Alfredo Jerusalinsky: "O amor é sempre fantasia"

O psicanalista argentino Alfredo Jerusalinsky, radicado em Porto Alegre há 41 anos, esteve recentemente em Salvador participando do projeto CinePapo – Inquietações Contemporâneas, promovido pelo grupo SaladeArte, em que falou sobre fantasias de amor e sexo. Também fez uma palestra durante um seminário sobre psicanálise e lei, da Associação de Psicanálise da Bahia. Mas a relação de Jerusalinsky com a cidade é bem anterior a esses eventos. Em 1979, ele veio pela primeira vez a Salvador para o Congresso Internacional de Neurologia Infantil, quando apresentou o trabalho Fatores Estruturais e Fatores Instrumentais no Desenvolvimento Infantil, ao lado da Dra. Lydia Coriat, criadora da Escola de Neuropediatria da América Latina, de quem foi discípulo. “Foi memorável aquele 5 de outubro de 1979. Para mim, a Bahia e especialmente Salvador estão ligadas a esse momento crucial em que me aproximei de diversos lugares do Brasil para realizar minha tarefa de psicanalista e de especialista em desenvolvimento humano junto a crianças”. Um ano depois, estava de volta, desta vez convocado a participar da nascente Associação de Psicanálise da Bahia, promovendo grupos de estudo e de formação. Pai de cinco filhos, o escritor é membro da Association Lacaniènne Internationale (ALI) e fala nesta entrevista sobre a importância da fantasia para que as relações não sejam reduzidas ao vazio e sobre a atualidade do autismo, que, para ele, não deve ser visto necessariamente como uma doença.

Num momento em que as pessoas se expõem tanto nas redes sociais, há vazamento de vídeos eróticos e celebridades revelam suas proezas sexuais – como se a intimidade estivesse sendo devastada –, ainda há espaço para fantasias?

Sim, eu diria que a fantasia hoje está, de um modo geral, mais autorizada que no século 19. No século 20 se produziu todo um movimento em que a saia que chegava ao tornozelo passou a mostrar os joelhos. Os decotes precisaram descer muito, porque já nos séculos 17 e 18 eram considerados, pelas mulheres, uma arma fundamental de conquista. Ali, o corpete tinha função de estreitar a cintura e levantar os peitos para torná-los mais provocativos e visíveis nas cortes. Porém, justamente aquela região feminina que simboliza no corpo abertura ou fechamento, que são as pernas, estavam ocultas. Quer dizer, quem quisesse saber o nível de abertura que havia numa mulher tinha que correr o risco de falar com ela e não somente olhar. A fantasia é uma forma de elaboração do desejo que se instala fundamentalmente no nível da linguagem, que faz do corpo representações que não são reais. A linguagem oferece ao corpo formas de representação imaginárias que o corpo não tem. Isso que diferencia a pornografia das publicações ou da produção de vídeos ou filmagens que têm um caráter romântico-erótico.

Como o senhor as distingue?

O erotismo não é necessariamente pornográfico. Ele é pornográfico quando perde significação, ou seja, quando perde seu enlace com o campo da linguagem e das representações simbólicas. Porque o que o sujeito deseja fica meramente a serviço de um gozo empírico, pragmático, onde o que adquire relevo é a quantidade e não a relação. Por isso, Lacan disse que não há relação sexual, porque a relação não se realiza entre os humanos fundamentalmente através do sexo, embora o sexo seja muito importante, ele é fonte de satisfação na medida em que signifique aquilo que o sujeito deseja. Se é meramente gozo e não garante uma representação no campo do desejo, o sujeito fica a ver navios: terminou, não tem mais nada, tem o vazio.

É comum ouvir as pessoas falarem que amar está difícil...

