Armazém no Rio Vermelho investe no lema "da fazenda para a mesa"

O já conhecido conceito de ‘da fazenda para a mesa’ é um dos slogans do Armazém Mandacaru, no Mercado do Rio Vermelho (antiga e querida Ceasa) – e é levado a sério, pode confiar. A lojinha vende queijos produzidos na fazenda dos proprietários, lá na cidade de Castro Alves, a duas horas e meia de Salvador.

Os queijos de cabra são o chamariz da casa, com preços que podem ser a quilo ou a unidade, de acordo com o produto escolhido. Há opções já prontas para consumo, como a muçarela condimentada com pimenta e ervas (R$ 46,50 o quilo). A sugestão é que se coma com uma cerveja como tira-gosto, mas garanto que também vai muito bem com um café.

No freezer, são expostos palmitos in natura e tratados, que podem ser assados na manteiga (outra sugestão da casa), e macarrão de palmito, que nada mais é do que o produto cortado no formato de espaguete. Além da produção familiar, o armazém comercializa vinhos, massas e até beiju de uma fazenda vizinha – oferecidos para degustação para quem não tiver certeza se quer levar.

Lá também são encontrados azeite de dendê vindo de Ituberá, vatapá, carne de paca, bolinhos e patê de tilápia defumada, biscoitinhos artesanais Zé Pereira com canela e cacau fresco e em grão. Alguns produtos são vendidos em combo: um pacote de beiju mais um pote de patê de tilápia acabam saindo por R$ 25.

Além das comidinhas, há mandacarus e outros tipos de cactos à venda para decoração

Armazém Mandacaru Mercado do Rio Vermelho (antiga Ceasa), Rio Vermelho. De seg a sáb, das 7h às 19h, e dom, das 7h às 14h. Tel.: (71) 3113-2583

Destaque Os queijos de cabra no pote, estampados nas redes sociais da loja, custam de R$ 26,50 (in natura) a R$ 28,50 (condimentado)

