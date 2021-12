"A moda é o reflexo do tempo"

Um turbilhão de ideias maquina a mente criativa do estilista mineiro Ronaldo Fraga. Nome do alto escalão na indústria da moda no Brasil, o estilista se redobra e se triplica para conseguir colocar em prática – e de fato coloca! – todos os seus desejos profissionais. Afinal, futuro é uma palavra que não existe em seu dicionário. “Nunca tive essa coisa do sonho – todos os meus sonhos são imediatos. Eu nunca pensei no futuro, o meu negócio é o hoje”. Um dos tantos desafios, gerenciado com afinco, é o Grande Hotel Ronaldo Fraga, instalado em Belo Horizonte (MG) e que, apesar do nome, não hospeda pessoas. Inaugurado em 2016, o local tem roupas e ideias como os principais ‘clientes’. Esta é apenas uma das provocações de Ronaldo, um “otimista só de raiva”, como costuma se definir, e que também questiona os conceitos do próprio universo em que atua. Nesta conversa, ele fala sobre moda, política, preconceito e o trabalho que desenvolve com refugiados.

O Grande Hotel Ronaldo Fraga, instalado num prédio de 1920 e que foi inteiramente restaurado, é tão plural que nos renderia uma matéria só sobre ele, e imagino que ali as ideias fervem. Como está a interação das pessoas nesse projeto, você está acompanhando de perto a movimentação?

É um sonho antigo. Desde muitos anos eu falava que queria fazer um grande hotel para hospedar as coisas, as pessoas que eu conheço e o trabalho dessas pessoas de todo o mundo. Foi quando eu me deparei com este prédio e pensei: pronto! Essa casa é ideal para fazer o Grande Hotel. Olha, vou te falar que no início eu achava que tudo seria uma grande novidade e, hoje, eu já estou com problemas de espaço. Nós precisamos de mais ou menos mais uns 400 metros. E a brincadeira até com o próprio nome, e o que muitas pessoas não entenderam é que eu acho divertidíssimo que, com menos de um mês, ainda peçam central de reservas. Ou seja, tem inglês vindo para Minas querendo se hospedar no Grande Hotel. O fato de Belo Horizonte não ter um hotel de charme, o que acontece muito na Europa, aqueles hotéis feitos e assinados por estilistas, isso para muita gente é uma coisa primordial. Então, quem vai são pessoas na cidade, pessoas que estão passando pela cidade e que estão recebendo com muito carinho essa minha história. Eu acredito nisso por ser um lugar que tem história, que tem memória, que fala de carinho. As coisas estão ali como se fossem objetos de casa. E em tempos áridos como esse em que estamos vivendo, falar de poesia, falar de criação, falar de respiro, falar de diversidade é algo extremamente bem-vindo. Se você entrar no nosso canal do YouTube, vai poder ver vídeos de dois a três minutos de alguns eventos que acontecem na casa. Está 70% pronto, e, no entanto, o projeto foi extremamente bem recebido. Ele encontra outro desejo, um desconforto, e eu, como não sou conformista, vejo no Grande Hotel uma forma de repensar o varejo/consumo. A moda mudou, os tempos mudaram, e obviamente a situação de comercialização também mudou.

Em que etapa você está agora, no seu desejo de – por meio do conceito do hotel – aproximar e promover a convivência entre a metrópole e a província, como disse numa entrevista à Elle?

Olha, eu acho que grande parte da identidade do dinheiro, sobretudo o dinheiro da capital, é justamente esse encontro entre a metrópole e a província. Costumo dizer que cada cidade tem seu charme. O charme de Belo Horizonte, de quem cria lá, quem faz a cultura daquele lugar, é justamente esse ponto da metrópole de mãos dadas com a província.

Você e o Instituto de Reintegração dos Refugiados lançaram, no ano passado, uma campanha chamada Resistência. Do que se trata esse projeto? Tem a ver com levar imigrantes refugiados às passarelas, como você fez em abril passado?

Sim. Eu me associei, virei colaborador de uma ONG que trabalha com a recolocação profissional dos refugiados que chegam ao Brasil. E isso é algo que eu não quero perder de vista, é uma causa em que estou me empenhando. Nesse sentido, já estamos também com um outro projeto que se chama “Chef convidado”. Funciona assim: ele ou ela é chamado para, uma vez por semana, tomar conta da nossa cozinha, e os convidados dessa pessoa desfrutam disso, desse jantar especial. Há alguns refugiados envolvidos nesse projeto.

