Arquiteto do movimento

Coreógrafo do Balé Folclórico da Bahia e do Bando de Teatro Olodum, Zebrinha planeja fundar a primeira companhia de dança contemporânea do Benim, na África



As 80 mulheres que se reuniram num pequeno teatro no centro de Kigali, capital de Ruanda, em 2011, exibiram as cicatrizes do massacre que vitimou cerca de 800 mil pessoas no país (um genocídio perpetrado por extremistas étnicos hutus, há 20 anos) com a disposição de quem reconhece, no outro, um ouvinte. Ali, o outro era José Carlos Santos, o Zebrinha, 60, dançarino e coreógrafo baiano convidado por uma ONG ruandesa a montar um espetáculo de dança com sobreviventes. "Eu sabia que, antes de tudo, precisava ouvir. O estupro foi a recompensa que os membros da milícia hutu conseguiam às custas das mulheres", diz. "Foi uma forma de expurgar a alma. A dança surgiu depois da conversa".

Do espetáculo no Festival Azimut, realizado em Ruanda em 2012, aquelas mulheres levaram a motivação propiciada pela arte - seguem viajando por países africanos, apresentando-se em zonas de conflito -, e Zebrinha carregou o que hoje ele batiza de projeto de vida: profissionalizar a dança na África.

Um ambicioso passo para esse projeto será dado no ano que vem, quando o coreógrafo, a convite do governo de Benim, iniciará os trabalhos para a formação de uma companhia de dança contemporânea, a primeira do país. Vivo e ruidoso, Benim pode ser visto como uma síntese de um continente que se reconstrói. Vivo e ruidoso, Zebrinha, no caminho que o levou até a África, diz se reconstruir.

"O Brasil é um país mestiço e todo mundo parece muito feliz e orgulhoso da mestiçagem. Mas, quando olhamos de perto, não é assim. Para muitos, nossa parte africana é algo legal para existir no Carnaval, na comida com dendê, no cartão-postal, mas não mais do que isso", diz. "Para mim, que tenho consciência dessa parte que me compõe, olhar para a África é um recomeço".

Folclórico

A África sempre esteve nos planos. O Brasil é o seu acidente de percurso. Nascido em Ilhéus, chegou a Salvador com a família depois de uma viagem a barco. "Quando desembarcamos na rampa do mercado, meu avó disse para ficarmos sentados, esperando, que ele ia tentar arrumar uma casa. Foi um improviso só".

Ao entrar na escola pública Duque de Caxias, logo enveredou pelos grupos dedicados ao teatro e à dança. Daí para as principais escolas do mundo foi um "rabo de arraia", o jogo de perna da capoeira. Zebrinha recebeu bolsa integral no famoso Alvin Ailey American Dance Theatre (Estados Unidos); deu aulas na Stadeliyk Conservatoriam en dans Academie, em Arnhem (Holanda), na Academie Internationale de Paris (França), no Project Studio, em Munique (Alemanha), e na Federatie Friy Tiyed (Bélgica).

"Toda a minha formação vem de fora. Eu sou preto e grandão, aqui diziam que eu não podia fazer dança clássica. Lá fora eu

descobri que eu poderia fazer tudo o que eu quisesse na minha vida", diz ele, que passou pelo balé clássico e pela dança contemporânea. "Quando estava prestes a me aposentar, no início dos anos 1990, pensei que eu poderia ser útil na África. Estava decidido a ir para lá".

A passagem de dois meses pelo Brasil, para visitar a família, no entanto, transformou-se em 22 anos. Desde 1993, ele é o diretor artístico do Balé Folclórico da Bahia, única companhia profissional de dança folclórica do país em atividade e que em 2014 completa 25 anos - o cargo depois se somou ao de coreógrafo do Bando de Teatro Olodum, a companhia de atores negros residente no Teatro Vila Velha.

"O Vavá Botelho (diretor do Balé Folclórico) me chamou para dar uma aula e eu me apaixonei pelo potencial do grupo", lembra. "Aí apresentei minha bagagem técnica e começamos a mudar a postura corporal dos bailarinos".

O resultado veio logo com Bahia de todas as cores, primeiro espetáculo dirigido por Zebrinha apresentado no exterior, na Bienal de Lyon, na França. A crítica Anna Kisselgoff, do New York Times, escreveu que "o prazer dos dançarinos, músicos e cantoras em fazer o que eles fazem sobre o palco é tão obviamente parte da vida deles que contagia todo o teatro. (...) As mulheres na companhia nunca são menos energéticas do que os homens. Elas não são 'garotas de Ipanema', e essa diferença é grande e clara".

Hoje, ao retomar sua trajetória, Zebrinha enxerga o acidente de permanecer no Brasil - e só agora retomar seu plano original - como expressão de sua própria

dança. "Eu não sou criativo", ele diz.

"Sou o cara que coloca o gesto, a ação, no lugar certo. Sou meio arquiteto. Digo que eu percebo melhor as coisas quando estou sentando, porque posso observar o movimento e construir a partir do que vejo. Admiro as pessoas que se retiram, vão para o quarto e concebem um espetáculo. Nunca funcionei assim".

