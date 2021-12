Alex Simões: "Em períodos de crises, a poesia passa a ter alguma relevância social"

Desde que estreou, em 2013, com o livro Quarenta e Uns Sonetos Catados (Domínio Público), é preciso reconhecer como Alex Simões, 45, revigora nosso caos e cosmo literário com poemas potentes, intensos e transimanentes, como quando diz nos versos iniciais de De perguntas e poetas: “Não se pergunta nada a um poeta/ que é por definição das Evasivas/ amigo”. De lá para cá, tem participado de vários eventos literários e lançou mais três livros: (hai)céufies (2014), contrassonetos (Mondrongo, 2015) e, o mais recente, Trans Formas São (Organismo), em agosto deste ano. A recepção desse livro tem lhe rendido convites para falar sobre poesia e criação também em instituições de ensino, sendo homenageado – algo raro. Nascido na avenida Bahia, número 1, na Fazenda Grande do Retiro, Alex também é performer e tem deixado sua solidária interrogação no mar dos sentidos da contemporaneidade, além da poesia que escreve, em performances como a cappella de Waly, em que homenageia Waly Salomão (1943-2003) e a música popular brasileira. À Muito, ele fala sobre sua formação, questões da cena literária, redes sociais, a necessidade de uma arte combativa e, claro, de poesia. Reconhece, sem evasivas: “A única verdade, a que me interessa, é o exercício radical da liberdade”. O poeta também mantém um blog, https://toobitornottoobit.blogspot.com/, com invenções de inteligência e sensibilidade. Algo raro, mais uma vez.

Diante de um poeta, vamos ao que interessa: o que é poesia para você?

É uma pergunta que tem sido feita há milhares de anos e não vou ter pretensão de ter uma resposta. Mas, ultimamente, tenho pensado muito como um lugar indiscutivelmente de exercício radical da liberdade através da linguagem verbal. E um lugar também importante de expressão de sentimentos, de afetos, de reflexões sobre a própria linguagem, questões que afetam as pessoas. É uma linguagem transdisciplinar por excelência. Ficou muito patente uma relação da poesia com a poesia escrita no papel, mas ela tem uma origem, e a poesia que me interessa não esquece essa origem que está relacionada à música, ao canto, à dança, a um lugar sagrado, no sentido em que um ateu pensa e é fascinado por esse sagrado.

No seu primeiro livro, Quarenta e Uns Sonetos Catados (2013), com produções desde os anos 1990, você trabalhou uma forma clássica, acertadamente reconhecida pelo poeta Ronald Augusto como “contrassonetos”. O que você queria mostrar nessa estreia?

Todo livro tem uma historinha, e esse livro tem uma de 22 anos. É um livro de formação, no sentido da formação do escritor mesmo, uma insistência com uma forma clássica tida como uma prova de fogo – hoje mais nem tanto, mas até há algumas décadas um bom poeta tinha que ser um bom sonetista. Foi um exercício de 21 anos dessa tentativa de fazer um bom soneto, em muitos momentos com muitas vacilações, até hoje, e pensar se valia a pena eu insistir nisso, tornar público, e se eu tinha coisas a dizer. Isso aconteceu quando fiz 40 anos. Eu queria dizer que estava fazendo 40 anos e que há 21 anos estava hesitando, abrindo mão desse lugar. Fiquei muitos anos mentindo, dizendo que não estava escrevendo, mas escrevia, e foi hora de desmentir.

Qual valor você atribui a instituições do campo literário, espaços de poder, cultoras de uma concepção mais tradicional de literatura?

São muitas instituições com finalidades muito diferentes. Pensando primeiro nas academias, elas são conservadoras, e isso já diz muito da forma como me relaciono porque eu sou uma pessoa não conservadora. Mas entendo que as academias têm um aspecto político importante e pertinente: o sentido de conservar a letra escrita, o que é publicado, plasmar as sensibilidades em torno da linguagem literária, mas não só, e esse é o aspecto que acho mais negativo e que menos me interessa, não é só literatura, são academias que estão preocupadas na literatura como letra escrita no papel, e aí vai tudo, vai essa relação com o poder. É ingênuo também a gente pensar que um poeta, a princípio como eu, marginal, não tenha nenhuma relação com o poder. Nós temos, o poder nos atravessa em diversas relações, em várias direções e sentidos, e existe uma relação mais oficial e promíscua com o poder nessas academias que não me interessa. Mas essas academias têm bibliotecas. A biblioteca da Academia de Letras da Bahia é um lugar que eu frequento. E sou da universidade, fiz graduação e mestrado em letras. Não uso muito isso na biografia, mas acho que é importante, porque eu também sou resultado de um investimento em políticas públicas ligadas a uma universidade pública, que fez um curso extremamente tradicional. E, com todas as minhas questões, eu sou o que sou em parte porque existem universidades com cursos de letras e existem academias de letras que fazem coisas que acho interessantes e outras que não, mas não são referências de que eu possa abrir mão.

