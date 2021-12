Acervo de artistas segundo herdeiros é destaque da Muito

Após a morte do artista plástico Carlos Bastos, em 2004, seu acervo teve muitos pontos até encontrar parada na casa do sobrinho, Luizinho Bastos, em Piatã. Estão num baú os diários e fotografias da vida do modernista, a espera de um destino adequado para honrar a sua memória. Herdeiros de Carybé, Calasans Neto, mestre Didi e Genaro de Carvalho contaram ao repórter Ronaldo Jacobina sobre a responsabilidade de guardar a memória desses artistas e, ao mesmo tempo, encontrar apoio para manter disponível ao público as suas obras.

Na mesma edição da Muito, a engenheira ambiental Yvonilde Medeiros apresenta seus estudos sobre o rio São Francisco, alertando para a sua possível extinção, e reflete também sobre a crise hídrica enfrentada pelo país. A edição traz ainda um perfil da pedagoga Sandra Muñoz, que milita contra a violência, organizando a Marcha das Vadias, em Salvador. Seu projeto mais recente, a Casa Cristal Lilás, é a primeira a receber vítimas de homofobia.

