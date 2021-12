Alex Baradel: "Verger tinha a função de mensageiro entre a África e o Brasil"

A casa em que Pierre Verger (1902-1996) viveu, no bairro da Vila América, permanece como ele a deixou. Espalhados pelos únicos dois cômodos estão objetos pessoais, fotografias em preto e branco, uma cama forrada, três cabides para as poucas peças de roupa que ainda usava e uma mala – esta talvez o que melhor represente as trajetórias do fotógrafo francês na vida e na arte. Aos 30 anos, Verger se tornou órfão. Sem mãe, pai ou irmãos vivos, começou a viajar o mundo para fotografar (ou a fotografar para viajar, a ordem não importa tanto). Escolheu como principais destinos países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, como Índia, Benin, Bolívia, Equador, Polinésia Francesa e Brasil. Depois de passar por outros estados brasileiros, decidiu ficar na Bahia, onde redescobriu o candomblé e as culturas de matriz africana, assuntos das suas fotografias mais famosas e tema que estudou até o fim da vida. Iniciado no Culto de Ifá, assumiu o nome religioso Fatumbi e tornou-se babalaô. Nessa casa da Vila América, anexa à Fundação Pierre Verger (FPV), o responsável pelo acervo fotográfico da instituição, o também francês Alex Baradel, 44, conta todas essas histórias. Cineasta de formação, ele chegou a Salvador em 1999, três anos depois da morte de Verger. Como o fotógrafo, que chegou na Bahia no dia 5 de agosto de 1946, Baradel também não veio para ficar. “Vim fazer um trabalho temporário para a Fundação, mas acabei sendo chamado para trabalhar aqui”. Em 2018, a FPV comemora 30 anos e planeja tornar a obra do seu fundador ainda mais viva.

Quando Verger começou a viajar para fotografar, ele conseguiu apresentar ao mundo culturas ainda desconhecidas de países da Polinésia, África e Américas do Sul e Central. Se ele chegasse à Bahia de hoje, quando, pelo menos no Brasil, o imaginário em relação às raízes africanas já está consolidado, o que você acha que chamaria a atenção dele?

Eu acho que, se fosse hoje, Verger não ficaria, não pararia para fotografar Salvador. Não teria outro elemento que chamaria tanto a atenção dele quanto teve naquela época em que chegou aqui. Salvador já é uma grande cidade, e ele buscava o contrário disso, lugares ainda pouco tocados e explorados, com menos intervenções da vida moderna.

É possível dividir o trabalho de alguns artistas em fases criativas diferentes. Você percebe isso em relação a Verger?

É uma impressão pessoal, mas, para mim, há fases bem claras. Tem a primeira, quando Verger começa a fotografar em 1932, que vai até a chegada dele à Bahia. É a época em que ele era somente fotógrafo, sem nenhum plano de trabalhar com uma temática específica. Quando ele chegou a Salvador, em 1946, não foi com a ideia de ficar ou de estudar o candomblé. A segunda fase começa já no final dos anos 1940, quando ele fez muitas fotos no Nordeste. Depois, ele voltou para a África, por onde já tinha passado, e essa volta foi por causa do interesse no candomblé da Bahia, que parecia muito com o que ele tinha visto no Benin em 1936. A viagem foi feita com uma bolsa do governo francês que ele ganhou para estudar as semelhanças entre os cultos na Bahia e os do Benin. Ele foi um dos primeiros a mostrar, visualmente, essas semelhanças. A terceira frase coincide com o fim do Verger fotógrafo e o início do Verger escritor. Inclusive, já no fim da vida, ele se queixava disso. Dizia: “Era bom ser fotógrafo, agora tenho tanta coisa para escrever que não dá mais tempo”. No final dos anos 1950 ele já não fotografava mais, fotografava muito pouco. Essa fase vai até 1979. Ele vivia viajando entre África e Brasil, passou quase metade desse tempo na África. E a partir dos anos 1980 até a morte, em 1996, ele entrou num momento de retrospectiva da obra dele. Parou de viajar, de produzir, e começou essa retrospectiva com a Editora Corrupio, com as exposições que fez na França. E foi nesse momento que ele criou a Fundação.

Como ficou a relação entre a Fundação e os terreiros de candomblé depois da morte de Verger?

No aniversário dos 30 anos da Fundação, vamos nos reconectar com os terreiros de candomblé. Verger era muito ligado ao candomblé, e, quando faleceu, a Fundação – além das dificuldades em sobreviver – não manteve tanta relação institucional com os terreiros. Então, a gente está fazendo um projeto, inicialmente com 20 terreiros, para doar algumas fotos que Verger fez na África. São terreiros conhecidos, de cidades como Cachoeira, Lauro de Freitas, Muritiba, Salvador e São Félix. Verger tinha essa função de mensageiro entre a África e o Brasil. Ele ia para a África, mostrava como era o candomblé aqui, e depois vinha para cá e explicava como eram os cultos lá. Isso era muito importante para ele. A gente quer doar pelo menos uma fotografia para cada terreiro, mas que tenha algum sentido para eles, por representar um orixá específico ou mostrar alguma pessoa importante. Essa reaproximação vai começar com a doação da fotografia, mas a gente também planeja produzir videozinhos com depoimentos de pessoas que conheciam Verger, que têm ele como alguém especial. Mas isso ainda está em planejamento.

