"A única coisa que eu aprendi na vida é falar de cinema"

Quando foi homenageado, há cerca de um mês, no Cine Ceará, Walter Carvalho lembrou-se de uma frase de Fernanda Montenegro: “Não vou receber uma homenagem, vou sofrer uma homenagem”. Um dos maiores diretores de fotografia do cinema brasileiro, responsável pela luz de mais de 90 produções entre cinema e televisão, Walter completa 70 anos em 2017, 45 deles dedicados à arte da luz. Há alguns anos, lançou-se também como diretor e está em cartaz nas salas comerciais com o documentário Um Filme de Cinema, em que entrevista grandes diretores, brasileiros e mundiais, para lançar uma provocação: para que serve o cinema? Gente como Lucrécia Martel, Béla Tarr, Júlio Bressane, Ruy Guerra, dentre tantos mestres, iniciam um papo sobre o fazer cinematográfico pelas lentes de um homem que resguarda suas dúvidas: “Não há a menor chance de eu ter certeza de que sei o que eu estou fazendo. [...] Quanto menos eu sei, mais me interessa saber”. Irmão do também cineasta Vladimir Carvalho, Walter nasceu na Paraíba e foi ajudando Vladimir que começou a carreira. Encantou-se pelo cinema e fez da sétima arte sua morada. Possui uma folha de serviços inestimável, desde trabalhos seminais, como Boi de Prata, de Augusto Ribeiro Jr., ainda na década de 1970, passando pelo fundamental Conterrâneos Velhos de Guerra (1991), do irmão Vladimir, e alcançando prestígio no período da chamada “Retomada”. Por esse momento de reflorescimento do cinema brasileiro, a partir de meados dos anos 1990, Walter fez a fotografia de filmes marcantes como Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Abril Despedaçado, Madame Satã, Amarelo Manga, e tantos outros. Seu último trabalho no cinema foi o esplendoroso O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, e Os Dias Eram Assim, na televisão. Ativo e ainda muito disposto a contribuir e continuar fazendo os projetos que quer, Walter conversou com Muito sobre sua carreira, seus trabalhos e sobre a arte de iluminar.

O que significa para você, como homem de cinema, o fato de ter sido homenageado durante a edição deste ano do Cine Ceará?

Acho sensacional essa coisa que a Fernanda Montenegro falou, ‘você não recebe, você sofre uma homenagem’. Eu entendo que ela quis dizer que a sua responsabilidade só aumenta porque, se é uma homenagem pelo que você fez, o que eu vou fazer daqui para frente tem que ser no mínimo igual ou melhor do que eu já fiz. Isso é um aumento de responsabilidade. Depois também é uma espécie de condenação, parece que você terminou um ciclo, e para mim eu estou começando. Não importa se eu fiz mais de 80 filmes porque o próximo é sempre o mais importante, o mais difícil, até porque eu não sei qual será, que filme é esse que eu vou fazer? Por outro lado, a homenagem é um cafuné no ego, todo mundo gosta, eu tremo as pernas, fico emocionado. Eu estou acostumado a trabalhar com os atores atrás das câmeras.

Como você entrou no mundo do cinema? O que te levou à fotografia?

Tem um fato marcante na minha vida de criança. Eu morava em João Pessoa e passava minhas férias no interior. Um dia chegou à casa de meus parentes um cara alto. Ele armou uma parafernália que seria uma câmera, uma câmera-caixão, e tirou uma foto dos meus tios num sofá, com um flash. Estourou aquele flash de magnésio e saiu fumaça. Isso para mim já foi um espetáculo circense, uma coisa extraordinária para se ver. Como se não bastasse, um tempo depois, eu vi em cima do móvel da sala a foto que foi tirada num prato de porcelana decorativo. E eu pensei: “Como isso foi parar aqui?”. Eu não quero dizer que isso me fez fotógrafo, mas isso mexeu muito com a minha imaginação, com alguma coisa que estava guardada ali dentro. Com o tempo, meu irmão Vladimir me levou num laboratório de fotografia e eu vi pela primeira vez uma foto sendo revelada numa banheira. Isso tudo com 10, 12 anos, foi um deslumbramento.

Mas ainda não era cinema.

