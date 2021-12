Infância e moda – há muito tempo – já não são assuntos só de adultos. Meninos e meninas se importam, escolhem e, mesmo na inocência infantil, entendem o que é representatividade e identidade em suas roupas e acessórios. Aliado a isso, pais e mães têm orgulho de ver em seus pequenos a reprodução do seu estilo.

Foi nesse contexto que aconteceu a 1ª edição da coleção infantil Negrif em 2012. Desde então, a marca não parou de fabricar para este público exigente, mas absurdamente amável. Outubro é o mês das crianças, e a Negrif faz um desfile com clientes, e nós, de A TARDE, este editorial, que mostra o quanto a alegria da infância precisa de colorido e formas que a representem.

Estampas de tecidos africanos – que também podem virar turbantes – e as famosas estampas em camisas com desenhos com a cara do público mirim da Negrif alegraram os espaços da A TARDE FM e enchem de encanto estas páginas para você.

Afirmação e alegria: crianças visitam A TARDE FM | Foto: Divulgação/ATarde

