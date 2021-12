ACM Neto diz que leva 'Prefeito Netinho' com muito bom-humor

Tem quem ache um troll bem feito, tem quem diga que é estratégia de marketing. ACM Neto, em si, acha é graça do Prefeito Netinho, seu perfil fake no Facebook. No Camarote Contigo! disse que a página acabou entrando em seu ambiente de trabalho e que leva tudo com "muito bom-humor".

Para 2014, adiantou que o circuito do Campo Grande será alvo das mudanças. Para Neto, é preciso estabelecer um equilíbrio entre o centro vazio e uma Barra/Ondina superlotada.

Sobre a crítica de que o Carnaval da Bahia vem se tornando uma festa para turista, rebateu: "Isso é mito. Tem festa na Castro Alves, no Centro Histórico e os baianos estão lá, eles são a principal razão de tudo". O prefeito também comentou o decreto que proibiu venda de abadás e demarcação de área vip nos blocos de rua do Rio de Janeiro.

"Não tem como comparar. Isso aqui seria uma atitude muito radical, mas a prefeitura deve trabalhar para que mais atrações saiam alguns dias sem corda".

