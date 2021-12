"Amamentação tem tudo a ver com a emoção"

A pediatra Neuza Maria Gouvea Schneiter gosta de estar perto da natureza. Sabe bem que a gente é bicho, mamífero, e o que os mamíferos fazem é dar mama para as suas crias. “O problema é que a gente interferiu tanto no parto, na amamentação, que chegamos a um quadro caótico de o indivíduo pensar que é mamadeirífero”, protesta. A médica é uma das três consultoras internacionais de amamentação da Bahia, e a única a possuir três certificados da International Board Lactation Consultant Examiners, obtidos nos anos de 1998, 2004 e 2010. Como já deu para perceber, Neuza é totalmente contrária às mamadeiras e também ao que costuma vir dentro delas: os leites artificiais para bebês, conhecidos como fórmulas. Para ela, esses alimentos são um perigo. “Porque não é leite humano, não tem anticorpo e é alergênico”. Ela diz que receitaria as fórmulas em pouquíssimos casos, entre os quais estão o de mães “mastectomizadas bilateralmente”, e ainda assim pela precariedade em que estão os nossos bancos de leite. Neuza também trava batalha contra alguns procedimentos adotados por hospitais, como o de dar banho nos bebês logo que nascem. Defende que a primeira coisa que deveriam fazer era botá-los direto no peito das mães. Garante que assim haveria menos problemas com a pega e a amamentação ocorreria de forma mais tranquila. Em entrevista à Muito, a consultora, que presta treinamento aos profissionais da maternidade Climério de Oliveira, em Nazaré, rebate ainda orientações “ultrapassadas”, como a de trocar o bebê de peito a cada cinco minutos ou dar de mamar de três em três horas. “Sempre que se botou o relógio na mão – como o menino não sabe ver hora, nem estômago tem relógio – a coisa foi mal”.

Há um movimento de retorno ao parto natural. A senhora acredita que esse movimento também esteja se estendendo à amamentação? As mulheres estão amamentando por mais tempo?

Sim. Hoje já há uma quantidade muito maior de pessoas que se interessam pela amamentação, que buscam orientação. É algo que vem crescendo gradativamente.

Quando uma mulher descobre que está grávida, ela já deve se preocupar em relação à amamentação?

Não. Às vezes, a preparação até atrapalha. O que você pode fazer é conversar com alguém que entenda de amamentação para tirar dúvidas. Mas muitos profissionais não entendem e aí começam a dizer cada coisa... Examina o peito da mulher e fala: ‘Ah, esse seu peito, o bico não tá muito bom, pode ter problema para pegar. Talvez a gente precise fazer algum exercício, ou usar alguma coisa’. Aí vem a complicação. Se você dá ao indivíduo a possibilidade de falhar, ele falha. E a grávida já é insegura. Às vezes, ouço conversas de profissionais de saúde grávidas dizendo: ‘Ah, será que vou ter leite?’. Ora, você é um mamífero. Claro que vai ter leite. Um médico estar dizendo se o bico é fino ou grosso... Ele por acaso sabe com que tamanho a boca do menino vem? E o peito muda durante a gravidez. Às vezes, mamilos que são totalmente planos, ou que ficam intrusos, com o evoluir da gravidez vão se modificando e saem, se projetam. A natureza vai preparando o corpo da mulher. E se o bico não exteriorizar até o parto, sai na hora que o menino pega. Aí, sim, é importante ter um profissional por perto para orientar sobre a pega adequada, para não haver fissura no peito. Esse profissional muitas vezes não está disponível no hospital. Nós não temos ainda um atendimento adequado ao recém-nascido. A maioria dos hospitais de Salvador não bota o bebê para mamar na hora que nasce. E todo mamífero que acabou de nascer mama. A gente tem aqui essa visita maravilhosa das baleias-jubarte. E elas vêm com uma doula! As baleias vêm grávidas, para parir, e trazem uma fêmea não grávida para ajudá-las. Na hora que o bebê baleia nasce, esta fêmea vem por baixo dele e sobe, para ele respirar. Depois, ela volta e bota ele junto do peito da mãe. Se você botar o bebê em cima da barriga da mãe quando ele acaba de nascer, em uma hora ele já engatinhou até o peito, sem ninguém ajudar.