Além dos textos escritos, propriamente, você é performer. Quando essa dimensão da performance lhe chamou? Borges dizia que “os livros são apenas ocasiões para poesia”...

Sou poeta e performer, não tenho como separar isso. Eu me senti, realmente, convocado. Estudei no Severino Vieira, e embora eu tenha entrado lá no ano em que acabou o curso de artes, cheguei a essa escola com toda uma estrutura de professores-artistas. Então, isso aconteceu muito cedo na minha vida, fiz teatro, dança, fui esportista, tenho um corpo que sempre foi convocado a se expressar. Na graduação tem um disciplinamento de um corpo e um ensinamento, um treinamento para uma concepção de literatura que afastava isso, deslegitimava isso. No curso de letras da Ufba, onde estudei – hoje até acho que mudou muito –, não lembro de ter lido por obrigação acadêmica nenhum poeta vivo, menos ainda baiano, eventualmente o Ruy Espinheira Filho, que estudei no meu mestrado, defendido em 2004. Mas tive que responder em curso de metodologia científica porque eu estava estudando um poeta vivo. Então, passei por um treinamento para deslegitimar uma poesia que era viva, imagina a poesia que estava no corpo! Isso nunca esteve fora de mim e acho que uma grande guinada é quando publico esse livro de 2013. O lançamento foi um pouco fora do meu controle, mas aconteceu de ser um evento multimídia com amigos atores, performers, ex-alunos fizeram homenagens, leituras e performances com meus poemas, convidei um amigo que já tinha musicado alguns poemas e vi ali que o lançamento do meu primeiro livro foi o dia mais feliz da minha vida. Vi que ali tinha uma potência, aquela festa em torno da ocasião, e que era aquilo que eu gostava de fazer. Eu frequentei muitos saraus, inconscientemente estava pesquisando modos de entonar, de dizer poesia, de trazer para o corpo o que nos saraus, sobretudo de periferia, que são muito importantes, eu via uma vida, uma relação com o público bem diferente do que tradicionalmente são os lançamentos de livros, que costumam ser bem chatos. Mas tinha uma coisa nesses lugares, e com todo o reconhecimento do valor disso, que é um modo gritado de poesia que não me interessava e eu comecei a procurar um caminho. Culminou tudo isso com o Dominicaos, um evento transdisciplinar de linguagem, projeto de Orlando Pinho e Heitor Dantas, em 2015 e 2016. Ali foi um momento em que muitas coisas aconteceram, eu não só tinha a possibilidade de experimentar, mas de estreitar laços com artistas de várias linguagens e experimentar com um público muito disponível. Acho que lá aconteceu essa convocação e essa possibilidade de experimentar com diferentes artistas. Penso performance como o lugar que não faz nenhum sentido essa distinção entre arte e vida. É uma consequência do que é minha vida, que é preenchida de afetos, de relacionamentos íntimos, amizades, que perpassam essas linguagens. Minha poesia não podia ser outra.

“A moda agora é sóbria,/ nós não podemos ser.// é uma questão política: o contraste é estratégia/ de quem milita a alegria”. Essa ideia do poema O sorriso de Laerte é preciosa. Nas suas redes sociais isso de “militar a alegria” também é bastante evidente, de forma crítica e humorada. Que papel elas têm na sua vida e na poesia?

Têm um papel muito importante nas coisas que produzo e nessa pegada de arte e vida não dá para separar. Não é uma relação ingênua que eu tenho com as redes sociais. Li muito sobre essa relação entre poder, rede social, performatividade da linguagem... Vejo muita potência na relação com os escritores nessa vitrine, esse modo de pensar as relações contemporâneas, essa relação entre leitores e escritores. Tem uma rede que sem dúvida foi muito facilitada. A gente consegue ver o que há de melhor e o que há de pior nos escritores (risos). Minha poesia, minha vida, é muito política; no Facebook não ia ser diferente e, de alguma forma, estou avisando ao possível leitor que está ali de que lugar estou falando, porque às vezes, até por ser um poeta formalista, posso dar a entender que leituras podem ser feitas desvinculadas da minha existência e do meu modo de pensar político. É um lugar de exercício importante de diálogo. O outro aspecto da sua pergunta: eu sou uma pessoa afirmativa, sou nietzschiano, acho que a arte é um lugar de afirmação da vida. Não conseguiria me ver vivo, feliz, grato por estar vivo, se não fossem as artes; e a arte que eu produzo menos do que a arte que eu consumo. É o que me faz realmente viver: ter quadro em casa, ter acesso a outros livros, a outras sensibilidades, outros modos de dizer o que vale a pena fruir nesse mundo, então, acho que as redes sociais estão aí para isso, para dar a cara a tapa e aprender também. Eu aprendo muito.