Ainda falando em passarelas, você não participou do último SP Fashion Week. Com a ideia do hotel, você vê o seu trabalho distante deste universo?

Não só o hotel, mas eu tenho feito coisas que têm me absorvido muito. As pessoas mais chegadas até perguntam ‘como você consegue?’, e eu faço exatamente tudo! Por exemplo, sou eu quem coordena a questão de mídias sociais e os eventos do Grande Hotel. Sempre estou muito ocupado. Agora, a questão é que eu não vou fazer um desfile simplesmente por fazer, ou só por poder estar ali. Existe um propósito em tudo que você faz, tem que ser bem feito! Este ano, já havia agendado uma viagem e, como o SPFW adiantou as duas edições, já estava com o ano todo fechado.

Então você voltará ao evento?

Não sei, não sei ainda. Uma coleção vai ter que ter, mas fazer todo o desfile é algo que tem me deixado meio no automático. Estamos passando por um momento de mudanças, e a moda é o reflexo do tempo, essa loucura toda que a gente está vivendo também movimenta a indústria da moda. Mas acho que é o momento de a gente pensar um jeito novo de fazer as velhas coisas. Atravessar o oceano para copiar um formato e trazer para cá se transforma em algo desesperador para muitas pessoas, como se o mundo tivesse acabado. Não existe mais a ideia de que a solução está aqui ou ali.

Por valorizar aspectos da cultura brasileira, você é apontado como o cult da moda. Como você entende esse rótulo para seu trabalho?

Nunca levei isso muito a sério. Acho isso bem interessante e gosto de ouvir a opinião do outro, mas isso de direcionar o meu caminho exige uma reflexão. Entendo o cult, talvez porque personificou o histórico da moda e as pessoas da moda como um grupo de pessoas que não leem, ou um grupo de pessoas que estão alienadas em relação à realidade do tempo. E isso não é verdade! Assim como todas as áreas, existem pessoas de todos os jeitos.

Você sempre fala de uma moda crítica, que estampa uma realidade, que pode até trazer uma denúncia. A crítica é uma necessidade para se fazer arte?

A moda é um setor diverso. Existe em vetores puramente econômicos, culturais, ecológicos, políticos... Acredito, sim, que, como vetor cultural, tem a questão de mudar o olhar do outro. Como um bom livro, um bom quadro, uma boa obra de arte. Mas não quer dizer que seja uma verdade absoluta, é um caminho em que acredito e que me seduz.

Atualmente, o que você tem lido, assistido e estudado para alimentar seu trabalho?

Por estar sempre viajando, às vezes, fico meio desligado. Só que eu sempre tive o hábito de ler quatro livros ao mesmo tempo, mas, infelizmente, nos tempos que estamos vivendo, não estou conseguindo lidar com isso, então hoje me dedico a somente dois (risos).

Este ano você ganhou o prêmio de estilista do ano da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Qual ou quais produções de 2016 você acredita que se destacaram para merecer este prêmio?

Foi realmente um ano em que eu trabalhei com duas coleções corajosas. Ambas com temas que normalmente alguém em sã consciência não levaria para a moda: a questão da crise dos refugiados e da transfobia. O mais legal é que isso é visto como uma causa, quase como uma causa de vida, e mostra o valor em investir nessa coisa da moda e ajudar a ser vista como cultura, ser investida como cultura. Nem todo estilista faz arte, e nem toda coleção tem um estatuto de arte. Mas todas falam de desejo ou de determinado lugar. Fiquei muito surpreso, porque a moda sempre andou com o teatro, era amante do cinema e das artes plásticas, porém todos corriam dela como se fosse algo menor? Como se ela fosse a amante “pobre e burra”, sabe? Mas, de repente, essa amante passa a andar lado a lado com todos esses setores. Vejo isso como uma mudança de percepção.

Certa vez você publicou em uma rede social uma fotomontagem em que satirizava o encontro de Donald Trump com o papa Francisco. Por que algumas lideranças mundiais insistem em tomar decisões tão amargas, você vê uma saída?