Esse é o problema da dialética atual no campo das representações e da fantasia. Quanto de desejo hoje o sujeito coloca em jogo através da fantasia, e quanto a fantasia acaba se encolhendo e caindo no campo do gozo puro. Acontece que, como o gozo puro nunca sobrevive, sempre o sujeito impõe a isso um mais, um plus, que é a promessa que sempre poderia ter conseguido um gozo maior. Isso gera nas relações sociais uma grande instabilidade precisamente porque por mais que eu esteja com fulano ou com fulana, existe a promessa que poderia haver um gozo maior. Sempre poderia. Mas a questão é quanto de consistência tem o gozo para enlaçar um homem com uma mulher, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher ou três mulheres com três mulheres, ou três mulheres com três homens.

No mês passado, um casal transou na frente da Câmara dos Vereadores de uma cidade do interior da Bahia, Teixeira de Freitas, e ele filmou e exibiu dizendo que era para “reivindicar os direitos de tudo”. É uma fantasia?

Seguramente. Eu não conheço o caso, mas posso levantar uma hipótese. Paralelamente a ter como ideal o gozo máximo, tem surgido no campo social a fabricação de novos tabus. Durante o século 20, caíram tabus como o da virgindade, o tabu da sexualidade infantil – ou seja, as crianças deixaram de ser concebidas como isentas de qualquer sexualidade – e isso fundamentalmente a partir da contribuição de Freud, que inclui no campo da sexualidade não somente o exercício sexual, mas tudo aquilo que está regido pelo princípio do prazer. Quer dizer, embora não seja da ordem do erotismo, o prazer de pintar um quadro, o prazer de escutar uma música, ou de comer uma comida saborosa, é valorizado e tem um aspecto de satisfação outra que não genital, onde a genitália cumpre um papel secundário em relação ao laço social e amoroso que une as pessoas. Agora, essa transformação ao longo do século 20 trouxe como consequência formações reativas de grupos moralistas e hiper-religiosos que tentam criar novos tabus, como no campo visual. Nós tivemos, por exemplo, a repressão à exposição do Queer Museu no Rio Grande do Sul. Os grupos religiosos e/ou grupos hipermoralistas veem na sexualidade uma falha grave do ser humano – e não vê a sexualidade fazendo parte da sua felicidade ou infelicidade, como uma prática social necessária e inevitável, e que é através dela que podem se simbolizar sentimentos de aproximação outros, e que a sexualidade não cumpre necessariamente um papel negativo. Os tabus atuais fazem parte de uma grande corrente de controle em todos os aspectos da vida social, mas, curiosamente, nas manifestações individuais e íntimas não há controle. Na internet tem milhões de vídeos eróticos e uma clientela de 20 milhões a 30 milhões de pessoas.

Deve ser o conteúdo mais procurado na web.

Seguramente mais que o Jornal Nacional, e, de certo modo, por sorte (risos).

Há quem diga que não tem fantasias sexuais. Isso tambem é uma fantasia?

Em comparação com as vestes do século 18, que cobriam o corpo quase por inteiro, e na segunda metade do século 19 isso se acentua, há um contraste muito grande em relação à exposição corporal atual. Essa exposição corporal aparece nas produções das telas eletrônicas de forma absolutamente escancarada. Ao ponto que há espetáculos específicos, como homens com tal tamanho e tal cor, e mulheres com lingerie de tal tipo e atributos. Isso faz com que a fantasia encolha ao tamanho e à borda de seus corpos. Há um empobrecimento da ressignificação do corpo ele mesmo, porque há uma promessa falsa de gozo absoluto e total. O gozo nunca é absoluto e total porque ele é de curta extensão e perde eficácia se não está ligado a um conjunto de fantasias de que o outro tem algo a nos dar além do seu corpo. Se não existe essa fantasia, a relação com o outro se extingue e a significação que dá valor e dá força ao erotismo acaba. Isso você vê claramente nos matrimônios que não apelam a fantasias de amor.

Podemos dizer que o amor é uma fantasia?

