A tradicional cozinha galega tem gosto de mar, de porco e batata, não é exatamente light e segue receitas antigas como o velho mundo. Vimos isso em aulas práticas e com ingredientes baianos

Quer conhecer um país? Entre na cozinha, invente um tempo de feira, encontre quem abra a porta de casa em vez do restaurante. Às vezes, dá para chegar perto sem ir até lá, basta alguém vir. Sem atravessar o oceano, quis saber se isso era real: me inscrevi num curso de culinária galega. Seis dias de aula com um professor nativo. Não virei monja nem nai (a mama da Galícia), mas vi como eles tiram proveito de uma maré cheia, de um pasto verde e exploram delícias como porco e batata.

Éramos 32 na 5ª edição do curso promovido pela Xunta de Galícia e pela Associação Cultural Caballeros de Santiago. O ateliê da Perini cedeu espaço para que o chef Francisco Romero ensinasse uma sabedoria antiga, com mais respeito do que ousadia a receitas que misturaram ingredientes daqui com alguns trazidos na mala.

Começamos pelo bê-á-bá. Cortes da cebola, fundos de frango, carne e peixe. Ainda era dia de entender o lugar de cada um entre olhar e fazer. Lá se foi boa parte da classe para as tortilhas: batata, cebola e ovos com calabresa. Perdi essa ajudando no grupo do pão de nozes, que por aqui não seria pão nem bolo, a massa umedecida por um licor de anis. Por falta de tempo, o forno ficou com o professor, e a nossa curiosidade que esperasse o dia seguinte.



Adaptação

Foi quando ficamos sabendo que o rape é um peixe feioso e cabeçudo, mas, por isso mesmo, uma gostosura. A proposta era empanar, regar com molho americano - cabeça de camarão flambada no conhaque - e assar numa cama de batatas e cebolas fritas. Não esperamos o forno para provar, mas isso era menos importante. Não existe rape na Bahia, foi surubim. E usar as armas que se tem é meio faca de dois gumes. Ótimo, porque viabiliza a receita, mas cruel, pois deixa grudado no pensamento: que gosto terá esse tal de rape? Respondo sobre o pão de nozes, uma massa mais pesadinha, que pede para ser testada em casa, com manteiga e café.

Dei de ombros quando

o professor perguntou quem faria o salpicão, imaginando frango defumado, maionese e o que havia de galego naquilo. Vacilei. Era uma vinagrete de camarão, peixe e marisco. A receita original leva zamburinhas, pequenas vieiras, e, sim, elas fizeram falta. Mas usamos siri catado e deixamos marinar na geladeira até o encerramento do curso. Bonita, macia, mas meio roubada pelo vinagre de vinho. Fizemos ainda mexilhões empanados e crepes com chantili. Detalhe genial: para untar as frigideiras, bacon espetado no garfo.

O terceiro dia foi de paella: camarão, lula, peixe, mexilhão e frango. Para colorir e temperar, pimentão vermelho, molho de tomate, ervilha, vagem e açafrão. Seu Jose Barcia, tesoureiro do Caballeros, está na Bahia há mais de 50 anos. Sempre ia atrás dele com meu bloquinho. A paella, ensinou, é mediterrânea e conquistou a Galícia não faz tanto tempo. Eles não são muito de arroz. Bem mais galegas foram as empanadas, que levariam zamburinhas e fizemos com sururu. Ou o caldo de frango, porco, feijão-branco e unto, manteiga suína trazida pelo chef. A couve fez as vezes do berzo e foi aconchegante tomar esse caldo justo quando em Salvador só fez chover. Rosquinhas de anis e cascas de limão foram fritas pela até então anônima colega Carmem Chamorro, esposa do cônsul da Espanha no Brasil. Ideais para um fim da tarde. Seguimos.

As batatas ao estilo entroido representam o Carnaval. Cozidas, levam pasta de chouriço, costelinha e ricota. Já para o toucinho do céu, é só bater os ovos direito e ter paciência de derramar o ponto de fio por cima de uma calda de caramelo. Sobremesa aprovada. A sexta-feira teve empanada de bacalhau, um polvo à feira, comprado fresco, congelado e amolecido em sustos de água quente. O pastel de cabracho na verdade é um patê assado em banho-maria, o peixe espetado de espinhas trocado por linguado e lagostim. Assamos a torta-símbolo da capital, Santiago de Compostela, amêndoas, ovos, canela e limão. Ainda fizemos trufas e um licor de ervas que vieram escondidinhas na mala de Francisco. No ar, cheiro de cachaça, marisco e chocolate. Acabamos numa mesa farta. Bem-humorado, o professor, que nunca tinha vindo ao Brasil, lembrou que há laboratórios fantásticos na Espanha, a exemplo do icônico Ferran Adriá, mas, para ele, comida é comida, do tempo em que as famílias assavam porcos inteiros e não resolviam suas compras solitárias no supermercado. Francisco defende a tradição e uma "cozinha criativa".

Valeu. A ideia é que o projeto se renove no ano que vem, e o Caballeros pretende construir uma cozinha para isso, antecipou o segundo-vice-presidente Laureano Ventin, outro que aturou minhas dúvidas nas aulas. Às vezes era difícil ver todo mundo querendo fazer tudo, mas foi divertido. O idioma pode ter sido uma barreira, mas a gente se entendeu. Tanto que, ao final, estávamos todos de boca fechada. Comendo.

adblock ativo