Sério?

Sim. E faz uma pega adequada. O que atrapalha isso? Drogas que se usam na mãe; às vezes a mãe tá muito grogue, passa para o bebê... Mas boa parte dos bebês consegue fazer isso. Tem até filmes mostrando. Não à toa, apareceu aquela linha negra na barriga da grávida e os peitos, as aréolas, escureceram. Ele sabe exatamente que caminho seguir e como abocanhar. Se eu atrapalho, vou ter problemas. Uma coisa que não se pode fazer é lavar o menino. Se você lavar as mãos do bebê, você atrapalha ele mamar. Quando acaba de nascer, ele mantém as mãos perto do rosto e vai ali sentindo o cheiro do líquido amniótico. Isso desperta nele um conhecimento que é ancestral. Se eu lavo as mãos, começo a atrapalhar. E se der banho, aí dei um tiro no pé da amamentação. É o que os hospitais fazem. Tiram o menino uma hora ou duas, dão um banho e o entregam à mãe. E aí ele vem dormir, claro, porque depois de um banho, ele relaxa. A grande atividade do bebê é na primeira hora de vida, é quando tem mais coordenação para sugar, para pegar, e é justamente quando os hospitais separam... E aí, se ele não mamar, começam a furar o bebê para ver que a glicose não desceu... Tem hospitais que descendo ou não, a partir de algum tempo começam a fazer leite artificial. Então eu entro numa cascata de problemas para esse bebê.

Os bebês devem ser amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses de vida. Só que muitas mães só possuem quatro meses de licença. Como driblar esse descompasso?

A gente já tem em alguns setores licença de seis meses, e ainda é pouco. Nas licenças de quatro meses, a lei permite que a mãe tenha dois períodos de meia hora por dia até o sexto mês, para amamentar o bebê. Até os seis meses, é peito e apenas peito. Não tem água, não tem chá. A única coisa além disso são as gotinhas da vacina oral. A partir de seis meses, a gente vai introduzindo gradualmente outros alimentos adequados para a idade da criança, mas nunca outro leite. Já tive a experiência de estar em consultório com outro profissional e ouvir ele dizendo para uma mãe que estava voltando ao trabalho que ela passaria a introduzir a fórmula. Aí tive que interferir. Tem coisas que eu não aguento. Disse: não, ela colhe leite, congela, alguém vai dar de copinho a essa criança.

"Tem como fazer ganhar peso com o próprio leite humano, nunca com fórmula". "Tem como fazer ganhar peso com o próprio leite humano, nunca com fórmula".

Mas não é incomum que pediatras recomendem fórmulas para complementar a alimentação de bebês, às vezes por não estarem ganhando peso.

É um despreparo do profissional. Para saber por que um bebê não está ganhando peso, preciso saber como ele está mamando. O leite humano é feito para alimentar bem um bebê humano. Então como é que não está alimentando? Alguma coisa está errada. O leite do final do peito é bastante gorduroso. É esse leite que faz ganhar peso. Então será que a mãe está deixando o bebê tirar bastante leite, para que ele tenha acesso a esse do fim da mamada? Infelizmente, ainda vejo profissionais recomendando que bote o bebê cinco minutos em cada peito. Isso não existe! O bebê toma leite anterior num peito, depois toma mais leite anterior no outro peito... Ele nunca chega ao leite posterior. Resultado: recebe um leite muito rico em anticorpos, mas pobre de gordura. Daí a uma hora no máximo ele tá louco de fome. Aí o pediatra, por falta de preparo, diz que o leite não está amamentando, ou às vezes o familiar diz que o leite é fraco. Vou traduzir o que estão dizendo: eu não sei lidar com essa situação.