O amor é sempre a fantasia. E necessariamente para virar amor é a fantasia de que o outro tem para me dar exatamente o que preciso para ser feliz. E o outro fantasia que ele tem algo que realmente não tem e que é isso que preciso. Por isso que no amor se promete: vou lhe dar o mundo, a lua, a casa dos seus sonhos e os filhos que você sempre sonhou. Na verdade, são fantasias, porque os filhos nunca saem exatamente como se sonharam, as casas nunca são aquelas que se prometeram e a lua continua no seu lugar. O amor é a fantasia, por um lado, de que o outro tem aquilo que preciso para ser feliz; e do outro lado, é a fantasia de que tenho ou vou ter o necessário para fazer feliz e dar aquilo que ele ou ela precisa. Por isso que sempre o parceiro do amor é idealizado como tendo aquilo que não tem, e idealizado como aquele que demanda exatamente o que posso lhe dar.

O senhor é especialista em desenvolvimento infantil. Há alguma relação entre o amor dos pais e crianças autistas?

O amor filial é de outra ordem. O amor parental/filial requer para existir o recalque do erotismo. Em primeiro lugar, cabe esclarecer algo que é muito fervoroso no debate atual sobre o autismo: não é falta de amor que causa o autismo. O que causa o autismo é uma complexidade de fatores etiogênicos, causantes de doenças ou causantes de uma condição que cria dificuldade para relações com o mundo e com a sociedade e que não necessariamente precisa ser qualificado como doença. Porque, digamos, é um modo de ser, mas há modos de ser que implicam inevitavelmente dificuldades nas relações sociais. Uma neurose obsessiva grave, uma afecção no nível da estrutura psíquica, tem que ver se cabe qualificar como doença ou não. A proporção de autistas com automatismo fixo persistente de difícil modificação, que clinicamente tendem a confirmar a presença de fatores genéticos, são a minoria dos casos. Mas temos autismos secundários numa grande proporção, em maior proporção do que no autismo típico. São secundários, por exemplo, os déficits sensoriais, problemas de visão, auditivos ou transtornos de linguagem.

O senhor diz em um artigo que nos anos 1970 havia uma criança autista em cada 20 mil crianças, e agora é uma em cada 68. O que houve?

O que houve é que o diagnóstico de autismo se tornou inespecífico, abrangendo uma população com condições de patologias que não são autistas mas classificadas como autistas.

Há pessoas sendo diagnosticadas já adultas.

São falso positivos em grande quantidade. No ano de 1992, no DSM-4 , Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais norte-americano, que tem se difundido como manual diagnóstico do mundo todo...

Como uma doença...

Porque os americanos sabem tudo sobre nós, incluso o modo particular que temos de sofrer. Eu diria: por que não nos deixam sofrer por conta própria?

Por que não nos deixam sofrer por conta própria?

Porque nós fazemos parte de sua contabilidade administrativa. Principalmente, existimos como números na sua contabilidade. Acontece que no ano de 1992 se suprimia no DSM a categoria de crianças psicóticas. Não há mais crianças psicóticas e todas passam a nascer autistas. E há uma série de informações psicopatológicas da infância que se tornam inespecíficas e passam a ser identificadas como transtorno de espectro autista. O conceito de espectro cria uma heterogeneidade na condição do autismo que torna muito mais difícil construir sistemas de atenção e diagnósticos precisos.

Quais os desdobramentos dessa questão?

Até agora a causalidade do autismo, apesar de que os manuais atribuam uma causalidade genética, isso na verdade é uma proporção variável dos casos, porque em cada pesquisa a proporção de causalidade genética suposta ou atribuível é diferente. Agora, isso não quer dizer que as mães sejam as culpadas, pelo contrário, se nós pudermos incidir numa constituição genética, por mais hipotética que ela seja, através do epigenoma, criando condições favoráveis para essa criança desde cedo, temos um enorme terreno clínico e terapêutico a percorrer com a colaboração dos familiares. E as mães e pais têm uma chance enorme de melhorar as condições do seu filho se o caso for genético, e se for secundário as curas são possíveis.