Recentemente, a gente viu como as redes influenciaram os rumos do Brasil com fake news. O que poderia ser uma verdade da poesia?

Acho que a única verdade, a que me interessa, é esse exercício radical da liberdade. É essa verdade da qual eu não abro mão porque ninguém pode dizer o que não pode ser na poesia, na arte e na ciência. Acho que essa é a única interdição da qual tem que haver o mínimo de consciência e pessoas minimamente dispostas a conviver pacificamente, dialogicamente, em sociedade. Ninguém pode dizer para ninguém: isso aqui não cabe na poesia, isso aqui não cabe na arte e não cabe na ciência. Acho que essa é a única verdade que consigo pensar como verdade indiscutível, todo o resto é discutível. Inclusive eu milito a alegria e milito uma prática de vida que é antiessencialista, anti qualquer discurso de qualquer lugar que venha a dizer: você deveria dizer assim, você deve se comportar assim com as questões identitárias que estão presentes na sua poesia; hoje acontece menos porque a gente vai ficando velho e as pessoas pensam duas vezes antes de dizer, mas ouvi muitas vezes sobre para que tipo de público eu deveria pensar mais, ou que tipo de performatividade ter em relação à minha negritude ou minha homossexualidade. Nisso sou completamente afirmativo, no sentido de ser exercício da liberdade e de ser lugar de possibilidades.

Desde que começou um boom da chamada literatura marginal se fala muito do que seria uma literatura como recurso para distingui-la de uma outra, canônica. Acredita que há uma tendência de termos cada vez mais uma arte como combate?

Acho que sim, é um sintoma em alguma medida preocupante de que as coisas não estão muito bem. Tenho a sorte de ser um poeta num momento em que a gente tem uma poesia contemporânea no Brasil de bastante expressão e, nesse sentido, é sintoma de que as coisas não estão bem. A história tem mostrado que, em períodos de crises, a poesia, os poetas, as poetas passam a ter alguma relevância social. Isso está relacionado, e, claro, acho que isso também é resultado de investimento de políticas públicas de valorização de sujeitos e subjetividades que foram marginalizadas, pessoas negras, mulheres, LGBTs, e todos os lugares de marginalização, deficientes físicos, ciganos, etc. Em algumas partes, segmentos desses contingentes foram encontrando a arte e especialmente a poesia como lugar de expressão. O sarau é, sem dúvida, um lugar de combate, os saraus de periferia que estão há pelo menos duas décadas se formando no Brasil, e acho que sim, é uma tendência se necessitar cada vez mais desse lugar de combate e combate em todos os sentidos. Na contracorrente ao combate vai ser cada vez mais importante alguns de nós lembrar, e tenho feito sempre esse papel chato, que a poesia é uma linguagem estética, milenar, que tem cânones que entram em crise graças a esse fluxo de poetas marginais que vão entrando. Mas alguns de nós vão precisar mais dizer que o valor da poesia é também nela mesma: não é arte pela arte nem arte engajada, é tudo junto e misturado, e alguns de nós têm que ter essa responsabilidade com a linguagem.

Entre os muitos poemas admiráveis de Trans Formas São, há muita autoironia e certo escárnio com a cena literária na Balada de Um Poeta Ruim para Si Mesmo. Sente falta de crítica em Salvador?

É um problema. É um problema brasileiro. Eu vejo muito essa cordialidade nossa, esse escudo da amizade; é escudo mesmo, porque ela protege os seus e afasta, e a gente não tem possibilidade de se colocar e ter uma conversa franca, dizer não gosto, sem que seja mal interpretado. Tenho privilégio de ter amigos e poetas queridos que são grandes críticos das coisas que eu faço e vice-versa. Por exemplo, Marcus Vinícius Rodrigues, Itamar Vieira Junior e Jorge Augusto foram pessoas que leram Trans Formas São e apontaram problemas. Eu tenho essa possibilidade. Mas acho que é uma questão política mesmo, é um estado que carrega muito as oligarquias que foram neutralizadas em algum momento por ACM, mas a gente ainda é uma terra de oligarquias, existem cenas que são incomunicáveis, e isso também não me interessa, eu gosto de atravessar. Existe esse fechamento, estou criticando isso, mas tem poetas que estão ligados em outro movimento e é com esses que me afino.

