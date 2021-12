Almoço de domingo gourmet

Onde, desde fevereiro, funciona o restaurante Cumê e Rezá, o chef Douglas Santana, 45, se criou com os seis irmãos. Sob o lema da cozinha afetiva, prepara os pratos da culinária brasileira para despertar duas sensações: o sabor propriamente dito e a lembrança das comidas caseiras da infância. Quase todo o menu foi inspirado em histórias pessoais. Soninha (R$ 68) leva o apelido da sogra Sônia, que lhe deu a receita de músculo ao molho pomodoro artesanal. Este é um dos pratos mais pedidos, junto com o Do Mar para a Terra (R$ 95), que mistura camarão, lula, polvo, linguiça calabresa e fumeiro salteados. Ambos serão os únicos a permanecer no novo cardápio semestral, que entrará em vigor em agosto.

Dentre as novas receitas terá um prato com língua, em homenagem à mãe faladeira, e outro de filé mignon – comida preferida do pai. Cada sessão do cardápio tem poucas opções. São três “antes” (R$ 16 a R$ 28), quatro “durante” (R$ 68 a R$ 95) e dois “depois” (R$ 22 e R$ 26), no lugar dos convencionais “entrada”, ”prato principal” e “sobremesa”. Para garantir uma boa experiência, o restaurante só funciona com reservas.

O aconchego do ambiente está nos detalhes rústicos e coloridos. Os pratos de porcelana conversam com os descansadores de crochê. Uma estante com símbolos de diversas religiões enfeita o salão de mesas. No lado oposto, tabuleiros de xadrez e dama feitos de barro ficam à disposição. É o próprio Douglas quem recebe os clientes na entrada de “casa”. ”Fecho o portão e eles brincam aqui”.

Destaque Logo na entrada tem mesa e cadeira para espera das mesas e área livre para as crianças

Cumê e Rezá Rua Arthur D’Almeida Couto, 68 – Vila Laura. De quarta a sexta, das 18h à 0h; sábado edomingo, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Reserva: 3015-9201, 99260-9963 ou online, em www.cumeereza.com.br ou nas redes sociais @cumeereza

