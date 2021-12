Anarquia Poética

A Bahia sem o domínio da axé music, os anos 1980 e suas tribos de rock e jazz, o longa Depois da Chuva revela uma Salvador sem alegria e cafonice

De que adianta uma associação estudantil se é a diretoria da escola quem elege o líder? Qual o sentido em festejar o fim da ditadura e não poder votar no novo presidente? Aliás, ter um presidente é ser representado? Estes questionamentos de um adolescente baiano em 1984 podem ajudar a entender por que tantos outros foram para as ruas do País, recentemente, pedir uma faxina no sistema.



A intenção nem era essa, mas os protestos coincidiram com a finalização de Depois da Chuva, primeiro longa-metragem dos baianos Cláudio Marques, 41, e Marília Hughes, 34. O filme, que trata desse período de transição política no Brasil, foi exibido durante o Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires e em Cannes, como uma obra em construção. A estreia comercial só deve acontecer em 2014, 30 anos depois das Diretas Já e 50 depois do golpe. Em setembro, porém, a fita estará entre os seis longas inéditos de ficção apresentados no 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.



A história é contada a partir das experiências de Caio, primeiro trabalho de Pedro Maia, 16, e inspiração autobiográfica que começou a ser desenhada cinco anos atrás. Cláudio lembra o dia em que Marília mostrou que tudo o que ele falava - ter participado de um grupo anarquista, escrito para o jornal O Inimigo do Rei, sido do movimento estudantil e crítico do jogo partidário - daria um filme. "Foi ela quem disse que ali estava nosso primeiro longa".



No início, ele foi resistente. Não conseguia ver algo tão particular como argumento. Mas a parceira de uma trajetória bem-sucedida de curtas insistiu, o contexto era maior. Havia a raiva de quem se diferenciava da pasmaceira deixada por anos de militares no poder. Havia a Aids que surgia, assustadora. E uma Guerra Fria que alimentava a tensão eterna. Cláudio situa: "A Inglaterra divulgou recentemente um discurso que a rainha escreveu em 1983, para ler no caso de uma guerra nuclear. O clima era esse. Ser punk não era brincadeira, não era coisa para Neymar, como é hoje".



Ele então começou a escrever. Dois anos depois, ganharam o edital do Ministério da Cultura para filmes de baixo orçamento. Amadureceram o texto nas oficinas em Amiens, na França, e numa parceria do Sesc/Senac com o Sundance. A cada novo tratamento, o roteiro ia se distanciando da história pessoal e os personagens se definiam. "Matei vários amigos e familiares nessa fase", brinca Cláudio, para, em seguida, atualizar o tema: "As alianças de 1984 forjaram a ideia que temos de democracia, e isso explica muito do que está aí hoje". A população viu as diretas frustradas, a morte de Tancredo Neves e a chegada de José Sarney à Presidência. Era a "demencracia", como sugere Caio na prova de redação.

Procurando Pedro



A escolha e preparação do elenco foram essenciais. Primeiro, os diretores sabiam que, se errassem no protagonista, não haveria Depois da Chuva. É esse personagem que conduz toda a história. Cláudio e Marília passaram um ano procurando um menino que expressasse aquela inquietação sem muitas falas, mas que tivesse sua catarse quando necessário. Buscaram em Salvador, São Paulo, Recife, Paraíba. Abriram inscrições para a vaga pela internet.



Já tinham testado literalmente uns mil Caios quando chegaram ao Colégio Oficina, onde o grupo de teatro se mostrou superinteressado. Cláudio provocou um cabeludo que estava lendo Só Garotos, a biografia de Patti Smith. Perguntou se ele gostava dos Ramones. Pedro Maia respondeu "também". "Ele estava muito calmo. A gente comparou com Tinho, que fez Carreto, nosso curta. Ele não tinha fetiche com a câmera, não ficava se exibindo, apesar de querer ser genuinamente ator". Caio era Pedro, estava decidido. Ele também trazia uma coincidência: filho de Iuri Brito, um dos responsáveis por apresentar Cláudio ao anarquismo, quando o advogado ainda era um estudante de sociologia, e o cineasta, um garoto de 16 anos.

Marília conta que foram seis meses felizes de trabalho. "Pedro tinha disposição para o nosso método, de absorver a vivência dos atores para construir os personagens. Encontramos o tom juntos. Ele praticamente definiu o resto do elenco". Pedro resume assim: "Enquanto a gente se adaptava ao personagem, o roteiro se adaptava à gente". Agora, quer terminar o terceiro ano e estudar cinema na Universidade Federal do Recôncavo, em Cachoeira.

Ele lembra que foi tranquilo também porque estava gravando com amigos, como os meninos da banda que, no filme, toca no teatro do colégio. E com Sophia Corral, 17, que interpretou Fernanda, melhor amiga e namorada. Ela também fazia teatro e ficou muito à vontade nas cenas com "Penacho", como chama Pedro. Houve química na interação dos dois. E Sophia construiu uma personagem "solar". Ela explica: "Caio é mais triste. Fernanda é também, mas acredita mais nas coisas, é mais alegre. Ela ilumina".



Foi a primeira vez que Cláudio e Marília trabalharam com atores profissionais. Segundo eles, Talis Castro, Aicha Marques, Bertho Filho e Zeca Abreu aceitaram ser dirigidos de uma maneira incrível. Personagens como Sônia, a mãe de Caio (Aicha) e Tales (Talis), o amigo com quem o estudante pirateia uma rádio, são, para o diretor, a mais intrigante do filme e alguém que também carrega uma parte de sua história. "Há muito de mim no Tales. Ele simboliza um momento em que as pessoas se entregaram por inteiro, queriam mudanças".



Outra cidade



Depois da Chuva é Salvador e são os anos 1980, mas sem alegria ou cafonice. Antes do Pelourinho colorido e da indústria do Carnaval. Com a arquitetura belíssima do Colégio Central e a Baía de Todos--os-Santos vista do Museu de Arte Moderna. É uma outra verdade. "Nenhum personagem vai falar 'Ô, véi', para que soe baiano. Escolhemos dar um outro tom de vivência da cidade", comenta o diretor.



A trilha sonora é punk rock com jazz e hardcore. Numa licença poética, Cláudio e Marília antecipam para a cena dos anos 1980 dois clássicos baianos dos 1990, as bandas Crac! e Dever de Classe, que se juntaram para gravar com o mesmo fôlego.

Para o crítico João Carlos Sampaio, a realização deste longa traz para o cinema um período político pouco explorado e que, portanto, pode acabar rendendo boas discussões. "Em momento algum o Brasil passou a limpo a sua história", diz, referindo-se ao incompreensível sigilo que permanece sobre os anos de chumbo.

A abordagem da juventude brasileira nos anos 1980 é outro ponto importante, e que diferencia a fita baiana, explica João. O que temos como referência da época são filmes que colocam os jovens num contexto mais pueril, de amores de verão e música, como Rio Babilônia (de Neville de Almeida, 1982) ou Bete Balanço (de Lael Rodrigues, 1984) . "Apesar de tratar de adolescentes, Depois da Chuva pretende fazer isso a partir de uma ótica madura".





