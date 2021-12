"A mídia não checa um por cento daquilo que publica"

O uso do termo “pós-verdade” (do inglês “post-truth”) tornou-se onipresente desde o final de 2016, quando o Dicionário Oxford o elegeu o vocábulo do ano. A palavra – que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais – ganhou ar de sacada para definir o momento em que vivemos. Para Nilson Lage, referência do pensamento crítico sobre o jornalismo brasileiro, o apego a notícias que confirmam crenças é algo inerente ao homem. “É da natureza humana recusar fatos que contrariam nossa visão de mundo. Sempre foi assim. O que acontece agora é que a desconfiança geral em relação às instituições tem deixado mais turva a linha que separa mentiras e verdades”, diz. Doutor em linguística e filologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuou por 50 anos, até se aposentar, em 2006, Lage é autor de livros fundamentais sobre a comunicação no Brasil – Controle da opinião pública: um ensaio sobre a verdade conveniente (1988), Ideologia e técnica da notícia (1979) e Linguagem jornalística (1985), entre outros. Nesta entrevista a Muito, ele fala sobre a tentativa de empresas, como Facebook e Google, de checar a informação veiculada na rede, o marco regulatório da mídia no Brasil e por que não devemos confiar na imprensa.

Após a saída da Inglaterra da União Europeia e a eleição de Donald Trump, o conceito de “pós-verdade” ganhou status de definidor de um momento político. Trata-se de um conceito genuíno ou de apenas um novo nome para o cinismo dos políticos e para a negligência dos eleitores?

O Brexit e Donald Trump indicam um fenômeno social relevante: a resistência à globalização, levando segmentos da classe trabalhadora a buscar lideranças, mesmo à direita, entre partidários do “velho” e “superado” nacionalismo. Tomemos o caso americano: os Estados Unidos embarcaram, há décadas, em um processo de esvaziamento da economia industrial em nome da globalidade do poder. No pós-guerra, abriram o mercado à mecânica europeia e condenaram Detroit à decadência. Na década de 1970, convocaram ao banquete os países do Oriente – Japão, Coreia, China – e abriram mão da hegemonia na produção de eletrônicos. Ficaram com o capital e patentes, que são de poucos, e com a agricultura, dominantemente extensiva. A crise de 2008, abalando o setor de serviços, agravou a sensação de declínio econômico. O programa de globalização potencializado por Obama previa acordos de livre comércio, com a Europa e países do Pacífico, e um tratado amplo sobre direitos e patentes; garantiria a riqueza eterna dos ricos e a pobreza dos trabalhadores americanos, que já assistiam à transferência das fábricas para outros países e enfrentavam a concorrência de imigrantes pagos com salários menores. São esses prejudicados, basicamente, os eleitores de Trump: bilionário, ultraconservador, mas a alternativa oferecida frente a Hillary Clinton, vista como continuadora da política econômica dos democratas. Tanto a eleição de Trump quanto o Brexit são reações ao mesmo processo de declínio do estado de bem-estar social. O caso é que o discurso dominante não corresponde à realidade vivida.

Informações falsas, tanto sobre Donald Trump quanto sobre Hillary Clinton, tiveram forte presença na campanha eleitoral nos Estados Unidos. Por que acha que a informação não verificada é tão consumida e difundida?

Porque sempre foi. As pessoas tendem a aderir à informação que confirma suas crenças e valores; prestigiam o que é surpreendente, contraria a lógica ou é mais fácil de compreender – tecnicamente, tem menor custo neuronal. Os aedos, menestréis, mágicos e cantadores sempre viveram disso. Também os consumidores não têm como verificar: não há coisa mais axiomática do que a notícia: não argumenta, não costuma comprovar o que informa, raramente cita a fonte ou a fonte é acessível. Notícias são consumidas em confiança. Os vazamentos da WikiLeaks, por exemplo, são geralmente mais creditados do que relatórios do Pentágono. Toda vez que um veículo “sério” mente – coisa comum quando as fontes usam a mídia para contrainformação –, a credibilidade do sistema de informação decai, e isso tem acontecido frequentemente.

Uma pesquisa divulgada no início deste ano mostrou que 78% dos brasileiros utilizam as redes sociais para se informar. Apesar do uso, apenas 6% dos usuários dizem confiar totalmente no que veem na rede. Acredita que a sobrevivência de empresas como Facebook e Google passa pela criação de mecanismo de checagem de informações – mostrando ao usuário se uma informação é falsa ou não?

Confiar totalmente é sempre uma atitude insensata. Trocamos informação o tempo todo sem a certeza de sua veracidade e, principalmente, sem saber se o que ainda não foi dito será falso. Empresas como Google ou Facebook não têm como saber se algo que está sendo ou vai ser difundido é verdadeiro ou falso; teriam que partir de pressupostos, isto é, de critérios de censura. A recente retirada da rede de imagens antropológicas, quadros de nu clássicos e aulas de anatomia demonstra como esses critérios seriam sempre arbitrários.

A imprensa que checa fatos antes de publicá-los compete por espaço com uma ampla gama de veículos de informações falsas. Como se pode ganhar essa competição?

Trabalhei meio século nessa profissão: a mídia não checa um por cento daquilo que publica. Nem poderia. A mídia confia em fontes oficiais, que mentem pelos cotovelos; relatos de testemunhas que contam um conto e acrescentam vários pontos; agências internacionais com vieses que se desconhecem; assumem versões tortas de advogados espertos. Já se foi o tempo em que o repórter hábil arrancava a verdade do informante ingênuo. Até um jogador de time de várzea tem assessor de imprensa: ninguém fala à mídia sem que tenha alguma intenção; como saber qual?