Em que medida há uma afinidade entre a sua poesia e a de Waly Salomão, a quem você homenageou com uma performance em novembro de 2015?

Li a vida inteira, mas nunca foi um poeta que quando me perguntavam me vinha à cabeça. Eu achava interessante, mas foi uma oportunidade: estava num grupo de estudos de poesia e trabalhamos Poesia Total, a poesia reunida de Waly. Gustavo Silveira Ribeiro era o professor, ia fazer uma despedida e quis fazer o Waly Day. Me propuseram escrever, era um evento acadêmico, e eu disse: ‘Olha, eu não sei mais escrever um artigo, não vejo mais sentido, eu posso fazer uma performance’. Foi assim que surgiu a cappella de Waly. Waly estava muito presente na minha vida, isso é muito bonito de falar, porque você vai ficando adulto, estudando, e vai percebendo: eu cantava músicas sem saber que eram dele. Ele era muito presente como letrista, como artista pop avant la lettre, que fazia toda essa discussão de performance, arte e vida sem falar nada disso. Ele vivia aquilo, com necessidade de se inserir nos circuitos, produzir música popular brasileira, se meter com publicidade, se meter com política, fazer merda inclusive, se sujar politicamente, mas para estar presente completamente. Mas o que estava na ‘memória da pele’ eram sobretudo as canções cantadas por Bethânia. Acho que é a performance que mais fiz, essa e Você tem seda?. Claro que Trans Formas São tem essa epígrafe porque essa relação foi se tornando visceral. É engraçado ver, às vezes, como as pessoas viram uma referência e algumas vezes tive que corrigir quando dizem: ‘É o Waly Salomão!’. Não, não é o Waly Salomão. É Alex Simões estabelecendo uma homenagem sem abrir mão da figura que está aqui, não estou imitando ele, lá. Estou fazendo uma homenagem a ele e à música popular brasileira. Fiz a performance a partir disso. Quem está lendo é aquela criança/adolescente que cresceu ouvindo esse cara em casa. Mel, de Bethânia, teve um milhão de discos vendidos nos anos 80... Mas Poesia Total chegou bem mais tarde.

Você diz que quando lhe pediram para escrever sobre Waly você disse que não sabia mais escrever artigo científico. Onde gostaria de chegar com a poesia ao abrir mão disso, dessa forma estabelecida de, entre aspas, competência

Trans Formas São tem me dado respostas muito bacanas em pouco tempo. Recentemente, fui a uma escola de ensino médio, já estive no curso de letras da Ufba, e vou daqui a pouco para o Ifba de Simões filho, onde tem pessoas estudando. Não estou dizendo ‘tá ok, não vou fazer mais nada’. Mas isso é mais do que eu imaginava, muito honestamente. O lugar que estudei estar me estudando tem uma questão importante, diz muito. Quero que as pessoas prestem atenção nas coisas que faço pelas coisas que eu faço, não porque quem está atrás tem uma evidência pelas questões identitárias e políticas que vêm junto. Quero ser lembrado pelas coisas que faço, que elas tenham valor.

Seguramente, há essa recepção pelo valor, mas onde gostaria de chegar dentro de você?

Eu quero ter uma tranquilidade para escrever e ler. É isso o que eu tenho feito na vida. Então, esse abrir mão, anos e anos, mais de 20 anos dando aula, trabalhando de carteira assinada... estavam rolando oportunidades e eu não podia viajar porque tinha um trabalhinho de segunda a sexta e fim de semana com plano de aula e correção. Chega uma hora que eu começo a abrir mão disso porque entendi que fiz uma ruptura depois de velho: quero viver como um artista independente. É claro que, para ser independente, eu tenho milhões de trabalhos, sobretudo meu principal cliente é o poder público, trabalho em mil editais e a literatura é uma parte disso, mas sobretudo com ensino de português, com consultoria, isso me toma tempo. Eu quero intimamente ter uma vida que me dê tranquilidade para viver lendo e escrevendo as coisas que eu acho que são importantes ler e escrever. Acho muito improvável que isso aconteça (risos). Mas é uma questão política importante dizer que é um trabalho isso que eu estou fazendo e merece alguma comodidade, ter algum lugar social. Eu sei fazer outras coisas, sei ganhar dinheiro com outras coisas e quero, não ficar rico, mas ganhar algum dinheiro e ser respeitado porque faço isso e isso tem valor.

