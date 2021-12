Abram alas aos donos da rua

Programação. Ordem. Horário. Fila. O Carnaval de Salvador cresceu tanto que se burocratizou. Nos circuitos oficiais, a espontaneidade ficou escanteada. Mas, reparando bem, é sempre possível encontrá-la, especialmente nos dias que antecedem a festa, aqueles chamados de pré, e que são, por si só, desviantes, desejosos, delirantes.

Nas ruas estreitas do Santo Antônio Além do Carmo, no centro histórico da cidade, saiu, no comecinho do mês, o bloco De Hoje a Oito, carregando um mundo de gente fantasiada e colorida. O fotógrafo Raul Spinassé estava lá para registrar. Queria que sua câmera seguisse o movimento errático dos corpos, e por isso, propositadamente, não pensou muito em foco, fotometragem, enquadramento.

Inspirado pelo livro Laróyè, lançado em 2000 pelo mítico fotógrafo baiano Mario Cravo Neto, Raul quis investir no que chama de “estética do erro”. Um amigo o presenteou com a obra quando ele ainda vivia em Alagoas, onde nasceu. Vendo aquelas imagens potentes das ruas da Bahia e do seu povo, ficou com a ideia de mudar-se para cá.

Depois de mais de uma década cobrindo o Carnaval-negócio, a maior parte do tempo com o crachá do A TARDE no peito, rememorou Laróyè e a forma de Mario de ver a rua, como um estúdio a céu aberto. Alistou-se em nova missão. Começou o ensaio na eleição para Rei Momo, prevista para ser séria, mas que acabou numa confusão maravilhosa, digna do espírito da festa.

Depois, mirou no profano do dia 2 de fevereiro, o dia da festa no mar. Na sequência, veio o De Hoje a Oito. E para lançar um novo olhar a oficialidades, foi ao Circuito Dodô (Barra-Ondina) para registrar as pessoas em meio às fanfarras e bloquinhos que saem na quarta-feira, quando os camarotes ainda estão vazios e as emissoras de televisão não estão ao vivo. Na quinta, foi a vez dos foliões do bloco Os Mascarados, esses que ainda maciçamente se fantasiam, e os pipocas, que estão libertos nas ruas, para o que ocorrer.

Testemunhou, e documentou, que a festa está sendo, aos poucos, ressignificada. “Há um crescimento nítido do Carnaval de rua, alegre, feliz, imperfeito”. E como pode ser bonito um tantinho assim de caos.

Abram alas aos donos da rua | Foto: Divulgação/ATarde

