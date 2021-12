"A Modem é uma marca com DNA próprio"

Novatos no mundo da moda. Desde abril de 2015, os designers André Boffano, graduado em estilismo pela École de La Chambre Syndicale, em Paris, e Sam Santos, graduado em design de moda em Belo Horizonte (MG), não deixam nenhuma dúvida de que chegaram para conquistar os corações femininos com uma inspiração totalmente diferente do que a maioria está acostumada. Fora dos padrões convencionais, eles aproveitam tudo o que a arquitetura e as artes plásticas podem oferecer como conceito e criam peças únicas, poderosas, cujo objetivo é fidelizar clientes que não têm medo de expressar força e segurança através de peças leves e com cortes marcantes. Um contrassenso? Sim! Mas que graça teria se não fosse! Nesta entrevista, exclusiva para Muito, André e Sam falam sobre a inspiração para criar a Modem, marca que vem crescendo em todos o país.

Como vocês se conheceram e como decidiram criar a marca juntos?

Sam | Nos conhecemos pelas redes sociais e mantivemos contato por termos a mesma estética. Morei um tempo com meus pais nos Estados Unidos, mas, quando terminei o highschool voltei ao Brasil para estudar moda, só que ao retornar para cá o André foi para a França, o que acarretou um desencontro.

André | Morei sete anos na França, onde estudei e trabalhei. No último ano lá, eu e Samuel começamos a fazer o plano de negócios da marca, qual seria o público, que tipo de roupa faríamos. Começamos a analisar o mercado de moda. O Samuel estava terminando a graduação dele em Belo Horizonte e já estávamos planejando lançar a Modem em abril de 2015.

Por trás de toda marca há uma história e por trás de todo nome há um porquê. Qual é a história da Modem Studio? Como decidiram criá-la?

Sam | Modem vem do aparelho de computador que capta sinais. Tentamos fazer o mesmo em nossa marca, pois temos muita influência das artes plásticas, da arquitetura... Pegamos estes sinais e transformamos em roupa.

André | O modem capta vários sinais para emitir uma onda. Pegamos várias coisas do cotidiano e juntamos em uma só. Tudo com muita sutileza. A influência da arte, por exemplo, está sempre presente nas coleções, mas de forma que não seja clichê. Usarei como exemplo os puxadores de zíper, que fizemos a partir da segunda coleção visando ter um reconhecimento mais fácil da marca, de forma que a pessoa que esteja usando a roupa com o zíper saiba de cara que é uma roupa da modem. O puxador é inspirado nos mobiles do Alexandre Calder.

Sam | Quando estávamos fazendo a marca, pensamos num vocabulário. Na nossa primeira coleção, do verão 2016, imaginamos formas que vinham da arquitetura, mas também temos essa veia nas artes plásticas, que são as assimetrias denominadas por nós de organic clean. Evoluímos a questão da assimetria desde a primeira coleção, já é parte do DNA da marca.

André | O objetivo estético da marca, no início, era o de fazer uma roupa limpa, com uma imagem de moda forte, chamando atenção pelo design e que todas as peças pudessem ser peças usáveis no cotidiano.

Sam | O que mais estimula é ver as pessoas usando a roupa, ver a vida real, até pelo momento do mundo hoje. Pensamos que tudo o que acontece na sociedade reflete na roupa e em como as pessoas se vestem.

André | Não fazemos roupa de imagem, roupa de desfile. Isso é algo que existe muito no Brasil, mas é uma frustração para o consumidor final ver um desfile e, depois, chegar à loja e ter outra coisa totalmente diferente. Cem por cento do que a gente mostra é possível de ser comprado.

Sam | Nossas peças não são extremamente comerciais, mas possuem informações de moda, detalhes. Pensamos bastante nisso. No produto, no acabamento, qual será o tecido utilizado, a qualidade, a durabilidade...