Não. Antes eu entrei na escola de design e uma das matérias era de fotografia. Tinha um professor extraordinário que me ensinou a gostar de fotografia. E, com um tempo, eu descobri que fotografia não se aprende, pratica-se. É como na pintura, os pintores têm fases, como a fase azul do Matisse. O que é isso? É que ele não está parado em um ponto só, busca se reinventar, e a fotografia é um pouco isso. Mas, na escola onde eu comecei a fotografar, entrei em um festival de fotografia e ganhei uma câmera. Daí o Vladimir me chama para fazer um filme. E eu disse: “Eu não sei filmar ainda, só sei fotografar algumas coisas”. Ele falou: “Não, rapaz, você é meu irmão, se você errar alguma coisa, eu não conto para ninguém”. O filme era Excelência para um Trem de Ferro (1972), meu primeiro filme. Quando eu o fiz, sem saber o que eu estava fazendo, ganhei um prêmio, em Salvador, na Jornada Internacional de Cinema da Bahia, do Guido Araújo. Daí eu pensei que eu tinha que provar para mim mesmo que eu não podia mentir. Ninguém sabia que eu não sabia fazer aquilo, eu menti. E até hoje eu estou tentando provar para mim mesmo que eu sei fazer alguma coisa com fotografia.

Existe um momento preciso da sua carreira em que você se sentiu, enfim, realizado como fotógrafo profissional de cinema?

Não, eu ainda estou buscando esse momento. Não há a menor chance de eu ter certeza de que eu sei o que eu estou fazendo. Até porque eu não quero. Eu resumo isso com um objeto. Um cubo tem seis lados, mas quando você olha pra ele, só vê três lados. Mas você deduz os outros três. Por mais que você vire, só vê três. A distância entre o que você vê e o que você não vê, nesse espaço há uma suposta poesia. É aí onde eu estou. É na sinapse da memória, pelo ‘entre as coisas’ e pelas relações entre elas que eu me interesso, e não pelas coisas em si. A percepção não é estática nem definitiva, é um estado de espírito, um sentimento. Se ela é um estado de espírito e eu tenho uma linguagem para falar daquilo, eu estou em constante mutação e movimento com aquilo. E quanto menos eu sei daquilo mais me interessa saber porque não conheço. Esse é meu caminho.

Apesar da carreira extensa, seu nome está muito associado ao período da Retomada.

Talvez por causa do Central do Brasil...

Isso. E muitos outros, Lavoura Arcaica, Abril Despedaçado, Terra Estrangeira. Você se sente parte desse movimento?

Se eu fiz parte, eu não sabia. É a coisa da busca. Se, anos depois, aquilo virou uma questão sobre se estava havendo uma retomada naquele momento, ótimo. Mas acredito que eu e quem estava perto de mim, nós não tínhamos essa consciência de “estamos fazendo uma retomada”. A gente estava buscando caminhos, discutindo. Uma pessoa que entra na minha vida com filmes, muito depois da Retomada, e que de certa forma é uma retomada para mim, é Cláudio Assis.

Mas esse é, de fato, aquele foi um momento muito frutífero de sua carreira como fotógrafo. Eu tenho impressão de que você teve oportunidade de fazer filmes incríveis ali.

É, eu tive. Quando o Walter Salles me chamou para fazer Central do Brasil, eu sabia que ia trabalhar com um diretor que sabe filmar, ia trabalhar com um cineasta. Porque tem diretor e cineasta, tem o criador, e tem o mestre. Eu sabia que ia trabalhar na companhia de um cineasta, criador, inventor. Mas isso não é tudo, você pode errar também. E ninguém sabia que ia acontecer o que aconteceu com Central do Brasil. Até porque eu participei de filmes feitos para acontecer e que não deram certo.

Como funciona o seu processo de criação junto aos diretores com quem você trabalha? Depende muito de cada um, ou você impõem um modo de trabalho seu?

Eu tenho minha maneira de trabalhar, mas eu me adapto com muita facilidade à maneira deles. A minha maneira básica de trabalhar a imagem de um filme é não conhecer tudo o que eu vou fazer. É tentar deixar um espaço do desconhecido dentro daquele universo em que o próprio filme vai me induzir, vai me forçar a descobrir. E minha relação com o diretor é sempre transformar em imagem o que está dentro da cabeça dele. A grande dificuldade é como você tira da cabeça do cara para passar pelo seu processo. É terrível, são duas máquinas: uma que fabrica as ideias e outra que processa as ideias. Essa é a grande questão, o que está se passando por essa cabeça? Por isso que eu não chamo as lentes de objetivas, para mim elas são subjetivas. Não tem nada mais subjetivo do que uma lente. A dois metros de uma coluna, isso é uma coluna; há dois centímetros, é só um branco, não é mais uma coluna.

