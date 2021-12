A Passagem

Em abril de 1999, João Miguel, 46, atravessou as ruínas da colônia Juliano Moreira, que por meio século haviam servido de abrigo e prisão para loucos irremediáveis, no Rio de Janeiro, balbuciando a frase "um dia eu simplesmente apareci". Naquele fim de tarde, quando a luz começava a borrar os contornos das construções, ele pôde, finalmente, tocar e vestir o manto que havia caçado por quase um ano. "Era um manto sagrado", diz Miguel. "Quando o coloquei, fui batizado".



"Um dia eu simplesmente apareci" era a frase que Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), interno da Juliano Moreira por 50 anos, respondia aos curiosos sobre sua biografia. O manto era a mortalha sagrada que Rosário cerziu durante toda a sua vida para vestir no dia do Juízo Final. Em abril de 1999, quando João Miguel alcançou a obra síntese do artista catalogado como louco, estava selado um fascínio e uma obstinação.



"Foi como testar a fé na minha profissão", diz Miguel, sobre o projeto de levar a história de Bispo do Rosário para os palcos. Um teste autoimposto, como hoje ele vê. E um teste que, a julgar pelos resultados colhidos desde a estreia do monólogo Bispo, em 2001, resultou em absoluta aprovação. O espetáculo fez o nome de Miguel saltar para o cinema (Xingu, O céu de Suely, Cinema, aspirinas e urubus) e, depois, para a TV (Cordel encantado, O canto da sereia, Felizes para sempre?). O efeito mais precioso para a sua carreira, no entanto, ele descreve: "O delírio de Bispo do Rosário quebrava catalogações. Eu quebrei as minhas como ator".



Dez anos após encerrar a primeira temporada de Bispo, Miguel agora ensaia numa saleta no Teatro Castro Alves os ajustes para a reestreia. Uma espécie de agradecimento e um novo teste. No dia 5 de agosto, subirá ao palco do Teatro Vila Velha, vestido com um manto que mimetiza o original, para representar o místico labirinto criativo de um artista plástico que mudou a vida do ator. "Eu não paro de pensar em Bispo do Rosário um dia sequer", diz. "Tem pessoas que você carrega como algo que te move. É assim que carrego Bispo".



NEGRO, INDIGENTE



A saga mental de Arthur Bispo do Rosário, então um ex-sinaleiro da Marinha, nascido em Japaratuba, Sergipe, no ano em que o reino de Machu Picchu foi descoberto, remonta à noite de 22 de dezembro de 1938, quando, aos 29 anos, conduzido por um imaginário exército de anjos, ele andou pelas ruas do Rio de Janeiro com um destino: a igreja da Candelária, onde anunciaria que era um enviado, incumbido de "julgar os vivos e os mortos". Dois dias depois, na noite de Natal, acabaria sob o domínio da psiquiatria, enviado ao Hospital Nacional dos Alienados e, mais tarde, para a colônia Juliano Moreira, onde rótulos não demorariam a distinguir sua ficha: negro, sem documentos, indigente.



Ao longo das cinco décadas seguintes, Rosário se incumbiu de recriar o mundo em miniatura. No pavilhão em que foi instalado, fez bordados, colagens, estandartes e objetos que, no fim de sua vida, seriam expostos em museus e bienais. No confinamento, usou a criatividade para obter matéria-prima, bordando suas peças com a linha que desfiava dos uniformes.



O manto que João Miguel veste no palco está bordado com os nomes de quem o auxiliou no projeto da peça - roteiristas, figurinistas, músicos. O manto confeccionado por Rosário trazia bordado os nomes das pessoas que ele julgava merecedoras de subir aos céus - pacientes, médicos que o afeiçoavam, mulheres que ele identificava como musas - e, também, desenhos de tabuleiro de xadrez, dado, mesa de sinuca, avião, números, palavras.



"Bispo não tinha contato com a cultura contemporânea, mas seu trabalho dialogava com o que era feito, naquele mesmo momento, em centros como Nova York e Londres", diz Miguel. "Ele foi catalogado como esquizofrênico paranoide, viveu num período crucial do Brasil, de ditadura e de muita repressão. E esse homem passou uma vida inteira edificando a partir dos restos de lixo, das linhas que desfiava das colchas. Ele falava: "Estão dizendo que faço arte. Quem fala não sabe de nada. Isto é minha salvação na Terra".



RUÍDO



A primeira vez que João Miguel ouviu falar em Bispo do Rosário foi através do livro escrito pela jornalista Luciana Hidalgo, O senhor do labirinto (editora Rocco, 1996), que repassa a história do artista, de Japaratuba ao Rio, do hospício ao museu. Para um jovem ator em crise, a força colossal de Rosário se apresentou como afago. "Visitei minhas memórias através da vida dele e entendi que uma peça sobre ele não deveria falar em loucura, mas em lucidez".