Mas imagine para uma mãe ouvir que seu bebê, que está mamando, não está ganhando peso. Ela acha logo que a criança está passando fome...

Claro. Às vezes, até a vizinha dá de presente uma lata e diz: ‘Faça isso que ele engorda’. A recomendação é procurar um profissional que entenda do assunto para avaliar a mamada, para ver se o bebê está mamando até largar o peito, ver com quanto tempo ele pede novamente. E pedir o peito não significa esperar o menino estar se esgoelando. Qualquer sinal que o bebê dá de procurar botar a mão na boca, de começar a buscar alguma coisa, já é uma ordem para botar ele no peito. Tem como fazer ganhar peso com o próprio leite humano, nunca com fórmula. A fórmula é perigosa.

Por quê?

Porque não é leite humano, não tem anticorpo, é alergênica. O bebê tem o intestino com grandes aberturas, grandes poros, porque ele vai receber um leite da mãe que é uma verdadeira vacina. Aí eu pego uma fórmula, que é derivada habitualmente do leite de vaca, e dou, com proteínas que não são do mesmo indivíduo. Isso vai provocar alergias no bebê. E quanto mais cedo faço isso, pior o prejuízo. Se faço isso no hospital, as chances de esse bebê ser um alérgico é muito grande. E cada vez as alergias são mais prevalentes.

Então esses comentários de ‘ah, seu leite é fraco’ ou ‘você tem pouco leite’ nunca são cabíveis?

Se tá produzindo pouco leite, bote o bebê mais vezes no peito que produzirá mais. Cada vez que a mãe bota o bebê no peito, o cérebro dela recebe uma ordem química dizendo: produza mais leite. Se eu deixo o peito restando muito leite, a ordem que eu mando para o cérebro é: você está fazendo leite demais, faça menos.

E para o ‘leite fraco’ é a mesma coisa?

Se o bebê estiver mamando só o leite anterior, é um leite de rapidíssima digestão. Tem que esperar ele tirar bastante leite, para chegar ao leite com gordura. Veja que engraçado, esse conhecimento a humanidade já tinha. Quando as escravas eram chamadas para amamentar os filhos dos patrões, eles exigiam que dessem mama primeiro ao filho deles, para que recebessem primeiro aquele peitão cheio, né? E aí os filhos deles tomavam um leite com muita lactose, muitos anticorpos, mas cadê a gordura? Quando o menino dela chegava, era um leite rico em gordura. E aí tem os quadros de Debret com os negrinhos ali robustos e os branquinhos mais mirrados. As escravas sabiam disso e diziam: ‘É o segundo peito que engorda a cria, iôiô’. E a gente interferiu tanto no parto, na amamentação, que chegamos a um quadro caótico de o indivíduo pensar que é mamadeirífero! Você vai para um chá de bebê, encabeçam a lista mamadeiras, chupetas...

A mamadeira não é nunca recomendável?

Nunca. Nunca.

As mães têm a impressão de que o leite de lata é mais forte porque os bebês dormem mais, como se estivessem mais bem alimentados...

Claro. Se você comer um fato, uma feijoada, um mocotó, você fica aí escornada. Quando você come uma coisa pesada, quer é dormir. Com o leite humano, a digestão é fácil e rápida. No estômago do bebê, nos primeiros dias, cabem estourando 10 ml. Não é incomum caber 5 ml. Imagine 5 ml daquela zorra de difícil digestão... O menino fica lá lerdão. E tem outra coisa: como se dá mais, porque a mamadeira vai derramando mais, o menino vai dilatando o estômago. Um menino que tome leite artificial vai tomar habitualmente até o dobro da quantidade que ele mamaria no peito. E aí vem a população de obesos...

Sempre que se botou o relógio na mão – como o menino não sabe ver hora, nem estômago tem relógio – a coisa foi mal. Sempre que se botou o relógio na mão – como o menino não sabe ver hora, nem estômago tem relógio – a coisa foi mal.

