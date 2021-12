Antonio Carlos da Silva: "Se trocamos direitos por segurança, nós não temos cidadania social"

Um mundo bárbaro. Três anos depois do fim do conflito mais letal da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que terminou com cerca de 70 milhões de mortos, foi preciso pensar num modo de promover a paz. Nessa Terra pós-apocalíptica, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita por autores de países como Canadá, Estados Unidos, França, China e Líbano. O primeiro dos 30 artigos, talvez o mais conhecido de todos, dá o tom do documento: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. Hoje, dia 10 de dezembro, o manifesto completa 70 anos – mas ainda parecemos longe de nos perceber como iguais. O economista Antonio Carlos da Silva, coordenador do Núcleo de Estudos sobre Direitos Humanos da Universidade Católica do Salvador, discute como o documento vem perdendo o sentido no mundo, em especial no Brasil. “Os direitos humanos acabam sendo contaminados por uma leitura altamente estereotipada de que atenderia a um grupo em distinção de outros. A dignidade é de todos”, defende. E, sobre o aniversário da Declaração, deixa um questionamento: “Nas últimas sete décadas, no que realmente nos desenvolvemos como seres humanos?”.

Hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Que transformações ela assegurou à dignidade humana?

Há uma precaução quase eminente em questionar o que são os direitos humanos. As categorias são a chave. Você acabou de usar uma categoria que é fundamental, a dignidade. Dignidade está envolta numa relação ética, acima de tudo. O que vem a ser ‘dignidade acima de tudo’ quando está relacionada com os direitos humanos? Quem são essas pessoas que estão sendo contempladas por essa perspectiva? Observe, a declaração final diz que o objetivo é para todos e deve ser alcançado por meio da educação. É uma relação com o Estado. O Estado é o responsável por isso. Nesse campo histórico em que estamos inseridos, eu acho que a pergunta deve ser: em 70 anos, nós conseguimos, de fato, caminhar para que gerações tenham uma educação para e pelos direitos humanos? Os direitos humanos são extremamente importantes em todos os campos, mas acabam sendo contaminados por uma leitura altamente estereotipada de que ele atenderia a um grupo em distinção de outros. Os direitos humanos são para todos. Se eles não fossem necessários, é porque estaríamos num mundo no qual as relações e o respeito pelo sujeito não precisariam estar todos os dias sendo declarados num manifesto reconhecido. Então, acho que o questionamento que fazemos em 70 anos é: conseguimos interpretar, nas diferenças étnicas, raciais, culturais e, acima de tudo, políticas, se nos entendemos como iguais?

Conseguimos?

Muito pelo contrário. Quando um brasileiro emigra, e a própria declaração diz que há o direito de sair e retornar ao país de origem, é por que razão? Se está a sair, é por vontade própria ou está sendo impelido porque as condições econômicas, sociais, culturais e políticas estão levando a isso? Essa pessoa, ou esse grupo, se torna apátrida, perde o direito natural de ser cidadão de um determinado Estado. Mas ela foi subjugada a uma situação e, digamos, mesmo que não se submeta, está em busca de outras oportunidades. Justamente quando a Declaração saiu, pós Segunda Guerra Mundial, em um período de crescimento econômico, alguns países, como a Alemanha, aceitavam imigrantes para trabalhos que outros já não estavam interessados em fazer. Naquela época, os turcos foram convidados a participar desse processo de emigrar, mas hoje são malvistos. A França também, em relação aos argelinos. Acho que a pergunta está em cima disso. Não é a Declaração que não funciona. Depende de uma participação geral. No momento em que a Declaração foi pensada, a ideia era evitar uma barbárie em demasia, o que é até irônico. Mas uma pitada de barbárie é possível?

Há algo na Declaração, na opinião do senhor, que precisa ser atualizado?

São várias gerações de direitos humanos. Vamos pensar o Código Penal, junto com o Código Civil Brasileiro, que inseriu, neste século, a relação de exploração. A exploração sexual, a exploração de menores, tráfico de órgãos… Isso envolve uma relação internacional, não é? Mas o interesse é econômico. Se formos para os Estados Unidos, na década de 1960, a luta pelos direitos civis era extremamente importante. Mas a partir do momento em que algumas referências, como Martin Luther King, disseram que o debate também era econômico, as coisas se tornam extremamente violentas. Aquele grupo não queria mais ser subjugado, queria participar da economia. Enquanto a lei falava apenas da integração – mesmo com todos os problemas que eram legitimados pela constituição –, esse grupo étnico-racial estava excluído do debate, como se fosse formado por seres inferiores. O que nos vincula eticamente ao outro é entendê-lo como um igual. Com as suas particularidades, mas com uma dignidade que é comum a toda a nossa espécie.

E há grupos que seguem leis diferentes, como os indígenas, por exemplo…

Os grupos nativos, com suas particularidades e maneiras de ver o mundo, mostram que entender as categorias é fundamental. Mia Couto, escritor moçambicano, contou uma história: se a gente vai num grupo, numa tribo isolada, ela não vai estar totalmente vinculada ao sistema. Não faz parte desse fluxo constante de transformação do trabalho em dinheiro. E aí perde o sentido de sujeito. Os direitos humanos são para quem? Para quem está inserido no sistema de reprodução e consumo, os direitos existem. E para quem não está? Nessa tribo da história de Mia Couto, alguém disse: “Mas vocês são muito pobres, as condições são muito precárias”. E uma senhorinha que estava lá não conseguia entender a categoria ‘pobreza’ da forma como ela estava sendo dita. E respondeu: “Olha, nós não temos pobreza aqui”. Uma frase muito simples colocou em jogo todo um entendimento que é altamente ocidental, de dominação, exploração.

