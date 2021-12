A todo vapor

Há quem diga que os alimentos preparados ao vapor, apesar de mais saudáveis, são sem graça. A ideia, no entanto, é equivocada. Sejam legumes, verduras, folhas, carnes, frangos ou peixes, há muitas maneiras de manter o sabor da comida feita no vapor. Em São Paulo, por exemplo, foi inaugurado um restaurante cuja especialidade é vender hambúrgueres que são cozidos no vapor.

O lugar escolhido para abrigar a Vapor Burguer & Beer foi a famosa Vila Madalena. A água em estado gasoso é responsável pela produção de todos os ingredientes dos sanduiches preparados, fazendo com que o produto perca 25% de sua gordura saturada e tenha 15% a menos de sódio em sua composição. O vapor é utilizado na produção de todo o cardápio, desde a entrada até a sobremesa. Não se usam grelha, fritura nem chapas.

Em Salvador, ainda não há resaturantes especializados neste tipo de cozimento, mas há uma variedade de pratos que são servidos com alimentos ao vapor. O restaurante natural Ramma, por exemplo, oferece em seu buffet o abará de feijão-verde, que é feito com cebola, azeite e gengibre ralado.

"O nosso restaurante é muito frequentado por turistas, mas normalmente são pessoas que buscam uma alimentação saudável. Com o abará de feijão-verde, o turista pode provar uma das comidas típicas da Bahia, só que em versão muito mais nutritiva", diz a proprietária do restaurante, Angela Rabello.