Foi a autodescoberta no candomblé que fez Verger optar por uma vida mais simples em Salvador?

Não, isso começou desde a época em que ele estava na França. O motor criativo dele nunca foi movido por um objetivo comercial, de crescer financeiramente com a fotografia. Para Verger, a fotografia era mais uma forma de encontrar pessoas, uma busca pelo outro. Verger, francês, criado num ambiente burguês, quando começou a fotografar estava buscando o outro. E eu vejo como três outros: primeiro, o outro geográfico, cultural. Ele nasceu e se criou na França, se interessou por fotografar outras culturas. Também tem o outro social. Verger vem de um meio social muito rico e teve essa vontade de encontrar pessoas que viviam de outra forma, sem tantos luxos. Então, não foi o candomblé que trouxe essa simplicidade, ele de fato queria trocar aquela vida burguesa por uma mais simples, mas é claro que ele reencontrou isso com o candomblé. E, por fim, também teve a busca por um outro si mesmo, tinha a questão da homossexualidade dele. Ele não tinha problema com isso, mas sair de Paris era uma forma de encontrar essa pessoa que ele não queria expressar num ambiente burguês.

Para você, a relação de Verger com o candomblé deu a ele vantagens em relação a outros fotógrafos que também queriam fotografar os terreiros?

É interessante essa pergunta. Quando eu cheguei ao Brasil, também imaginava que Verger teve uma maior facilidade em fotografar o candomblé por estar dentro dele. Mas a minha impressão, depois de pesquisar os acervos, é a de que grande parte das fotos que ele fez no candomblé foi logo no início. Ao contrário do que a gente imagina, quanto mais ele foi entrando no candomblé, menos ele fotografou o candomblé. Não acho que o título de babalaô deu a ele mais direitos de fotografar. Ele poderia ter aproveitado isso, mas… Tem um pai de santo que Verger fotografou, e até mesmo sacrifícios, e dizem que foi ele quem pediu para ser fotografado, porque queria guardar aqueles registros. Essa questão é muito complexa, alguns terreiros que deixam fotografar, outros não deixam, e muitas vezes é uma questão de confiança com o fotógrafo. Há muitas pessoas que vêm de fora perguntando aqui se podem fotografar o candomblé, mas é uma questão de conhecer, ter uma convivência com as pessoas, que precisam saber o que você vai fazer com aquelas fotos. Essas fotos de incursão que Verger fez logo no início não foram publicadas na época. Outro fotógrafo brasileiro, José Medeiros, fez fotos em terreiros e publicou na primeira página d’O Cruzeiro, foi um escândalo na época. Verger deixou para publicar anos depois, e isso nunca foi um problema para os candomblecistas, ele teve muito respeito.

Quarto de Verger na casa da Vila América, onde viveu, permanece como ele a deixou. Foto: Margarida Neide / Ag. A TARDE

A gente sabe muito sobre a vida de Verger depois que ele começou a fotografar. Mas o que ele fazia antes?

Verger não tinha formação, era um aluno ruim, mal disciplinado e nem concluiu o segundo grau. Ele começou, forçado, a trabalhar na gráfica do pai, que publicava calendário, cartão postal, esse tipo de coisa. O pai dele, e depois os tios, queriam que ele abraçasse a gráfica e se tornasse um dos diretores, só que Verger não tinha qualquer interesse nisso – mas ganhou experiência com edição, conhecimentos técnicos, e isso pode ter servido depois para ele quando começou a trabalhar com fotografia. Ele não gostava muito de viver em meio à alta sociedade francesa, mas fez muitos contatos, inclusive na imprensa – ele não fala disso, costumava dizer que cortou as relações com esse meio. Mas, nessa época, lá pelos anos 1920, ele criou relações com pessoas importantes que o ajudaram a publicar e expor o seu material depois. Verger nunca afirmou isso, mas a gente percebe claramente. Esse mundo do qual ele fugiu tanto lhe deu ligações e espaços interessantes. Verger foi muito publicado na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, muito mesmo. Quando ele começou a atuar no candomblé foi meio que esquecido como fotógrafo e, nos anos 1990, se tornou mais conhecido pela imersão na cultura afro-brasileira. As pessoas esquecem que ele teve uma atuação fotográfica muito forte e importante na Europa. Mas, concluindo a pergunta, antes de ser um fotógrafo-viajante, Verger foi um burguês sem muitos interesses, que não sabia muito bem o que queria fazer, mas sabia que não queria continuar a viver daquela forma.

