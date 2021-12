A volta da comida sem neuras

Boas histórias merecem ser recontadas. Com a trajetória do Margarida foi mais ou menos assim: após funcionar por dez anos numa casinha amarela no Rio Vermelho (entre 1996 e 2006), o famoso reduto gastronômico fechou as portas por uma década. Hoje, Simone Ribeiro Manta junta-se ao jornalista Gabriel Gomes e ao diretor de fotografia Edson Silva para traçar novas empreitadas culinárias pelas bandas do Itaigara.

O trio fortaleceu os laços durante o período em que viveu em Angola e, ao voltar a Salvador, decidiu retomar os princípios do Margarida: cardápio conectado com alimentação saudável, sem neuras contemporâneas de ‘gourmetização’. Servidos a quilo (R$ 63), sempre no horário do almoço (12h às 15h), os pratos apresentam influência mediterrânea, trazida por Simone das temporadas na Sicília.

Em comum, o toque caseiro: opções de saladas e pratos quentes (massas suculentas, bolinhos de bacalhau e frigideiras, por exemplo, aparecem num menu criativo e simples). De sobremesa, vale um alfajor caseiro ou um pedaço de torta, que podem ser degustados na verde, ventilada e confortável varanda.

“O restaurante sempre foi um sucesso, mas nunca foi um negócio. Decidi fechar porque meu marido foi trabalhar na África e a ideia de acompanhá-lo foi irresistível”, diz Simone, que confessa que nunca imaginou reabri-lo. “Esse negócio de cuidar da fome alheia, dias a fio, é muito braçal. Cozinho porque tenho uma curiosidade enorme com especiarias e o mundo”.

Restaurante Margarida Shopping Cidade (Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 1.298, Itaigara). Bufê a peso, de segunda a sexta, das 12h às 15h

Destaque Experimente os deliciosos sucos da fruta feitos na hora, como o de melancia, ficam por apenas R$ 5, cada. De sobremesa, peça um alfajor caseiro (sai por R$ 6,50)

