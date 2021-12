População negra utiliza cada vez mais a estética para reafirmar a própria identidade e como ferramenta para fortalecer a cultura

Quando a universitária Cassandra Fialho, 26, anda pelas ruas todos os olhares se voltam para ela. Difícil permanecer indiferente à sua presença, e não somente por se tratar de uma bela jovem. O que se vê quando ela passa é uma mulher empoderada desfilando nas ruas a sua ancestralidade. Ao sair de casa com um enorme turbante e vestido longo de estampa africana é justamente esse o seu objetivo. "Quero romper padrões estéticos, comunicar a história do meu povo, tombar na cara de parte dessa sociedade que só vê beleza no que está de acordo com o padrão eurocêntrico", desabafa.

Considerando a expressão utilizada pela universitária, é possível dizer que há, atualmente, uma legião de tombadores em toda parte: nas ruas, nas festas e empresas, nos blogs e redes sociais. São mulheres, homens e até mesmo crianças que fazem da moda, linguagem; e a utilizam, principalmente, para reafirmar a própria identidade e como ferramenta para propagar e fortalecer a cultura negra.

"É algo que vai muito além da moda, um movimento que cresce a cada ano. Essas pessoas estão se conscientizando de que a forma de se vestir é, também, um ato político e sabem que por meio das suas roupas e acessórios representam e significam sua condição social e identitária", comenta a designer Goya Lopes, uma das precursoras na produção de estamparia e roupas baseados na cultura afro-brasileira.

Há 30 anos, quando a designer começou a utilizar essas referências, quase não havia pessoas interessadas em produzir moda para negros ou que utilizassem elementos da cultura negra em seus produtos. As estampas étnicas ou com inspirações africanas eram restritas, até então, aos desfiles e vistos apenas nas passarelas. Hoje, há diversas lojas e marcas, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos empresários do ramo para manter um negócio voltado para um público ainda estigmatizado e inferiorizado.

"A valorização da moda afro-brasileira é, antes de tudo, uma política de afirmação da identidade do país, mas ainda temos um longo caminho a percorrer", diz Goya, que também é membro da Associação Nacional da Moda Afro-Brasileira (Anamab) e proprietária da grife que leva o seu nome, no Pelourinho.

Para a designer, é necessário que o mercado, as instituições e o público reconheçam a moda afro como influência da cultura brasileira. "O problema é que o segmento ainda está muito longe de ser aceito dentro de um processo, porque ele exige produção, distribuição e uma resposta positiva da mídia e, infelizmente, ainda são poucos os que conseguem alcançar completamente esse tripé", pontua.

Afroempreendedor

No Brasil, há carência de pesquisas e dados sobre a moda afro-brasileira e o quanto ela representa na economia do país. É fato, no entanto, que houve um aumento do número de empreendedores negros em atividade. O último levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de 2002 a 2012, registrou um crescimento de 27% no número de empresários negros no Brasil.

O aumento levou o índice a ultrapassar o de empreendedores brancos pela primeira vez na história. Em 2012, 50% dos donos de negócios eram negros, enquanto 49% se declaravam brancos e 1% pertencia a outros grupos populacionais. Embora maioria, os empreendedores negros ainda se concentram em negócios pequenos e em ramos de menor lucratividade, como agrícola e construção (40%), seguidos dos setores de comércio (24%), serviços (22%) e indústria (10%).

A Bahia é líder no país em número de empreendedores negros e pardos, com 12% do total de brasileiros e 1,3 milhão de empreendedores. De acordo com o gerente da Unidade de Acesso a Mercado do Sebrae-Bahia, José Nilo Meira, há atualmente 644 mil micro e pequenas empresas no estado, 50% delas são comandados por negros.

A mudança é atribuída às transformações econômicas e sociais ocorridas nos últimos anos. O empoderamento e o crescimento do orgulho negro, a ascensão social das classes C - formada majoritariamente por negros (80%) - e o aumento do acesso à informação são alguns dos fatores que teriam propiciado uma série de oportunidades para esse público.