Como foi passar pela transição da película para o digital? Você é nostálgico em relação a isso, à tradição da película?

Eu não senti. Porque eu sou o primeiro fotógrafo de cinema brasileiro que assinou a fotografia de uma novela das oito. Isso eu tenho orgulho de dizer, em uma época que todo mundo tinha preconceito com a televisão. Só o fato de ter feito Renascer me abriu um espaço de visão com outro suporte, e eu fui com medo porque eu não conhecia aquele suporte, eu fiz um curso antes. Foi nesse curso que eu conheci o Luiz Fernando Carvalho, e fizemos um curta-metragem juntos, só depois fizemos a novela. E ao longo desse tempo eu sempre trabalhei com o suporte eletrônico, fui convivendo com as duas coisas. Eu achava que a película não ia acabar tão rápido, eu tenho uma geladeira cheia de filmes para fazer mais experiências no cinema. E a dor que eu sinto não é de saudosista por não poder trabalhar mais com película. A angústia minha é que eu não terminei o que eu queria fazer com película. Antes de chegar a algum lugar, acabou. Eu estou reaprendendo, agora com as novas tecnologias, mas essa passagem, quando eu vi, já era. Não senti, não [risos]. E em relação ao digital, eu sou um pouco radical porque ela não pode mandar em mim, quem manda em mim é a linguagem. A minha companheira é a linguagem, não é a forma da letra que escreve, é o verbo que manda.

Há muita diferença entre fotografar para cinema e fotografar para televisão?

Não vejo muita diferença. Eu até tento ver, estabelecer algum distinção na minha cabeça. Mas quando eu olho para um objeto, para o que eu tenho que iluminar, para fazer a representação daquela imagem, o meu comportamento diante daquilo é sempre o mesmo. A resposta do suporte é diferente, mas não a imagem. A imagem sou eu que faço. Eu posso transformar um objeto dramático numa coisa alegre, depende do jeito que eu olho para ele.

Você acredita que tem se buscado um trabalho mais rebuscado de fotografia para TV?

Quando se vê uma imagem que você gosta na televisão, muita gente diz: “Parece cinema”. Eu nunca vi ninguém dizer que um filme parece televisão. Isso não existe. Não existe televisão cinematográfica, existe televisão bem-feita. Como existe o cinema que não é bem-feito.

Por quanto tempo você trabalhou em Um Filme de Cinema?

Foram 14 anos coletando as entrevistas com os diretores.

Por que a escolha por fazer um filme metalinguístico?

Porque a única coisa que eu aprendi na vida é falar de cinema. Não é que eu aprendi cinema, mas eu entendo de cinema, então eu vou fazer um filme sobre isso para saber mais, para que serve isso. E eu peguei essa pergunta, “para que serve o cinema?”, e fui perguntar para quem faz. Mas é quase como uma busca por autoconhecimento através do que eu faço. É como se eu quisesse questionar a minha própria capacidade de fazer aquilo que eu sei.

Você passou da fotografia para a direção geral de filmes, com um interesse muito grande por documentários. Essa nova função também passa por esse questionamento e esse processo de busca?

Sim. Por que eu fui dirigir? Porque eu adquiri o medo. Na medida em que eu fui fazendo muito filme, eu fui adquirindo o medo de dirigir. Aí eu me desafiei. Já que eu estou com medo de fazer uma coisa que eu acho que sei, eu vou fazer. Não foi a consciência de saber o que eu queria fazer. Eu tive que vencer esse medo.

E o que te atrai tanto no documentário?

Teve uma fase da minha carreira como fotógrafo que eu sempre pulava de um filme de ficção e depois era chamado para fazer um documentário, e foi intercalando assim. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que era um e o que era outro, como não sei até hoje. Faço mais documentário por uma questão econômica. É mais simples fazer um documentário do ponto de vista da produção; às vezes pelo tema não é. Mas, em termos de produção, o tempo, a equipe, é tudo mais reduzido, mais fácil do que armar um esquema de ficção. Como eu vivo de dirigir e fotografar, não posso parar tudo para me dedicar integralmente a uma coisa só. O próximo projeto que escrevi, e estou buscando apoios em editais, é um filme sobre o vazio, o branco. Então, não é uma preferência pelo documentário, até porque quando um filme de ficção é muito bom, ele vira um documentário, e vice-versa.

