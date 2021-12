A simpatia desse som

Ficou para trás o tempo em que o artista precisava deixar sua terra, desbastar suas origens, em troca de sobrevivência e reconhecimento em aldeia alheia. Hoje, em vez de exportar uns quantos caetanos, as muitas 'santo amaros' que existem Bahia adentro deveriam se preocupar mais é em cultivar uns tantos robertos. Assim, ao menos, é como pensa o cantor e compositor Roberto Mendes. Na soleira dos 60 anos - que completará em 22 de novembro, o Dia da Música -, o violonista já começou a comemorar: no mês passado, fez uma série de quatro shows no Teatro Gamboa Nova, em Salvador. Famoso nacionalmente pelas composições gravadas por Maria Bethânia (como Beira-mar, que lhe rendeu um prêmio nacional de melhor canção) e admirado por astros como Caetano Veloso e Gilberto Gil, Roberto ocupa-se mesmo é em distanciar-se cada vez mais do 'star system' tupiniquim: a capital do mundo, para ele, é Santo Amaro, onde nasceu e vive até hoje - e de onde só sai com a passagem de volta no bolso. Casado há 33 anos com a também santo-amarense Lícia, pai de três filhos santo-amarenses e avô de um neto paulistano (a contragosto), Roberto revisitou a carreira - relembrou os parceiros, como Capinam e Jorge Portugal, exaltou as tradições da terra e repudiou a política - num papo no Nando's Bar, em São Brás, distrito da Grande Santo Amaro.

Antes de começar a conversa a sério, que história é essa de que o povo do Recôncavo é um povo da bunda solta?

É um povo que mexe muito. O umbigo não é muito bem parafusado. Esse modo pendular de girar de um lado para o outro, de maneira que o umbigo sustenta esse movimento da bunda, é a tradução da palavra semba [ritmo africano, ancestral do samba], um giro em volta do umbigo. O que poderia girar em torno do umbigo? Só a bunda. No Recôncavo todo, mas sobretudo em Santo Amaro, é fundamental essa herança do movimento da bunda.

Para celebrar os 60 anos, você escolheu fazer um show modesto, num teatro pequeno. Grandes produções atrapalham?

Muito raramente eu vou a shows. Mas, quando vou, ouço as pessoas ao meu lado falando "que luz belíssima", mas ninguém fala que o artista "cantou lindamente", que "lhe fez chorar". Com 60 anos de idade, escolhi me recolher. Fiz um pacto com a solidão para fazer um inventário de todo o meu procedimento.

Sua música é popular, mas por trás dela há uma erudição grande, todo um trabalho de pesquisa histórica, musical, etnográfica até. Qual a importância disso?

A pesquisa nunca termina. Não acredito em teses acabadas, só acredito em pesquisa. E não acredito na razão quando ela se mete a discutir fé e sedução. O que me levou à pesquisa foi ter sido seduzido por esse comportamento [tradicional de Santo Amaro]. A cadência provocada pela razão, é isso que a África não tem, que a música orgânica não tem. Mas, se você observar bem, eu não consigo bater no violão. Isso me deixa traumatizado, porque eu queria era fazer percussão no violão. Eu venho de uma época em que você tinha que estudar, entender harmonia, o acorde, as escalas... o que se pode ensinar. Descobri que isso tudo é até onde a sedução permite que a razão chegue. A partir daí, a razão vira lixo, academia. A simpatia, a proximidade da música com o silêncio, se perde quando a razão chega.

Daí sua necessidade de buscar alternativas à razão na tradição popular?

Sim. Hoje me sinto mais aliviado, mais preparado para poder falar ou tocar, e muito feliz, porque toco o que quero. Aos 60, consegui um milagre: sensibilizar minhas matrizes. Tocar para Dalva, e ela chorar? Tocar para João do Boi, e ele me dizer "me lembrou papai"? Tocar para Edith [do Prato] e ouvir ela dizer "é bom você estar aqui tocando comigo"? É outra coisa. Quando você sensibiliza o acadêmico, o professor doutor, ele diz "hum, olha esse batimento...". Já não quero perceber isso. Não tenho mais a referência do som como palavra - o dó, o ré, não interessa. Quero apenas a simpatia desse som.

Em seus últimos trabalhos, você tem se dedicado à chula. O que é a chula?

Essa coisa da bunda solta é herança da chula. Chula é um ritual em que o violeiro sozinho não canta - só se canta em parelhas [de violeiro e cantador]. É um canto violado. Todas as letras são feitas homenageando a beleza da mulher. A viola chama, e essas mulheres entram na roda, movimentando a bunda. Aí o umbigo desparafusa, a bunda enlouquece, os sambadores quebram no pandeiro, gritam, e as mulheres sambam, sem tirar o pé no chão [pela tradição antiga, quem tirasse o pé do chão levava fama de prostituta]. Rapaz... aquilo vira um inferno.

Você sempre morou em Santo Amaro. Alguma vez já se arrependeu?

Lógico que não. Nunca pensei nisso. Minha mulher é da minha cidade, meus filhos nasceram aqui. Aqui, a evolução cultural é muito lenta, é preciso conviver com ela para percebê-la. Muita gente me diz: "Roberto, você, ficando em Santo Amaro, não é um grande artista". Eu digo "sou, sou mais do que todos os que não moram aqui". Porque aqui meu processo de pensar é muito lento, minha evolução é muito pequena. Levei 40 anos para gravar um xaréu, para me aproximar mais da chula.

É uma crítica aos outros que saíram?

Não. Eu sou conhecido no Brasil porque Bethânia, Caetano, Gil falaram do meu nome. Sou grato a eles pelo resto da vida. Nada contra Caetano, mas, se você não tem inventário, não pode inventar. O que quero é chamar a atenção para de que maneira os 'estrangeiros' da sua tribo podem ajudá-la sem se corromper, sem mentir, sem negá-la. Outro dia, fui dar uma entrevista na rádio, alguém ligou e disse: Roberto, eu lhe encontro sempre na feira, lhe peço autógrafo, e você nunca me deu. Respondi: "Justamente porque você me encontra na feira, meu amigo". Aqui, não sou artista, sou cidadão.

Há quem lhe ache chato por essa devoção a Santo Amaro...

Vivo em busca de Santo Amaro sempre. Falo em Santo Amaro todos os dias, só penso em Santo Amaro. É meu jeito de viver. Hoje, qualquer cidadão que sai de sua tribo para viver em outra forçosamente vai ter que mentir para ser aceito. Porque, se ele se impuser, ele volta, não consegue sua sobrevivência. No Rio de Janeiro, tudo que não serve à nação carioca vira "regional". Exemplo disso é essa coisa medíocre de prêmio de música. Eu ganhei uma vez um prêmio [Prêmio TIM, em 2007] de melhor música do Brasil [por Beira-mar, parceria com Capinam]. Fiquei constrangido e não fui receber. Era uma chula que Bethânia gravou. Eu já tinha gravado antes dela, muito mais original, mas ganhei porque Bethânia gravou. A música gravada por mim, se fosse julgada, seria [classificada como] "regional". Porque existe no Brasil um partido musical chamado MPB, que tem donos, pessoas diretamente ligadas a uma ditadura cultural que impõe seu gosto, sua fala. Exemplo disso é Ivete Sangalo, baiana, ter tido que tomar um curso de sotaque baiano para interpretar em Gabriela. É de uma mediocridade singular, de uma subserviência cruel.

adblock ativo