Não sou nada religioso, mas quando estava fazendo a montagem para o post, percebi as voltas que esse mundo dá, porque eu não senti horror ao papa. Não que eu não tenha alguma antipatia por ele, mas ali eram dois chefes de estado que pensam totalmente diferente, e diferenças de pensamentos e de crenças não deveriam ser vetadas, como acontece muito no tempo em que estamos vivendo. Então, foi mais para dizer como é horrível essa coisa de grupos distintos não sentarem à mesma mesa, com todas essas dificuldades pela quais estamos passando.

Sobre este assunto, gostaria de saber a sua opinião sobre questões políticas pelas quais nós, brasileiros, estamos passando.

Claro que, como todo brasileiro, estou me sentindo com uma coisa ‘entalada na garganta’ sobre esse pesadelo que estamos vivendo. Mas quando respiro fundo e me lembro de que sou um otimista só de raiva, digo: gente, isso é amadurecer. Com todos esses movimentos, estamos fartos de falar sobre essas questões com os filhos/família, seja no almoço ou café da manhã, mas, ao mesmo tempo, surge uma geração bem diferente das que já tivemos. Pode ser que não, mas, consequentemente, as próximas gerações terão essa noção e essa vergonha de roubar o patrimônio público, além desse entendimento e da valorização daquilo que é publico. Eu me pergunto que país é esse que tem como ministro do meio ambiente um filho do José Sarney? E o cara está lá, entregando o pouco que sobrou do Pará, o pouco que sobrou do Maranhão. Eu espero que venha por aí uma geração que tenha vergonha e que saiba cobrar cada vez mais desses políticos, que estão ali contratados pelo povo, e que, também, as pessoas de bem não tenham vergonha de se envolver na carreira pública. Eu, pessoalmente, não tenho vergonha de opinar, inclusive já paguei por isso, já levantei bandeiras partidárias, mas, infelizmente, todos nós recebemos educação de manada por séculos. Hoje as pessoas acham que existe direita e esquerda, e todos nós perdemos com isso.

Muito se fala hoje do empoderamento feminino e a moda tem papel importante neste processo. Como as marcas do Ronaldo Fraga contribuem?

Nunca tive essa de “quem é a mulher Ronaldo Fraga”, quanto menos existe “o homem Ronaldo Fraga”. São pessoas que se interessam por essa busca da marca e pelo entendimento da moda como cultura; da moda como termômetro do tempo; da moda como um vetor de diálogo entre outras vertentes. Quem se interessa por isso, por essa vertente, é o que me interessa! Não me interessa se é gordo, se é pobre, se é rico, eu sempre procurei ter um diálogo aberto com a diversidade. Se você pegar os desfiles que fizemos, irá perceber temas e lugares que buscam esse diálogo, essa linguagem. E acho uma tristeza pensar que no Brasil ainda precisamos de discussões medievais, que era para terem sido resolvidas lá atrás. Penso da mesma forma sobre a questão da transfobia e das questões de gênero. Penso que é algo que já deveríamos ter virado a página há muito tempo. Só que o Brasil vai e volta nas coisas, e elas acabam virando uma confusão sem fim. Existe um grande problema, que é igual à questão do governo e da política, em que temos de digerir um homem branco, rico (e a corja dele), no momento em que as pessoas precisam de representatividade, em que os grupos que já sofreram e sofrem na história do país não se sentem representados. Eu não acredito que não tenha negro, trans, que não tenha travesti, que sejam competentes para ocupar um cargo público. É claro que tem!

Depois de tantas conquistas e desafios cumpridos dentro do mundo da moda, qual seu maior sonho ainda a ser realizado?

Nunca tive essa coisa do sonho – todos os meus sonhos são imediatos. Eu nunca pensei no futuro, o meu negócio é o hoje! E hoje esse projeto do Grande Hotel é o que quero terminar, aquilo que desejo ver ter um retorno, funcionando, recebendo designers pelos quais eu tenho paixão no mundo inteiro e que eu gostaria que conhecessem o meu país. Que ele seja mais um ambiente em que as pessoas entrem e pensem a moda de outra forma. Tudo isso de uma forma leve e alegre!

Seria demais perguntar qual é a história da sua próxima coleção de verão?

É assunto demais (risos). Não vou adiantar.

