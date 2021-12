A música autoral de Ian Lasserre

Se música é coisa séria? Pergunte a Ian Lasserre, 24, e terá uma resposta contundente. Ele é de dizer, na lata, coisas do tipo "minha religião é a música". E nem pense que é frase de efeito só para impactar. Ian é um autodidata criado em rodas de violão. "Na minha família, o Parabéns a você é cantado e tocado em ritmo de samba". A herança é forte. Do avô, Luizinho - "o boêmio mais autêntico que conheci" -, ficou o gosto pelos boleros; e do pai ganhou um violão. Tinha 8 anos e um monte de revistinhas com letras cifradas. "Aprendi tocando Titãs". O rock'n'roll chegou mais forte quando ganhou uma guitarra do padrasto. Nessa época morava nos Estados Unidos, ouvia Led Zeppellin e tinha amigos de todas as partes do mundo. Sotaques com acentos culturais tão diversos teriam ajudado a acender seu interesse pela cultura, pelo intercâmbio e interlocuções? Vá saber. Mas é fato que Ian aprecia música com conteúdo e que as trocas têm um papel importante nas construções do artista. No grupo Manontroppo, ajudou a articular música, cultura, arte e filosofia em debates que ganharam o palco do Solar Boa Vista. Depois, engajou-se no experimentalismo do In-Transitu. Agora, focado na carreira de cantor e compositor, solta a voz no Teatro Sesi, dia 30/10, para lançar o EP Ideias e Pedaços, primeiro produto do trabalho autoral solo. O álbum Pindorama deverá ser fruto de "450 mil ritmos" e todas as inquietações filosóficas do artista com seu venerável violão.