André | A grande dificuldade de uma marca jovem, hoje em dia, é ser reconhecida rapidamente. Algumas conseguem com investimentos bilionários, outras têm que buscar alternativas. Desde a primeira coleção, criamos códigos – a assimetria, o organic clean, o industrial – e desenvolvemos as coleções baseadas nisso. Uma é a evolução da outra, de forma que, daqui a dez anos, a gente pegue todas as coleções e consiga fazer algo linear.

Sam | Gostamos de pegar as modelagens das nossas coleções, olhar para elas e estudar como aquilo pode evoluir, como pode ser relevante para o momento. Como começamos com essas assimetrias, esse organic clean, isso foi desenvolvendo uma desconstrução, para que se torne outra peça.

André | A peça do verão 2016 no inverno 2017 já tem uma releitura total, vem com um transpasse, com babados. Essa evolução vai acontecendo e sendo relevante.

Muitas marcas demoram bastante para ganhar reconhecimento, enquanto vocês estão no mercado há quase dois anos. O que vocês acham que foi o ponto principal para obterem reconhecimento?

Sam | Trabalho. A gente trabalha muito!

André | Ser visto pela pessoa certa na hora certa. Acho que é muito essa história de termos chamado a atenção por fazer uma coisa nova. A Roberta Damasceno, empresária da multimarca Dona Coisa, no Rio de Janeiro, é uma grande curadora de moda e entendeu de cara o conceito da Modem. Compra até hoje e é uma marca que as pessoas já sabem que vão encontrar na loja dela. Nunca pensamos em atingir um público vasto como uma Renner, Riachuelo, até mesmo Animale. Temos nosso nicho e queremos trabalhar nele. Conseguimos mostrar nosso trabalho no momento certo para as pessoas certas e elas acreditaram na gente.

O que vocês acham que é o maior erro das marcas hoje em dia?

Sam | Não ser fiel a si mesmo, abrir mão por tendência ou pelo comercial, porque tem que vender e bater metas. Então a imagem que querem propor não é exatamente o produto que estão oferecendo.

André | A falta de um DNA. Pensamos muito nessa história de DNA para que a Modem fosse uma marca que, daqui a trinta anos, tivesse uma estética, uma história própria.

Sam | Se tem uma coisa em que acreditamos muito, e não abrimos mão, é no DNA da marca. Já tem essa imagem e essa é a linha que continuaremos seguindo.

Por que optaram por não ter uma loja própria?

André | Não quisemos fazer e-commerce e também não quisemos abrir loja própria. Não queremos vender, por enquanto, para o consumidor final. Nosso foco é o atacado. Queremos abranger o Brasil inteiro e internacionalizar a Modem através de multimarcas, é o principal canal para atingir um público mais vasto.

Sam | Mais pra frente, de repente, isso de ter uma loja própria pode ser um plano.

André | O interessante seria conseguir vender melhor um lifestyle, porque não fazemos um só produto, fazemos tricô, bolsa, acessórios, um pouco de tudo.

Como funciona a distribuição da marca Modem pelas lojas do país?

André | A única região que não atendemos ainda é o Norte. Estamos conseguindo, aos poucos, abranger o Brasil inteiro. Temos aproximadamente 30 pontos de venda.

Sam | Para todos os modelos que criamos, elaboramos variantes que são mais adaptadas ao Sul ou ao Nordeste, depende do tecido, do caimento e da gramatura.

Ao comercializarem a Modem no país inteiro vocês já conseguiram observar as diferenças entre a vestimenta da mulher nordestina e a de uma mulher sulista, por exemplo. Quais as características que notaram em se tratando do Nordeste?

Sam | No Nordeste, percebemos que as mulheres têm um gosto muito grande por estampas, e pelos caimentos mais leves e fluidos.

A marca de vocês é nova, está desde 2015 no mercado. Quais foram as maiores dificuldades encontradas para que pudessem se consolidar?

