Acarajé e abará para além do tabuleiro

No início da estreita rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo encontra-se uma pequena casa onde são servidos abarás e acarajés. Para quem está acostumado aos tradicionais tabuleiros de baiana espalhados pela cidade de Salvador, este lugar acaba sendo incomum. Seu Ulisses é o proprietário do Abará da Vovó, criado há sete anos, e prepara os itens do cardápio de culinária baiana ao lado de sua esposa, Graça Medina.

A comida é fresca e o sabor justifica o nome do restaurante. Graça conta que “da Vovó” surgiu devido aos elogios dos clientes: “O nome foi criado a partir dos comentários de quem comprava e dizia que as receitas eram parecidas com as de suas avós”. Na Mistura da Vovó, o abará tem recheio de camarão, siri catado, bacalhau e ervas (R$ 28); já o Retalhos da Vovó é servido com purê de aipim nos sabores de camarão, carne de sol, bacalhau e vegetariano (R$ 30). Mantendo a originalidade das receitas, as tradicionais porções de acarajé e abará valem muito a pena (R$ 8).

Há mesinhas na rua e também do lado de dentro, ao gosto do freguês

As mesas ficam ao ar livre, mas, para quem prefere um ambiente reservado, é possível se instalar no primeiro andar da casa. Lá dentro também é possível apreciar uma coleção de elementos religiosos do catolicismo popular, candomblé e umbanda. Uma imagem da Preta Velha, anjos católicos em miniatura e quadros com orixás são algumas das peças expostas no local.

Abará da Vovó Rua Direita de Santo Antônio, 18 – Santo Antônio Além do Carmo. De terça a sábado, das 15h às 22h