Ele começou a viajar depois que a mãe dele faleceu…

Enquanto a mãe dele era viva, ele não queria magoá-la e assumiu aquela vida que não queria levar. Morava em Paris, frequentava as pessoas endinheiradas, fazia o que tinha que fazer, mas não o que queria fazer. Quando a mãe morreu, ele começou a viajar e fotografar. A vida de Verger, nesse ponto de vista, é dramática. Ele perdeu o pai quando ainda era criança, e também perdeu os dois irmãos. Aos 30 anos, toda a família dele já tinha morrido. Não tinha mais o que fazer em Paris. Algumas correspondências dele que temos aqui na fundação mostram que ele só refez o contato com tias, tios e primos no final da vida. Quando ia à França, era para ver amigos, não visitava esses parentes.

Ele aprendeu a fotografar sozinho ou chegou a ter um professor?

Ainda na França, na busca por frequentar outros meios sociais, nos anos 1930, ele conheceu o fotógrafo Pierre Boucher (1808-2000) – que realmente é muito bom e merecia ser mais conhecido na França. Ele ensinou Verger a fotografar e a revelar as fotografias. Mas foi tudo muito rápido. Depois da morte da mãe, ele viajou para a Polinésia e, quando voltou, foi contratado por um jornal para fazer uma volta ao mundo fotografando. Em dois anos, Verger passa de um fotógrafo anônimo a um dos que tiveram mais fotos publicadas em um dos jornais mais importantes da França, o Paris-Soir, além do Paris Match, Daily Mirror (Reino Unido) e Life (Estados Unidos). Antes da Segunda Guerra Mundial, Verger publicou mais de mil fotos na Europa e nos Estados Unidos.

A Fundação Pierre Verger está fazendo 30 anos. Quais os planos para tornar o trabalho dele ainda mais conhecido na Bahia?

O meu trabalho na Fundação é fazer viver as fotografias de Verger, fazer com que elas existam, sejam conservadas em boas condições e fazer com que sejam vistas, e a melhor forma de realizar isso é pela publicação de livros e exposições. Nesses 30 anos, estamos tentando diversificar a forma como essas fotos são mostradas aqui em Salvador. No dia 17 de julho, o livro Orixás vai ser relançado, reeditado totalmente pela fundação. Atualmente, temos também duas exposições no México. De novembro deste até março de 2019 vamos fazer uma exposição importante na Casa do Benin, aberta no mesmo ano da fundação. Teremos uma exposição sobre as viagens de Verger ao Benin, que será em toda a parte interna e externa da casa. Além disso, teremos exposições para quem não está acostumado a ir a museus ou galerias. Aqui no bairro da Vila América vamos fazer uma ação com lambe-lambe, com impressões grandes de fotos de Verger coladas nas fachadas das casas. Outro plano, que deve acontecer em setembro, é a doação de fotos grandes para as estações de metrô de Salvador, para ficarem lá permanentemente.

Todas as exposições de Verger são organizadas pela Fundação?

Umas são organizadas 100% pela Fundação, outras, a gente co-organiza, mas sempre a gente está implicado.

Como está o acervo fotográfico? Ainda há negativos que não foram revelados?

A gente tem cerca de 62 mil negativos. Também há fotos ampliadas que a gente achou publicadas num livro, mas não tem o negativo. É claro que nem todos os negativos já foram publicados, mas a gente tem tentado encontrar tudo o que ele já fez e que foi exposto, só que sempre acaba descobrindo novas imagens. Mas, ainda nesse assunto, temos que refletir um pouco sobre o que significa essa questão de ineditismo. Tudo o que foi feito por Verger na Segunda Guerra Mundial, mais de mil fotos, pode ter sido publicado naquela época, e hoje ninguém conhece. Tem material que é publicado mas não é conhecido. Em um trabalho que a gente está fazendo na fundação, encontramos uma foto nunca publicada que Verger fez de mestre Didi na Ilha de Itaparica, entre os anos 1946 e 1950. Mestre Didi estava bastante jovem, nunca tínhamos reparado nessa foto.

Foto nunca publicada de mestre Didi feita por Pierre Verger em Itaparica, entre os anos de 1946-1950. Foto: Pierre Verger © Fundação Pierre Verger

Verger teve muitas fotos publicadas em jornais da sua terra natal, mas foi na Bahia que produziu os trabalhos mais aclamados, como Orixás. Ele é mais conhecido na França ou no Brasil?

Aqui, sem dúvidas. Em Salvador, quem se interessa por fotografia ou pela cultura afro-brasileira conhece Verger. Na França, ele é mais conhecido por um público específico ou por galeristas. Se você sair na rua e perguntar quem é Verger, se não for alguém que estude fotografia ou que conheça a cultura e história do Brasil, não vai saber quem é. Ele morou aqui, a casa e a Fundação dele são aqui. A gente já fez exposições na França, mas, ainda assim... Atualmente, na França, não tem um livro publicado de Verger. Tem os antigos, mas não estão mais nas livrarias.