Agências de checagem de notícias apareceram em diversos países como reação a práticas antigas e novas. Compostas por jornalistas e pesquisadores, analisam a exatidão de afirmações feitas por políticos e administradores. O jornalismo caminha para ser curador da informação disponível na rede?

A exatidão se aplica a fatos, não a versões. Um fato admite ‘n’ versões. Combinado com outros fatos, o volume cresce numa espécie de análise combinatória que multiplica o número de fatos que se combinam com o número de versões consideradas de cada fato. O que pode ser checado é parte do que se publica, e nem sempre a mais relevante, ou a que tem maiores consequências. Vou exemplificar: a morte do ministro Teori Zavascki foi fato. Tem uma causa objetiva, a ser investigada, mas isso não esgota possibilidades causais que decorrem da comparação com outros eventos, especulações sobre frequência desses eventos, sobre a natureza das investigações em curso de corrupção em altas esferas do governo, antecedentes e circunstâncias. A morte de Teori é menos relevante do que o conjunto das versões que suscita; estas não podem ser desmentidas facilmente, podem apenas ser avaliadas e confrontadas. O jornalismo trata de causas, consequências, versões, motivações subjetivas, correlação de fatos, ideias e proposições. Não há como reduzi-lo ao relato factual, nem afirmar, com certeza e presteza, sua verdade. A checagem dos fatos é importante, mas é só uma parte ínfima – em volume – da informação jornalística.

Num cenário de perdas financeiras por parte dos grupos de comunicação, como financiar o jornalismo fundamentado na apuração rigorosa e na reportagem de grande fôlego?

No momento, a publicidade, base financeira dos grupos de comunicação, vem sendo carreada para os grandes portais da internet – Google, principalmente –, que repassam (parcamente) recursos a sites e blogs. O problema com a publicidade é que ela foi pensada para macropúblicos e macrocirculações; dá-se melhor com a produção centralizada de informação e tem dificuldade para segmentar o público, por preferências, por exemplo, em rádios FM metropolitanas. A publicidade local e a dirigida a públicos específicos é mal trabalhada. As contingências de veiculação apontam, pelo contrário, para uma produção de menor custo e mais segmentada. Há ainda a questão da pluralidade ideológica, que a mídia comercial frequentemente tangencia. O financiamento direto, fundacional ou em crowdfunding, é sempre uma possibilidade.

O senhor acredita que, assim como nós aprendemos matemática e português na escola, deveríamos ser educados para consumir informação?

Penso que devemos ser educados em história, geografia, matemática, ciências e na língua nacional. Devemos ser educados a decodificar o sentido expresso e oculto das mensagens; em suma, desconfiar antes de confiar. Isso implica conhecimentos básicos de semiologia, retórica, economia e ciência política. Pode parecer complicado, mas é seguramente possível, a partir de fatos correntes da sociedade de consumo, tornar o povo mais esperto.

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 6.812/2017, que prevê detenção de dois a oito meses e pagamento de multa ao criminalizar quem “divulgar ou compartilhar, por qualquer meio, na rede mundial de computadores, informação falsa ou prejudicialmente incompleta em detrimento de pessoa física ou jurídica”. A criminalização é um caminho no combate à circulação de notícias falsas?

Não. Trata-se de uma ‘bolsonarice’. É ingênuo, reacionário e impraticável.

No atual momento do Brasil, a imprensa tradicional tem sido apontada como parcial e fundamental para pavimentar o processo de crise política. Como vê essa acusação?

A imprensa reflete relações de classe, e não poderia ser de outra forma. A questão é a construção da unanimidade. Os interesses conflitantes, na classe dominante e fora dela, devem ser honestamente expressos. Onde está a postulação da indústria naval, que está sendo desmontada? E a estrutura acadêmica de pesquisas, que gira em torno da Petrobras? E das comunidades que dependiam de projetos interrompidos? Dos diplomatas que, ainda há dias, chegaram a ponto de assinar uma nada diplomática e pessoalmente arriscada nota de protesto? E, se desfechada a anunciada operação-padrão contra a maior empresa do setor pecuário do Brasil, quem fala pelos prejudicados? O país é um só, mas tem muitas vozes.

A ideia de um marco regulatório da mídia – capaz de impedir monopólios e relacionamentos entre políticos e empresas de radiodifusão – é sempre aventada, mas nunca colocada em prática no Brasil. Por que temos tanta dificuldade em discutir o tema?

A recusa à aprovação de um marco regulatório vem de distorção do conceito de “liberdade de imprensa”. Essa é uma distorção de que se aproveitaram as Organizações Globo para montar seu monopólio da informação, associando-se aos representantes de oligarquias regionais. É uma distorção que atravessa o diálogo e distorce a democracia. A luta contra a ditadura das oligarquias – doença infantil da República brasileira – passa por aí. A oligopolização, com a criação de uma constelação de veículos regionais dependentes das versões de um único centro formador de opinião, distorce a liberdade de imprensa. Como observou a Unesco em estudo clássico (o Relatório McBride, de 1975), a concentração da mídia não só limita a liberdade de informar como elimina o direito de os cidadãos serem informados.

A imprensa nacional tem merecido a credibilidade dos brasileiros?

Infelizmente, não. A perda de credibilidade foi acentuada e é crescente, desde os expurgos da ditadura militar. Na imprensa regional, por exemplo, há casos de maior resistência a isso. Na mídia nacional, a credibilidade junto a formadores de opinião se resume a alguns – poucos – profissionais de elite