Aquela orientação de que a criança precisa mamar a cada três horas, de que é preciso acordar o bebê para mamar, ainda está valendo?

Não. Habitualmente, o bebê acorda. Tenho muito mais queixa da mãe de que o menino não dorme, porque ele acorda às vezes com 45 minutos que mamou, e esse pode ser o tempo de esvaziamento gástrico. Quarenta e cinco minutos, uma hora e meia, duas. Mas vamos supor que o bebê seja dorminhoco. Se é um bebê normal, que está bem, bom peso, posso esperar mais tempo. Se passar de quatro horas, eu aí boto ele no peito, faço um estimulozinho.

É o que se chama hoje de livre demanda.

Sim. Sempre que se botou o relógio na mão – como o menino não sabe ver hora, nem estômago tem relógio – a coisa foi mal. Já vi mãe deixar o menino chorar por uma hora porque ainda não tinha passado o tempo... Respeite a vontade do bebê, não discuta com ele, nem dê o direito de ele chorar. Começou a tentar reclamar, vai para o peito. Se a mãe ficar pirraçando o menino, ele vai largar o peito mais cedo, porque a frustração é muito grande.

O estado emocional das mães influencia na produção do leite?

Muito. Claro. A amamentação tem tudo a ver com a emoção. Quando você amamenta, você libera os hormônios do prazer, tanto na mãe quanto no bebê. A ocitocina é o hormônio do prazer e faz o leite ser ejetado da mama. Se a mãe está estressada, a adrenalina atrapalha a ejeção do leite. O leite é produzido, mas tem dificuldade de sair.

As mães que estão passando por problemas psiquiátricos, tomando remédios tarja preta, podem amamentar?

Vamos avaliar caso por caso. O que a mãe tem? Às vezes, no hospital, querem deixar o bebê separado da mãe, porque a mãe é psiquiátrica. Ora, você interna essa paciente com um acompanhante para cuidar dela. Por que essa pessoa não fica de olho no nenê também? Às vezes, essa proximidade traz equilíbrio para a mãe, aumenta a autoestima. Quanto à medicação, a maioria não tem contraindicação para amamentação, são raras. O Ministério da Saúde e os hospitais têm essa lista.

Mamar no peito é totalmente diferente de sugar uma mamadeira. O bebê movimenta músculos sugando no peito que não movimenta com nenhuma outra coisa Mamar no peito é totalmente diferente de sugar uma mamadeira. O bebê movimenta músculos sugando no peito que não movimenta com nenhuma outra coisa

Li numa entrevista uma médica dizendo que é preferível que uma mãe fumante amamente do que use leite de lata. A senhora concorda com isso?

Integralmente. Já tive pacientes fumantes, grandes fumantes, e o que eu pedia era que não fumassem com o bebê no colo. Que dessem mama e depois fossem fumar. Porque o nível da nicotina vai descendo com o tempo. Agora, a gente pode ter dificuldades na produção do leite, porque a nicotina e aquele monte de drogas, de porcarias, podem interferir na produção. Mães que bebem também podem ter uma diminuição na quantidade do leite. Mas isso já deveria ser trabalhado durante a gravidez, para que a mãe imagine a maternidade como uma coisa que vá trazer um prazer extra, e diminua ou largue o cigarro.

Mas então quando a fórmula seria recomendada?