André | Primeiro, tivemos a vantagem e a desvantagem de nascer com a crise, o que implicou um planejamento muito mais inteligente e bem pensado de todo o processo de fabricação e desenvolvimento das coleções. Implicou também a dificuldade em introduzir o nosso produto no mercado, porque vendemos apenas para atacado e, para conseguirmos convencer uma dona de multimarca num momento de crise a colocar uma nova marca na loja dela, uma marca que as clientes nunca viram, foi difícil.

Sam | Outro obstáculo foi achar mão de obra qualificada, porque temos um padrão de qualidade que é bem rigoroso.

André | A crise foi uma coisa boa no final, porque quem apostou na gente vai ver esse crescimento na marca e também a melhora do país, que é uma coisa que está vindo junto.

Existe alguma semana de moda ou evento que vocês sonham em participar?

Sam | Nunca tivemos essa ambição de desfilar, somos meio do contra. Chegamos a fazer nosso primeiro desfile na temporada passada, a convite do Minas Trend, que não foi somente um desfile, mas um retorno para casa. Temos vontade de fazer uma apresentação, uma coisa mais reservada, voltada para clientes e jornalistas, algo menor, para poder mostrar de forma mais profissional a nossa roupa.

Estarão presentes no Minas Trend deste ano?

Sam | Não, este ano não. Ano passado, fomos escolhidos pela Vogue como uma das dez apostas em um programa que criaram de apoio a marcas que consideram que serão o futuro da moda brasileira e nos ofereceram espaço na feira que realizam no Rio de Janeiro, a Veste Rio. Eles também patrocinam um desfile nosso durante o evento. Estreamos nossa coleção verão 2018 estreando nas passarelas da Veste Rio em abril.

Visto que existem diferenças entre a moda estrangeira e a moda no Brasil, há alguma referência internacional que buscam trazer para suas peças?

André | Não olhamos muito para a moda, olhamos mais para a arquitetura, para as artes plásticas, e isso eu acho mais interessante, é o que mais estimula a gente. Além de seguir tendências e ver o que as pessoas estão fazendo, isso é mais prazeroso.

Como funciona o processo criativo das coleções? Em que ou quem se inspiram?

André | O objetivo, desde o início, foi fazer um desenvolvimento em cima de códigos fortes. Na primeira, criamos em cima da técnica de moulage. A partir daí, em toda coleção, temos novas referências e inspirações.

Sam | Fazemos visitas a galeria de arte. É estimulante olhar para artistas novos, ver o que eles estão fazendo. Isso inspira. Essa última coleção foi uma em que tivemos bastante influência do expressionismo abstrato. Quanto às estampas, o processo criativo veio de um trabalho muito antigo de fotografia que fazíamos. Fotografamos flores e fizemos intervenções digitais, o que se tornou uma assinatura da marca. Tem tudo a ver com o modem. A desconstrução nos inspira, como trazer essa imagem para uma coisa nova e que saia do óbvio.

André | Na segunda coleção da Modem, trouxemos os recortes do Matisse. Desconstruímos completamente a colagem dele, ao recortá-la e fazer dela uma nova imagem. Mas, se você for reparar, em nossas estampas ainda consta um pouco do seu trabalho. Como temos esse cuidado muito grande com as imagens, desde a nossa primeira coleção, fazemos o que chamamos de art book, que são livros mostrando, de formas mais artísticas, as inspirações e atmosferas de cada coleção.

Sam | Trazemos fotógrafos novos, fotos mais inusitadas, composições mais interessantes, e isso foge do supercomercial, mas mostra a imagem da marca e o feeling da coleção que a gente quer transmitir.

Vocês irão estrear uma nova coleção no próximo mês, o que podemos esperar dela?

Sam | Com certeza não vai ser nada que fuja muito do DNA da marca, mas sempre com novidades. Para ser relevante, não podemos mostrar a mesma coisa sempre, então buscamos a todo instante adquirir e criar novos códigos. A marca está em construção. Certamente, traremos os novos códigos a esta coleção, junto com estampas fortes e elaboradas, e também cores vibrantes e interessantes, que é uma outra característica que não temos trabalhado muito. Será um verão colorido, interessante e bem brasileiro.

