha.

Antes gerente de uma peixaria, Nildes vem há cinco anos em dedicação exclusiva à irmã, de 46 anos. “Ela nasceu com paralisia cerebral. Mas há um ano e oito meses que Nádia está com essa doença, o ‘pênfigo bolhoso’ (doença autoimune que causa bolhas em todo o corpo). Um ano e oito meses só de hospital”. Mas se é de pequenas delicadezas que se fazem os cuidados paliativos, mesmo em um hospital é possível se ter uma morte digna – e é aqui que esta reportagem volta ao início. Aquele paciente acompanhado por 10 anos pela pediatra Lara Torreão morreu já aos 22 anos, fora da faixa etária atendida por ela. “Quando ele estava morrendo, por acaso foi internado no hospital, na ala adulta, era um fim de semana. Ele pediu para ir à pediatria, a gente o transferiu”. Nesse universo que permite algumas exceções, ele também voltou ao local onde tudo começou.