A busca por peças que remetessem a Rosário levou quatro anos, incluindo visitas regulares à colônia Juliano Moreira e ao Museu Bispo do Rosário, que hoje ocupa um dos prédios da antiga colônia e abriga a maior parte das obras assinadas pelo artista. No texto do espetáculo, confeccionado por Miguel e pelo cineasta Edgard Navarro, está representado o paciente fragilizado, mas também o dominador, um Bispo-xerife do território imaginário de seu quarto, ao qual tinha acesso apenas quem dissesse enxergar a cor de sua aura (azul). "É uma peça não biográfica, feita a partir das palavras e frases de Bispo, que permitem vislumbrar muitos aspectos de sua trajetória", diz Navarro. "Não é peça-música, mas peça-ruído".



Num galpão, o cenário do espetáculo envolve o espaço e a plateia em paredes de lona. Objetos, adereços, miniaturas e painéis espelham a paramentação de Bispo: assemblage, faixas, cetros, mantos, estandartes, retalhos. De todas as formas, a peça remete à ideia de labirinto.



"Bispo do Rosário era ora o negro, ora o colonizador. Ora o excluído, ora o rei", diz Miguel. "Mas visito Bispo do Rosário, sobretudo, a partir do que ele me inspira: resistência, positividade, 'afirmatividade'. Num mundo onde nos aprisionam pela catalogação só é possível ser feliz se não nos importarmos com rotulações".



O PRISIONEIRO DA PASSAGEM



A despeito de toda investigação por parte de críticos e historiadores, a história de Bispo do Rosário ainda é repleta de lacunas. Sabe-se que ele trabalhou na Marinha, lutou boxe e foi internado pela primeira vez em 1939. A chegada ao Rio, os vínculos afetivos e estéticos que deixou em Sergipe, no entanto, são partes para sempre deletadas da história de um homem que dizia que simplesmente apareceu.



Na confecção do livro que serviu de base ao espetáculo, Luciana chegou a viajar para Japaratuba. Compreendeu a estética de Arthur Bispo do Rosário a partir dos folguedos da Folia de Reis - os fardões, bordados e estandartes confeccionados pelo artista remetem ao folclore de sua terra -, mas jamais alcançou os laços familiares. "Ao se dizer um enviado dos céus, ordenado por anjos, Bispo apagou suas pegadas no mundo dos humanos", diz Hidalgo.



Rosário não conseguiu dirimir o fascínio por sua obra - em 1982, levada ao MAM-Rio, numa exposição assinada pelo crítico Frederico Morais, hoje credenciado como o descobridor do artista, e, depois, à Bienal de Veneza e a museus de Nova York e Londres. "Originado pela doença ou adaptado por ela, o extraordinário talento de Bispo antecede e extrapola qualquer estigma", escreveu Morais no texto de apresentação de uma mostra no museu londrino Victoria & Albert. "O que ele deixou foram obras de arte, não sintomas".



JUÍZO FINAL

Numa tarde no início de julho, enquanto se preparava para mais um ensaio para a reestreia do monólogo que o projetou ao país, João Miguel expôs a inquietação que o levou a montar Bispo. "O que é misticismo e o que é loucura? A psiquiatria condenou e classificou um homem pelo que ele via. Quando você encara a vida de Bispo do Rosário faz um questionamento sobre o que considera verdade e é levado a permanecer acima do que é terreno".



Uma das frases mais conhecidas de Rosário é, justamente, sobre suspensão. "Os doentes mentais são como beija-flores, nunca pousam, ficam a dois metros do chão", costumava repetir. A aclamação que Bispo tem recebido desde de sua estreia se divide entre a atuação de João Miguel e a forma como a face "crédula" do artista plástico está exposta: a crença máxima de Rosário estava na "passagem", o movimento no qual o mundo seria desfeito e recomeçaria "plano, sem abismo e defeito de classe". "Há maior lucidez do que clamar por igualdade?", pergunta Miguel. "Talvez, num país desigual como o nosso, essa seja a maior das loucuras".



Funcionários e pacientes nem sempre alcançavam as motivações de Rosário. Qualquer elemento do ritual manicomial ganhava um significado sob sua lógica. Eram objetos de algodão, aço, ferro e outros materiais, reunidos conforme a sua concepção plástica. Ao se situar à margem do cotidiano do hospício, numa época em que a psiquiatria encarava os manicômios como campos de experiências (eletrochoques e lobotomias incluídos), ele se insulava numa cela e se esforçava para erguer o que batizava de "novo mundo". "Quando eu subir, os céus se abrirão e vai recomeçar a contagem do mundo", dizia. "Vou nessa nave, com esse manto e essas miniaturas que representam a existência. Vou me apresentar". Sob certo aspecto, Bispo, o espetáculo agora retomado por João Miguel, é o cumprimento da profecia de Arthur Bispo do Rosário.





Um dia eu simplesmente apareci

De 5 a 28 de agosto

Teatro Vila Velha

Sextas e sábados às 20h e, domingos, às 19h.

R$ 30 (inteira)

