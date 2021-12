Angelica Liddell: a alma visceral da atriz catalã

Angelica Liddell, 46, mete medo. Mas só até seu corpo franzino aparecer no lobby do hotel. Cabelos molhados, muito cheirosa, camiseta amassada, sorriso ironicamente angelical. Na noite anterior a nossa conversa, Yo no soy bonita, que a atriz, poeta, diretora e dramaturga catalã prefere nominar como ação, dividiu as opiniões do público do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac), que lotou o Forte do Barbalho. No palco, mutilação, nudez, bebida, provocações verbais e um cavalo branco ao vivo num cercado de feno. Mas esta artista não faz jogo de cena. Suas posições firmes sobre teatro incluem a opção pelo isolamento, único modo de criar sem ser afetada pelo turbilhão. O mercado mundial, no entanto, já absorveu Angelica Liddell. Sua dramaturgia foi traduzida para o francês, o inglês, o italiano, o russo e o português - em setembro, com direção de Reginaldo Nascimento, estreou em São Paulo a peça Casal Palavrakis -, e ela é hoje uma das autoras mais premiadas do seu país. Representante da vanguarda dramática mais visceral e niilista, Liddell não considera o reconhecimento por seu trabalho uma contradição. "O que importa é o discurso". E o dela continua bem afiado.

A partir de 2010, o seu trabalho saiu da esfera da vanguarda espanhola e ganhou reconhecimento em todo o mundo. Como isso a afetou?

Na verdade, a única coisa que me afeta é o contato com o ser humano. O reconhecimento não afeta em absoluto aquilo que eu desejo contar sobre o ser humano ou o meu modo de estar em cena, ele não entra em minha sala de ensaios. O que muda é o processo. Passamos a trabalhar com mais meios, dentro das limitações de cada produto, em condições um pouco mais aceitáveis.



Com a fama, não vem também maior pressão do mercado e dos críticos?



Mas eu venho trabalhando sob pressão há pelo menos 20 anos. Para mim, o trabalho tem sido uma pressão contínua. Quando o artista não tem nenhum reconhecimento, isso também é uma forma de pressão. E essa é uma pressão muito mais dura, repleta de obstáculos a superar, com muitíssimas exigências. Quando estou diante do público, pode ser em Salvador, numa sala pequena, como em um teatro grande, em Paris, as exigências são as mesmas. O que se transforma, na realidade, é o modo de viver a vida.



Sua dramaturgia chegou este ano ao Brasil, com a montagem de O casal Palavrakis. O que conhece do teatro brasileiro?



Do teatro brasileiro, não conheço praticamente nada. Na verdade, não conheço praticamente nada do teatro que se faz em parte alguma. Eu trabalho melhor totalmente isolada do mundo do teatro. Sei que pode parecer mentira que eu viva absolutamente fora do meio teatral. Mas prefiro me deixar influenciar por outras coisas, por outro tipo de experiências. Evidentemente, na Espanha, sei mais ou menos o que se passa no meio teatral.



O que, em sua opinião, atrai diretores de outros países a montarem suas peças?

Na verdade, eu não tenho nenhuma relação com os diretores que montam meus textos, nem sei como as minhas peças chegam às pessoas. Desconheço esse trânsito e o modo como esses artistas se relacionam com os meus textos.