"Sem dúvida, tudo isso contribuiu para ajudar a estimular negócios envolvendo a moda negra, assim como aumentou o poder de consumo do nosso povo", comenta o sócio-proprietário e diretor de estilo da marca Katuka Africanidades, Renato Carneiro, 45. A empresa registrou um aumento de cerca de 300% desde que foi criada, há 10 anos. Com duas lojas no Pelourinho, que reúne moda, arte e literatura, emprega oito pessoas, sem contar os prestadores de serviço.

Renato reconhece os avanços, mas afirma que a cultura negra ainda é vista de maneira estereotipada. "Ainda há quem apareça em minha loja buscando por 'fantasia'. Ora, eu não vendo fantasia. Para algumas pessoas é isso o que o nosso modo de vestir representa, algo exótico. Elas querem colocar um turbante na cabeça e ir para uma festa temática, mas não leem, por exemplo, a nossa literatura. Neste sentido, ainda estamos atrasados", afirma.

Diversidade

Essa ideia recorrente de uma moda afro restrita ao uso do turbante e de roupas com estampas africanas sempre incomodou a estilista Najara dos Santos, 33. "A moda afro é muito mais ampla e diversa", pontua. Quando criou a marca N-Black, em 2005, buscava mudar essa ideia e produzir algo diferente do que existia no mercado.

"Até então, todas as marcas produziam essas peças mais tradicionais, com muita estampa africana e étnica ou com muito tecido. Não existia nenhuma loja que representasse essa negrada que tinha um estilo mais urbano, mais contemporâneo como o meu. Vim do gueto e queria uma marca que nos representasse", conta.

Acostumada a customizar as próprias roupas, começou a produzir peças com foco no público negro feminino e masculino, usando como conceito a moda de rua (street style). "Comecei a pesquisar loucamente. Ouvi diversas pessoas, passei a frequentar lojas de tecidos, pegava indicação de profissionais e de vendedores, e ia testando. Foi dando certo", diz Najara, que também encontrou no público plus size um outro nicho de mercado. "Sou gorda, sempre tive dificuldade de encontrar roupas. Sei o quanto é difícil".

Deu tão certo que ela foi convidada para produzir figurinos para bandas de pagode. "Foi muito louco porque tudo o que eu fazia era de forma autodidata, não tinha formação. Sabia que tinha algo precioso nas mãos, que existia um público ávido por esse tipo de produto, mas não sabia como trabalhar com isso. Quebrei muito a cara", explica.

A falta de formação trouxe outra consequência, esta bem mais dolorosa. "Sofri muito preconceito. Fui bastante criticada. As pessoas não queriam associar os seus nomes à minha marca porque diziam que eu não entendia nada de moda". Diante das dificuldades, buscou se profissionalizar. Graduou-se em design de moda e teve oportunidade de trabalhar e aprender com quem já sabia e estava no mercado.

"No final das contas, foi a melhor coisa que podia ter feito. O conhecimento ampliou a minha visão", afirma a estilista. Durante esses 10 anos, registrou um crescimento de 70% e, mesmo nesse período de crise, consegue adquirir entre 20 e 50 novos clientes por mês, de diferentes classes sociais. "Engraçado que as pessoas diziam que a minha empresa não passaria de um ano. Hoje me orgulho de estar aqui e de ter me tornado uma referência para o povo negro no que se refere à moda de rua. Sou uma guerreira em resistência", diz Najara.

Com um trabalho mais diverso, mas também focado na moda afro, a proprietária da Nega Negona, Cláudia de Jesus, 38, vai consolidando a sua marca. Em seu ateliê, que funciona anexo à casa onde reside, há peças de todos os tipos e para todos os gostos. "Esse universo da moda afro-brasileira nos permite inúmeras possibilidades de criação. E o interessante é justamente isso, poder apresentar e oferecer coisas diferentes para as pessoas", diz.

Cláudia, que é também pedagoga, tenta conciliar a dupla jornada de trabalho para conseguir dar conta da demanda. "Não tem sido fácil. Houve um crescimento muito expressivo nos últimos anos. As pessoas têm buscado mais nossos produtos. Isso é maravilhoso", conta a estilista, que tem planos de abrir uma loja. "Torço para que em breve isso aconteça. Quero ver cada vez mais pessoas desfilando a cultura do meu povo por aí".

