"A vacina contra HPV é extremamente segura"

A Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV, iniciada há pouco mais de um mês pelo Ministério da Saúde, foi cercada de controvérsia. Pais aflitos, religiosos e especialistas envolveram-se num debate caloroso, com um arzinho de Revolta da vacina. A ginecologista Adriana Bruno, 46, mestre pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, é uma defensora de primeira hora da medida. Ela acredita que o Papanicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, é uma ferramenta importante, mas insuficiente para reduzir os índices da doença, que atingiu quase sete mil mulheres entre 2006 e 2010 na Bahia. "Nesse sentido, o exame já deu a contribuição que pode dar". Apesar da polêmica inicial, mais de 3,7 milhões de meninas de 11 a 13 anos já se vacinaram. O número representa 75% das adolescentes nessa faixa etária e se aproxima da meta estabelecida pelo governo, de 80%. Na Bahia, 280 mil meninas se imunizaram (73%), até o fechamento desta edição. Esta é a primeira das três etapas da vacinação, que protege contra quatro tipos do vírus, responsáveis por 70% dos casos de câncer. Sobra ainda uma centena de variações, inofensivas, em sua maioria. "De 80% a 90% da população vai estar em contato com o HPV , e 80% dos casos vão ser passageiros. O câncer é a exceção", assegura Adriana.

Entre 2010 e 2013, a senhora pesquisou a distribuição dos genótipos (variações) do HPV na Bahia. Há alguma particularidade em relação ao Brasil?

Primeiro, é preciso dizer que existem mais de 180 variações do HPV. Dessas, 40 estão relacionadas com infecções do trato genital e apenas 12 estão comprovadamente associadas com o câncer. As pessoas precisam entender que o HPV é extremamente frequente. De 80% a 90% da população até 50 anos vai estar em contato com o vírus em algum momento, e 80% dos casos vão ser passageiros. O câncer é a exceção. A pessoa vai adquirir o HPV logo depois do início da vida sexual, e a própria imunidade, na grande maioria, vai resolver essa infecção. Há um alto índice de frequência de HPV até os 30 anos e, depois, uma queda. Por isso, é ideal fazer o teste após essa idade, porque, até os 30, a gente já espera que seja positivo. Entre as variações que provocam câncer, as mais comuns são a 16 e a 18. Elas são responsáveis por 70% dos casos. A vacina que está sendo distribuída agora é para esses tipos e também para o 6 e o 11, que são HPVs de baixo risco, associados a 90% das verrugas. Agora, existe uma variação por continente. Esses são os tipos mais comuns na Europa e na América do Norte. Na África, que tem o maior número de casos, outras variações são mais frequentes. Aqui em Salvador, o que encontramos na nossa pesquisa foi que os tipos oncogênicos mais comuns são o 16 e o 56. O 18 não é tão encontrado.



Isso poderia influenciar a eficácia da vacina na cidade?

Precisaríamos de mais estudos para afirmar isso. O que a gente sabe é que o tipo 16, que é o mais comum e está coberto pela vacina, leva a um risco de câncer 400 vezes maior que os demais. Não sabemos quão agressivo é o tipo 56. Além disso, é importante ressaltar que nosso estudo é inicial e foi feito com diversas pacientes, não só com aquelas que tinham câncer. A principal mensagem é que as mulheres precisam continuar fazendo o preventivo, porque mesmo aquelas vacinadas estão expostas a outros tipos de HPV.

Alguns especialistas questionaram a vacina, justamente por isso que a senhora fala, de não ser eficiente para todos os tipos de vírus.

Eu acho a campanha de vacinação fantástica. Com certeza vai haver uma redução [dos casos de câncer]. Minhas filhas se vacinaram porque viram a propaganda na televisão e acharam importante. A gente nunca vai conseguir vacinar contra todos os tipos de HPV. Esse é o início de uma caminhada. É o que a gente tem no momento. O primeiro país que promoveu a vacinação foi a Austrália, e os trabalhos provenientes de lá mostram que existe uma redução das verrugas genitais, e isso vai diminuindo mesmo entre as pessoas que não são vacinadas. Os custos dos tratamentos para o governo também vão diminuir. Essas lesões de baixo grau não levam ao câncer, mas têm um custo para o sistema de saúde.

