A rua da minha placa

Os problemas da vida e da morte às vêzes me assaltam nas minhas horas de insônia. Obediente aos meus princípios, não os repilo, deixo que êles tomem as mais estranhas formas. Ontem, por exemplo, eu me pus a pensar numa das coisas que podem acontecer, depois da minha morte.

Não que eu esteja pensando em deixar agora a companhia de vocês. Pelo contrário, tenho o propósito de demorar o maior tempo que me fôr possível nessa conversinha que não ata nem desata, mas ajuda a gente a viver. Se, todavia, não surgir daqui até o dia fatal algum cientista daquém ou dalém cortina, com o elixir da longa vida num provete, serei forçado a empreender a longa viagem. E é bom que vá acertando alguns pontos desde já.

Ora, não quero fazer insinuações, mas acho que está no limite das coisas possíveis que se lembrem de colocar o meu nome numa rua da cidade. Minhas razões são as seguintes:

1º - Eu me tenho metido em tanta coisa aqui, que uma delas bem pode justificar uma placa.

2º - Muitas vêzes um vereador está sem assunto para um projeto. E eu poderei servir.

3º - Tanta rua por aí tem nome de gente que...Bem. Vou deixar êsse ponto para evitar complicações. Admitamos que o fato possa ocorrer. E, nesse caso, deixo para o provável vereador do futuro as recomendações que se seguem.

Não me ponham em rua que o povo já haja batizado com outro nome. Tenho defendido em vida a conservação dos nomes pitorescos e tradicionais, não me ficará bem a incoerência da placa. Será um motivo para o desassossêgo de minha alma e não creio que alguém fique interessado em me transformar em espírito perturbado.

Não quero também substituir o nome de ninguém. Seja de quem fôr. O defunto mais velho não haveria de gostar da mudança, com muita razão, e ficaria ressabiado comigo. Ora, não quero chegar lá e encontrar logo essa animosidade pela frente. O tal sujeito já tem por lá o seu ambiente formado e dificultaria extraordinariamente o meu processo de adaptação.

Também não desejo que me emplaquem em esquinas de ruas escuras e mal cheirosas. Creia, futuro vereador amigo, que isso não é filáucia. É que a gente ser condenado a ficar, mesmo em placa, a ver e cheirara certas coisas, é suplício que Dante esqueceu.

Nem faço questão de rua de casas ricas, grã-finas. Até prefiro não ir para uma dessas. São ruas belas. Mas são frias. Não palpita nelas a vida estuante que corre por outras artérias. A vida está dentro das casas, protegidas de olhares indiscretos, por muralhas de ficos.

Eu quero uma rua de subúrbio, que dê num largo. Não pleiteio o largo porque sei que não tenho merecimentos para tanto. Basta-me a rua por onde passem as crianças que vão brincar no largo, em tardes de sol. E por onde caminhem os namorados, em noites de lua, à procura da sombra acolhedora das árvores do largo. De minha placa verei, reluzente de alegria, a uns e outros. E quando ela estiver molhada, todos pensarão que é chuva ou orvalho. Só eu saberei que são lágrimas de ternura e de saudade.

Crônica publicada em A TARDE em 16/6/1959 por Adroaldo Ribeiro Costa | Ilustração: Bruno Aziz