Uma mãe mastectomizada bilateralmente. Aí, se não tivesse um banco de leite para fornecer leite, e comumente a gente não tem... Os bancos de leite são deficitários, eles mal dão conta dos bebês prematuros, dos bebês doentes. Nesse caso eu receitaria uma fórmula. Uma mãe que dissesse: ‘Eu não amamento de jeito nenhum’, aí passaria uma fórmula. É claro que ela seria esclarecida de todas as vantagens, mas eu arrasto o cavalo para dentro d’água, não posso obrigá-lo a beber... Para mães HIV positiva, a fórmula é dada pelo próprio governo. Seriam as indicações. Mãe que esteja com câncer, fazendo um tratamento quimioterápico, não pode amamentar. E com as drogas radioativas é preciso avaliar com o médico, quanto tempo ela vai levar para eliminar aquela droga, se é um tratamento que a gente possa programar, colher leite antes. Mas fora isso... O problema é que a gente não vê só nessas indicações. Quando você faz uma amamentação mista, há uma chance muito grande do desmame precoce, até pela confusão de bico. Mamar no peito é totalmente diferente de sugar uma mamadeira. O bebê movimenta músculos sugando no peito que não movimenta com nenhuma outra coisa. Eu preciso mamar no peito para que eu tenha um desenvolvimento orofacial normal. O bebê foi feito para mamar no peito. Além disso, com a fórmula o bebê adoece muito mais. Chega-se a estimar 65 vezes mais internamentos em bebês que não mamam do que em bebês que mamam. E quando um bebê que mama adoece, a recuperação é muito mais rápida. Dificilmente ele vai deixar de aceitar o peito, mesmo doente. Até porque mamar não é só encher a barriga. É o contato com a mãe, é a busca por alguém que ele sabe que vai cuidar dele. Os bebês que mamam no peito são muito mais independentes, porque têm a certeza da presença da mãe.

Há regras para o desmame? De idade, ou de como negociar isso com a criança?

Bom, a amamentação deve ser prolongada enquanto é uma situação prazerosa para a mãe e para o bebê. Muito raramente o bebê larga, mas já vi casos de autodesmame. Aí a mãe fica chorando, se sentindo abandonada... Pode ser só uma greve de alguns dias, ou pode ser uma situação definitiva. O mais comum é a mãe achar que já deu mama o suficiente. A criança já passou dos dois anos, a gente vai fazer um desmame gradual, conversando com ele, entrando em acordos... Pode dizer ‘olhe bem, agora você só mama se o dia estiver claro, quando acordar de noite, não’. Conversei muito com meu filho e ele teve mil argumentos. Lembro de ter pensado que ele jamais perderia uma causa se fosse advogado, porque foi às últimas consequências. Até um dia que eu falei ‘olhe, amanhã não tem mais’. Houve um choro grande. Ele me disse com os olhos cheios de lágrima: ‘Se um dia eu tiver muita saudade, você me dá?’. Comecei a chorar também e disse: ‘Dou, mesmo que você tenha 30 anos e esteja no meio da rua!’. Aí um dia, ele já estava adolescente, fui buscá-lo no colégio. Ele estava lá no meio dos colegas. Falei: ‘Vim aqui cumprir a promessa. Quando contei o caso, os colegas começaram a curtir com a cara dele até que um disse: ‘Minha tia, ele já está interessado por outros peitos, não se preocupe mais’.

Mas há uma idade máxima ou isso não existe?

Existem estudos antropológicos mostrando crianças mamando até seis, sete anos. É algo que deve ser conversado entre mães e filhos. Às vezes, você vê mães insistindo na amamentação porque estão inseguras, carentes afetivamente. A demonstração de afeto de quem mama é muito maior do que a de quem não mama. Lembro que uma vez no hospital o chefe veio me perguntar até quando eu daria mama, que aquilo não estava certo. E falei: ‘Olhe, enquanto ele aplaudir meu peito do jeito que aplaude, vai continuar mamando!’ (risos). Mas já vi situações de mães que buscam a todo custo manter a amamentação, e aí é preciso conversar, dizer se não é a hora de deixar ele crescer. É muito difícil deixar crescer. Quando levei minha filha para a escola pela primeira vez, ela chorou desesperadamente, e eu chorei também. Mas quando levei meu menino, foi muito pior. A professora veio, ele me deu as costas e no final da rampa me deu tchau. Entrei no carro e não pude dirigir. Chorava muito mais do que no dia que deixei a menina. Que independência era aquela de ‘oi, tchau’? Nem consegui trabalhar de tanto que eu chorava.

adblock ativo