A Declaração não é um tratado e, por isso, não é obrigatória aos países-membros da ONU. Então, qual é a real função do documento?

Naquele momento histórico, em 1948, o que estava em jogo? Era realmente uma banalização, uma barbárie, uma perspectiva totalitária que se configurava como uma nova força de poder, não de liberdade, no qual as nações estavam se questionando até onde levariam aquilo. Estamos todos em busca de expansão de mercado e aprimoramento tecnológico. Tirando algumas heranças que são focadas em reinados – ou outras perspectivas de intenções religiosas, não vou usar ‘totalitárias’ –, o resto do mundo virou uma república democrática. Naquele momento histórico, a questão era: “Se continuarmos, nós podemos destruir essas conquistas econômicas. Nós vamos continuar com essa loucura até onde?”. A Declaração é uma recomendação universal. Se não é para todos, é vazia para os que são excluídos. Estamos hoje em condição de dizer que não temos barbárie na nossa frente? Que os movimentos totalitários não adquiriram novas colorações?

A Constituição Brasileira incorporou os princípios da Declaração dos Direitos Humanos. Há quem especule alterá-la. Até mesmo a ONU tem caído em descrédito no Brasil. É possível regredir em relação à situação que a gente já vive no país?

Não só poderia, mas estamos vendo que isso ocorre. Se não há identificação com o outro, se não há vínculo com o outro… No ano passado, a filósofa norte-americana Judith Butler chegou a São Paulo e se falava: “Essa mulher está trazendo a ideologia de gênero!”. Primeiro, que é uma coisa que nem existe, são questões de gênero que, por sinal, têm a ver com direitos humanos, está tudo ali, vinculado. Direitos dos homens, mulheres, crianças, dentro das suas especificidades. Algumas conquistas foram obtidas e não podem parar. Nós não podemos apagar a história, precisamos aprender com ela.

No Brasil, os direitos humanos acabam sendo identificados como ‘proteção à bandidagem’, e não há entendimento de que incluem direitos econômicos, sociais e culturais...

Um candidato à presidência, acho que não precisa tocar no nome, disse que não usaria a Anistia Internacional como está sendo usada aqui. A Anistia Internacional foi criada pensando em presos políticos. Não dá para separar política de cultura, não dá para separar política de mais nada, somos seres políticos. Concorda que os direitos humanos estão em todas as áreas? Porque estamos falando de humanidade, e essa humanidade vem com um vínculo direto com a dignidade. Portanto, é ético. E o ético só vai funcionar na relação política. A relação política é com o outro. Se não formos iguais no campo político, vira uma relação de dominação. E será que não estamos trocando os nossos direitos por uma pseudossegurança, quando a gente vincula com segurança pública? O temor é andar nas ruas, é a violência entendida no seu sentido pleno. Vivemos numa sociedade altamente desigual. Voltamos àquela senhora supersimpática que diz, lá em Moçambique, que ali não tem pobreza, porque ninguém fica separado. O ser humano precisa estar com outros humanos para desenvolver as suas habilidades. Se trocamos os nossos direitos por uma pretensa necessidade de segurança, não estamos trocando a nossa possibilidade de reconhecer e compreender o outro? Se trocamos direitos por segurança, nós não temos cidadania social.

Estamos vivendo um momento mundial de crescimento de posições e políticas extremistas. Nos Estados Unidos, Trump autorizou a polícia a agir com violência contra a caravana de imigrantes que tenta passar pela fronteira com o México. A Declaração fala sobre o direito de emigrar, mas não fala sobre outros países aceitarem a imigração. Como administrar isso?

Como falei, em determinado momento, para enfraquecer as relações trabalhistas e sindicais de alguns países, os imigrantes eram super bem-vindos, em várias situações. Inclusive por nós. Os Estados Unidos se beneficiaram muito disso. Uma boa parte dos prêmios Nobel vêm do Leste Europeu, que teve abertura nas universidades norte-americanas. E aí o Bush filho, que era uma pessoa muito inteligente, aproveitando o atentado de 2001, começou a restringir a entrada de pessoas. Observe que a própria capacidade de interação norte-americana cai muito. É um país de imigrantes, como o nosso. No passado, não era relevante de onde a pessoa vinha, relevante era o que a pessoa tinha a contribuir. No momento em que nos encontramos, é muito mais fácil fazer um trabalhador norte-americano, um trabalhador brasileiro, acreditar que o venezuelano está vindo para tomar o seu emprego. “Tem tanto desemprego aqui, você vai ficar desempregado...”. O problema se torna o outro, não você. Essa caravana, se ela acontecesse na década de 1960, seria fantástico, na lógica de então, porque colocaria uma série de trabalhadores com salários abaixo, promovendo a rentabilidade do capital. O trabalhador norte-americano iria baixar um pouco a bola, se contentaria com todos os seus benefícios. A preocupação não é com o outro, é manter o fluxo de capital funcionando. Existem rincões de riqueza para um deserto de pobreza. Não cabe todo mundo. Acho que é preciso pensar no mais básico. O que pretendemos para os próximos 50 anos? Estamos pensando em 70 anos de direitos humanos. Dá para pensar em tudo isso numa Escola sem Partido? Eu não tenho respostas, muito pelo contrário. O que está faltando é isso, dignidade, que é a palavra-chave da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

