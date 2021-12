A sucessora de Irmã Dulce

Anos antes de morrer, em 13 de março de 1992, Irmã Dulce já pensava no futuro das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Chegou a propor a Madre Tereza de Calcutá que assumisse a gestão, mas a dona do Prêmio Nobel da Paz de 1979 declinou. A freira foi ao então arcebispo primaz do Brasil, D. Avelar Brandão Vilela, e fez a oferta. Também não obteve êxito. Diante da dificuldade de encontrar um sucessor, a beata voltou seu foco para aquela que considerava sua sucessora natural, a sobrinha Maria Rita Lopes Pontes, que morava no Rio de Janeiro, onde nasceu há 58 anos, e que, embora mantivesse estreita e afetiva relação com a tia, não cogitava, nem de longe, a ideia de tomar para si aquela missão, considerada árdua demais. "Eu tinha a minha vida estabelecida no Rio, onde trabalhava como jornalista, e não queria abrir mão disso". Quando os problemas de saúde da tia começaram a se agravar, Maria Rita foi convencida pelos conselheiros das Osid a assumir o comando da instituição interinamente. "Diziam que minha presença daria tranquilidade a ela. Me rendi. Afinal, logo estaria de volta ao Rio". Passados 22 anos, continua achando a tarefa pesada. Nem por isso cogita deixar a obra que adotou como missão de vida. Casada há 23 anos com um empresário do ramo de cerâmica, Maria Rita mantém a vida pessoal longe dos holofotes. Prefere dirigi-los às obras. Já a vaidade feminina é resolvida com um simples batom.



Como era sua relação com Irmã Dulce?

Embora morasse no Rio, estava sempre em Salvador nas férias, nos falávamos muito por telefone. Tínhamos uma afinidade muito grande. Ela tinha o hábito de fazer cartinhas para as pessoas, às vezes colocava um bilhetinho na nossa cama com um agradecimento, uma mensagem de amor. Era um carinho extraordinário, e nós procurávamos, eu e minha mãe, retribuir de longe, sabendo das suas dificuldades. Ela comia pouco, então a gente procurava coisinhas que ela gostava e mandava. Tinha uns biscoitos da Confeitaria Colombo que ela adorava. Tem gente que imagina que Irmã Dulce, por conta do sofrimento que passou, fosse triste. Mas ela tinha um humor fantástico, estava sempre brincando, vendo o lado bom da vida. Ela era muito espirituosa.

Ela tinha um cuidado especial com a senhora e com sua mãe, dona Dulcinha?

Sim, muito. Ela era muito presente, como irmã, como tia. Tenho centenas de cartas dela, algumas estão no memorial, outras, na minha casa.

Nas cartas, ela falava das dificuldades de manter as obras sociais?

Sempre. Pedia para rezarmos o terço diariamente, não perder a missa de domingo... e nós obedecíamos.

Quando a senhora vinha de férias, acompanhava o trabalho que ela fazia?

Sim, especialmente quando ela visitava os doentes nos leitos. Eu ajudava a distribuir os alimentos e servir.

A senhora, quando criança, a via como?

Me surpreendia com o desprendimento, com a disponibilidade, com o afeto. Achava bonito, sabia que tinha uma tia muito especial, diferente das outras, mas não compreendia o que aquilo representava.

Ela a influenciou de alguma forma?

Eu a tinha como referência. Ela me fez ver que as coisas materiais não eram importantes. Foi um grande exemplo na minha vida.

A senhora vivia no Rio, tinha uma carreira, de repente teve que largar tudo para assumir as obras. Como recebeu essa missão, que considerava, segundo declarou na época, grande e pesada demais?

Eu sempre dizia a ela que iria ajudá-la com a minha profissão, difundindo a obra, e isso sempre fiz. Em 1989, passei a integrar o conselho e a entender um pouco a política estratégica, a gestão do trabalho. Foi então que minha tia adoeceu e Dr. Norberto (Odebrecht) e Dr. Ângelo (Calmon de Sá), conselheiros, me convocaram para assumir interinamente as obras, porque isso daria serenidade à Irmã Dulce. O plano era ficar só três meses, mas ela piorava a cada dia, e vi que ficava mais difícil retornar ao Rio. Deixei a empresa e assumi a obra de vez.

